مسعود البارزاني يعرب عن قلقه حيال الهجوم التركي على عفرين

بغداد تتسلّم دعوة روسية للمشاركة بالحوار السوري في سوتشي

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

تلقى العراق دعوة من روسيا للمشاركة في الحوار المقرر عقده في مدينة سوتشي لبحث الأزمة السورية ، في وقت ابدت موسكو قلقها ازاء دعوة باريس لعقد جلسة طارئة لمجلس الامن لمناقشة الشأن السوري، فيما اشتدت المعارك امس . وبحسب بيان لوزارة الخارجية فقد قام السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف بتسليم وزير الخارجية ابراهيم الجعفري دعوة للعراق من الوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للمشاركة في اجتماع الحوار السوري المزمع عقده في الأيام المقبلة في مدينة سوتشي الروسية. الى ذلك، تسلم الجعفري خلال اللقاء ايضاً (رسالة من نائب الرئيس الروسي ديمتري روغوزين يقترح فيها عقد الدورة السابعة لأعمال اللجنة المشتركة العراقـة – الروسية خلال المدة المقبلة في موسكو، لتفعيل المزيد من آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة). وجرى خلال اللقاء (استعراض العلاقات الثنائية ، وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين الصديقين). ومن المقرر ان يعقد مؤتمر سوتشي يومي 29 و 30 كانون الثاني الجاري. وفي اطار ردود الافعال ازاء الهجوم التركي على عفرين السورية، اعرب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني امس عن قلقه حيال الهجوم، داعيا تركيا الى ايقافه . وقال البارزاني في رسالة امس (نحن قلقون للغاية من الهجوم والقصف الذي يشنه الجيش التركي وبعض الجهات على عفرين، وسقوط ضحايا من المدنيين من سكان المدينة جرائه)، مضيفاً (نتمنى بأسرع وقت إيقاف هذاالهجوم، والحفاظ على ارواح المواطنين والا تتوسع العملية اكثر من ذلك وتسفر عن كوارث ونتائج سيئة).ورأى انه (وفقا لجميع تجارب المنطقة فإن الحرب والعنف يعمقان الازمات والمشاكل اكثر ويوسعانها)، لافتاً الى ان (السلم هو افضل السبل لحل الازمات والمشاكل في المنطقة). وفي موسكو، وصف لافروف المبادرة الفرنسية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشان الوضع في سوريا بـ(المتحيزة). وقال خلال مؤتمر صحفي امس (في ما يخص عقد اجتماع لمجلس الأمن بمبادرة من فرنسا، فبوسعي أن أقول إن هذا التحيز تجاه أحداث معينة خاصة بالتسوية السورية يثير قلقنا).وأضاف أن (الدول الغربية تحاول إثارة ضجة بشأن الوضع في الغوطة الشرقة وإدلب، وتتجاهل وجود جماعات مسلحة قريبة من جبهة النصرة في الغوطة الشرقية، التي تقصف دمشق، بما في ذلك السفارة الروسية)، مشيراً الى أن (الولايات المتحدة تسعى من خلال التحالف الذي تقوده للتعامل مع جبهة النصرة برحمة، لكي تحافظ على هذه الجماعة من اجل تغيير النظام، في إطار ما يسمى بخطة بي وهذا أمر مرفوض تماما بالنسبة إلينا، وسنتصدى بشدة لهذه المحاولات). وأدان لافروف ما تقوم به الولايات المتحدة على الحدود السورية التركية، عادا الامر(إما عدم فهم للوضع أو استفزاز متعمد)، بقوله (منذ مدة طويلة نلفت الانتباه إلى أن الولايات المتحدة تتبع نهجًا لإنشاء أجهزة سلطة بديلة على جزء كبير من الأراضي السورية. وانها تقوم بتوريد الأسلحة إلى سوريا بشكل معلن وغير معلن لتسليمها إلى فصائل تتعاون معها، وخاصة قوات سوريا الديمقراطية التي تعتمد على قوات حماية الشعب الكردية)، مشيراً الى انه (تطويرا لهذا النهج الذي يمثل تدخلا فظا في شؤون سوريا، تم الإعلان عن إنشاء قوة أمنية على امتداد الحدود السورية مع تركيا والعراق. وبعد ذلك تم نفي هذه المعلومات بشكل غير مقنع، ولكن في الحقيقة كان هذا النشاط للسيطرة على الحدود مستمرا وهذا إما عدم فهم للوضع أو استفزاز متعمد). وأتهم لافروف واشنطن بأنها (تحاول عرقلة حوار الأكراد مع دمشق، وتشجع الميول الانفصالية لدى الأكراد، وتتجاهل الطابع الحساس والأبعاد الإقليمية للقضية الكردية)، مشدداً على (ضرورة مشاركة الأكراد في عملية التسوية السورية)، مشيراً إلى ( إدراج ممثلين عن الأكراد على لوائح المدعوين لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي). (تفاصيل ص8) . ميدانياً، أفادت مصادر من داخل عفرين بتعرض المدينة والقرى المحيطة بها لهجوم كبير من جميع نواحيها وسط اندلاع اشتباكات عنيفة مع القوات التركية.وأكدت المصادر أن (الوحدات الكردية بالإضافة إلى المدنيين يواجهون تلك الهجمات من دون تلقيهم دعما من أي طرف). وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة ضحايا العملية العسكرية التركية في عفرين إلى 18 قتيلا. وبحسب المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية د كينو غابرييل فإن ( من بين القتلى نساء وأطفالا)، مشيرا إلى (سقوط 23 جريحا منذ انطلاق العملية السبت الماضي). وتنضوي وحدات حماية الشعب الكردية، وهي الهدف المعلن للهجوم التركي تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية.

من جهته، قال الجيش التركي أنه بدأ أمس هجوما بريا عسكريا جديدا باتجاه عفرين انطلاقا من إعزاز في ريف حلب شمال غربي سوريا. وافادت مصادر باندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية في منطقة بالية التابعة لناحية بلبلة على الحدود الشمالية لعفرين، أعقبها الهجوم البري التركي الجديد امس من داخل الأراضي السورية ومن إعزاز تحديدا، فيما دخلت العملية العسكرية التركية يومـــها الثـــــــــالث على التوالي.