مانيلا ترحّل عالم صواريخ عراقي ينتمي لحماس

الجبوري وصل الفلبين بعد سيطرة داعش على مدينة جنوب البلاد

{ مانيلا – أ ف ب: أعلنت دولة الفلبين امس الاثنين أنها ستقوم بترحيل عراقي وصف بأنه عالم ينتمي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) متهم بمساعدة حماس في إطلاق صواريخ على المستوطنات الإسرائيلية. وكانت السلطات العراقية قد أبلغت الفلبين بوجود طه محمد الجبوري على أراضيها. وستقوم السلطات الفلبينية بترحيل الجبوري إلى العراق بعد ان أوقفته الأحد بحسب قائد الشرطة رونالد ديلا روزا، الذي أكد خلال مؤتمر صحفي أن (التوقيف تم بسبب مشاكل في تأشيرة الدخول، وليس لوجود أدلة بممارسة أنشطة قتالية)، مشيراً الى ان (الموقوف أجنبي مقيم بصورة غير شرعية انتهت مدة تأشيرته لذا يجب أن يتم ترحيله فوراً). وتابع أن الموقوف (أقر بأنه ينتمي إلى حركة حماس وإنه عالم كيميائي ومهمته تطوير التكنولوجيا الصاروخية التي تعتمدها الحركة في إطلاق الصواريخ من مناطقها باتجاه الجانب الإسرائيلي)، لافتاً الى ان(السلطات الفلبينية تتعامل للمرة الأولى مع عنصر مفترض في حماس).ويعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واسرائيل حماس منظمة إرهابية. ولم يتحدث الجبوري لدى مثوله إلى جانب قائد الشرطة خلال المؤتمر لكن روزا، أكد انه (لم تتضح حتى الساعة أسباب سفر عالم الكيمياء إلى الفلبين). وقالت الشرطة أنه وصل العام الماضي في خضم المعارك التي خاضتها القوات الفلبينية ضد مقاتلين موالين لتنظيم داعش كانوا قد سيطروا على مدينة مراوي في جنوب البلاد. وكان الجبوري قد أمضى معظم الأوقات في مانيلا والمناطق المجاورة. وقال للشرطة، أنه لم يكن ينوي تنفيذ أي عمل إرهابي في الفلبين، بحسب روزا.