لجنة نيابية تتحدث عن خروقات دستورية في صياغة القانون

البرلمان يلزم الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات قبل الإنتخابات

بغداد – داليا احمد

الزم مجلس النواب خلال التصويت على قانون الانتخابات النيابية الحكومة بتنفيذ عدد من الاجراءات قبل موعد اجرائها، مشيرا الى تحديد الاحد المقبل موعدا نهائيا لاستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، فيما دعت القانونية النيابية الى الطعن امام المحكمة بالقانون لوجود بعض الخروقات. وقال النائب عن التحالف الوطني محمد اللكاش لـ (الزمان) امس ان (البرلمان صوت برئاسة سليم الجبوري على موعد اجراء الانتخابات في الثاني عشر من ايار المقبل)، واضاف ان (القانون اشترط بأن يكون المرشح حاصلا على شهادة البكالوريوس أو مايعادلها وأن لايكون من أفراد القوات المسلحة أو الهيئات المستقلة)، مشيرا الى ان (البرلمان الزم الحكومة بتوفير البيئة الامنة لاجراء الانتخابات واعادة النازحين الى مناطقهم بالاضافة الى ان يكون التصويت الكترونيا في جميع المناطق من خلال استخدام اجهزة العد والفرز)، مضيفا (كما اشترط بأن لا تكون للاحزاب التي تخوض الانتخابات اجنحة مسلحة فضلا عن حصر حمل السلاح خلال مدة الدعاية الانتخابية وتكثيف اعداد المراقبين المحليين والدوليين لضمان المشاركة الواسعة في الانتخابات وكذلك وضع صناديق للنازحين في المحافظات الاخرى)، وتابع ان (البرلمان رفع جلسته الى الاحد المقبل لاستجواب الفهداوي). بدوره ، اعلن الجبوري التزام مجلس النواب بقرار المحكمة الاتحادية العليا بعد حسم جدلية موعد الانتخابات ، ودعا الجبوري خلال الجلسة الحكومة والاجهزة الامنية الى (تهيئة الظروف والمستلزمات الضرورية لاجراء الانتخابات في المناطق المحررة مع مراعاة التحديات التي تواجهها تلك المناطق فضلا عن تسهيل اجراءات تصويت النازحين سواء في المخيمات ام المدن الاخرى)، مطالبا الجهات المعنية بـ(حماية المواطنين وضمان مشاركتهم)، لافتا الى ان (القانون نافذ من تاريخ اقراره). من جهته افاد مصدر بأن البرلمان اضاف فقرة تولي الوزارتين تأمين الانتخابات .واوضح المصدر في تصريح امس ان (المجلس أضاف فقرة على المادة 1 من القانون تتضمن تولي وزارتي الدفاع والداخلية بتأمين إجراء الأنتخابات من الناحية الأمنية). في غضون ذلك رأت اللجنة القانونية النيابية ان القانون يحتوي الكثير من الجوانب غير القانونية وعلى الأطراف الأخرى الاعتراض أمام المحكمة . واكد رئيس اللجنة محسن السعدون في تصريح امس ان (القانون فيه جانب أو صبغة سياسية وكل كتلة تريد تشريعه حسب مصلحتها)، وأضاف أن (اللجنة قدمت بعض المقترحات لكن رفضها النواب ومنها اعتماد الشهادة الإعدادية كحد ادنى ولاسيما ان القانون لم يحدد شهادة المرشح للانتخابات لم يشرط وجوب شهادة للمرشح)، واوضح السعدون انه (يحق للأطراف تقديم طعن للمحكمة لوجود خرق في مادتين من الدستور هما 20 و70 كما هناك طلبات تحمل تواقيع عدد من النواب لإضافة بعد الفقرات والتعديلات على القانون المعدل ومنها منع ترشيح مزدوجي الجنسية وكذلك منع ترشيح وكلاء الوزارات إلى بعد أن يقدم استقالته من منصبه). على صعيد اخر اصدر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مرسوما حدد فيه موعد انتخابات مجلس النواب في دورته الرابعة.وقالت الرئاسة في بيان تلقته (الزمان) امس انه (إستنادا الى أحكام المادتين 56 و73 سابعاً من الدستور والبند ثالثاً من المادة 7 من القانون رقم 45 لسنة 2013 قررنا تحديد الثاني عشر من شهر أيار المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب)، الى ذلك تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي بعودة النازحين والاستعداد لإجراء الانتخابات. وقال بيان امس ان (العبادي استقبل المدير الإقليمي لعمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الاوسط روبرت مارديني وجرت خلال اللقاء مناقشة السبل الكفيلة بتسهيل مهمة الصليب الأحمر في العراق). وتعهد العبادي بـ(اعادة النازحين والاستعداد للانتخابات المقبلة). فيما شدد ائتلاف الوطنية على ضرورة ايفاء الحكومة بالتزاماتها فيما يتعلق باعادة النازحين.

ودعا في بيان تلقته (الزمان) امس (العبادي الى الايفاء بالتعهدات والالتزامات التي أقرها مجلس الوزراء فيما يخص توفير البيئة الامنة لاجراء الانتخابات واعتماد التصويت الالكتروني واعادة النازحين الى مناطقهم بالاضافة الى عدم وجود أجنحة مسلحة للأحزاب التي تخوض الانتخابات وتقديم تقرير مفصل لمجلس النواب عن نسب النجاح التي تحققت في تطبيق تلك الفقرات). ورحبت منظمة التعاون الاسلامي بقرار المحكمة الذي الزم الجهات بموعد اجراء الانتخابات . وقال بيان للمنظمة تلقته (الزمان) امس ان (الامين العام للمنظمة يوسف بن احمد العثيمين جدد استعداده للعمل مع الحكومة العراقية والكتل السياسية كافة من اجل تحقيق المصالحة الوطنية)، مشيدا بـ (قرار المحكمة الذي الزم الجهات بموعد الانتخابات المقبلة).