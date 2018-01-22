قوة أمنية تعثر على نفق لتهريب الدواعش في الحويجة

بغداد – محمد الصالحي

عثرت القوات الامنية في كركوك على انفاق لتنظيم داعش لتهريب عناصره الى خارج المدينة ، فيما اصيب شخصان اثنان بجروح بانفجار عبوة ناسفة في منطقة جسر ديالى ببغداد. وقال مصدر امس ان (القوات الأمنية عثرت على نفق تحت الأرض قرب قضاء الحويجة كان يستخدمه مجرمو داعش للتحرك نحو أهدافهم في مناطق كركوك).وأضاف (تم تدمير النفق تدميرا كاملا كي لا يتم استخدامه من قبل الدواعش مرة أخرى). مبيناً أن (القوات الأمنية وإسناد الحشد الشعبي ما زالوا مستمرين بعمليات التحرير في قضاء الحويجة والمدن القريبة منه). وأشار إلى أن (العملية أسفرت عن العثور على كدس للسلاح والعتاد وإحراق عدد من العجلات التابعة لمجرمي داعش في الزاب والرياض). وفي محافظة صلاح الدين قال مصدر امس ان (قوة من الحشد الشعبي التابع لمحافظة ديالى تمكنت من قتل ثلاثة عناصر من داعش حاولوا التسلل إلى المحافظة من خلال منطقة مطيبيجة).وأضاف أن (القوات الأمنية والحشد في عمليات دجلة لا زالوا منتشرين قرب المنطقة تحسباً لأي تعرض إرهابي من المنطقة كونها تضم بؤراً داعشية). وفي الانبار قال مدير شرطة قضاء عنه العقيد جمعة الخليفاوي في تصريح امس ان (اكثر من 15 الف اسرة نازحة عادت الى مدينة عنة وناحية الريحانة التابعة لها) مبينا أن (هؤلاء النازحين يشكلون 70 بالمئة من سكان عنة). وأضاف أن (عودة النازحين تتم بانسيابية وتنسيق بين القوات الأمنية من الجيش والشرطة والحكومة المحلية بالأنبار بالإضافة الى المجلس المحلي وقائممقامية قضاء عنة). واكد أن (هناك تعاونا جيدت بين سكان عنه العائدين مع القوات الأمنية في سبيل حماية مناطقهم والحفاظ عليها).