تغييرات في سلّم الترتيب وسط تصاعد منافسات الدوري الممتاز

الصناعات وكربلاء يفتتحان اليوم الجولة الحادية عشرة

الناصرية – باسم الركابي

يخرج كربلاء بسعادة غامرة مع جمهوره وإدارته الى العاصمة اليوم بعد فرض التعادل على النفط في اللحظة القاتلة من المباراة التي جرت في ملعبه يأمل أهل كربلاء ان تشكل نقطة التحول بعد تذوق طعم النقاط التي غابت تسع جولات عندما يحل ضيفا اليوم على الصناعات في مستهل مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم.

سيناريو الموسم

وكاد كربلاء ان يكرر سيناريو مشاركة الموسم الماضي عندما بدا عداد لفريق يحسب حيث تدوين النقطة الأولى في وقتها حقق ثلاث نقاط على حساب الشرطة النتيجة التي سلطت الأضواء على الفريق الذي نجح في تحقيق البقاء الذي بدا يبحث عنه مع النقطة الأولى التي يامل ان يعززها بالفوز على الصناعات في الموقع ما قبل الأخير ويرى الضيوف أنفسهم امام مباراة مناسبة وممكن ان تجري تحت تصرفهم والاهتمام بالأداء والعودة بالنتيجة الكاملة الأولى من قلب العاصمة ولأنها المباراة الوحيدة التي تجري اليوم في الجولة الحادية عشرة التي ستسلط الأضواء ويريد كربلاء ضرب اكثر من عصفور بحجر واحد حيث النتيجة والحد من مسلسل التراجع الذي لازم المشاركة التي لازالت صعبة كما هو الحال للصناعات الذي لازال بعيدا عن طريقها ويتلقى الضربات واحدة تلو الأخرى وبرصيد أربع نقاط من فوز يتيم وتعادل ويعيش فترة معقدة إمام العمل في تعديل الامور والعودة الى دائرة المنافسة من خلال دور عماد عودة وعناصر الفريق التي تحتاج الى حوافز اللعب التي تأخرت مع الدور الحادي عشر ويظهر في موقف لايحسد عليه وتزدادا الامور عرقلة بمرور الأيام التي دارت ظهرها للفريق الذي بات يحلم في كيفية تحقيق البقاء وهذا يتطلب العودة السريعة للنتائج المطلوبة التي تحتاج الى عمل وصبر وتركيز والتفاهم مع المدرب فيما يخص تطبيق طريقة اللعب ولو على حساب كربلاء الذي سيكون في وضع مختلف بعد الفرحة التي ظهر عليها في تحقيق التعادل وتحقيق النقطة الأولى ومؤكد سيلعب اليوم باندفاع وقوة لانه يرى الفوز في العاصمة له طعم خاص وبنقاط مضاعفة وسيكون بست نقاط حتى لو كان المنافس الصناعات الاخر الذي يمر بحالة مرتبكة وكلاهما يبحثان عن الهروب من موقعيهما المرشحان للهبوط ولا يريدان العودة للدرجة الأولى.

مباريات الدور الجديد

وتتواصل مباريات الدور المذكور يوم غد الأربعاء بإقامة أربع مباريات الأولى بين النفط والبحري ويستقبل ميسان الديوانية وعينه على الفوز الثالث تواليا والآخر عن الأول ذهابا كما تشهد البصرة دربيها الثاني بين الجريح الميناء المترنح والجنوب المتألق بالفوز على البطل

ويبحث الزوراء عن الفوز على حساب الوسط في مواجهة ثأرية والاهتمام بتحقيق الفوز والتواصل مع النتائج المطلوبة وهو في أفضل ايامة فيما يرى الوسط نفسه في وضع مرتبك ومتعثر في اغلب مبارياته

وتستمر المواجهات الخميس الذي يشهد إقامة مباراة واحدة عندما يضيف الكهرباء المجتهد والمتعثر الجوية في مهمة تحد جديد للجوية في ان يعيد العلاقة مع الأنصار بعدما تصدعت في البصرة

وتختتم المباريات الجمعة عندما تقام أربع مباريات عندما يحل زاخو ضيفا على الأمانة والامل بالعودة بالنتيجة الكاملة ويستقبل السماوة الحدود لتعويض نكسة زاخو وفريق الحسين الطلاب ويعود الشرطة للظهور مع ضيفه النجف ويسعى لتحقيق الفوز في مهمة لاتبدو سهلة مع انه مدجج باللاعبين بعد عودة عناصره من مشاركة الاولمبي وسيلعب بصوف متكاملة وبرغبة الفوز لتقليص الفارق مع المتصدر.

الفوز الأول لزاخو

حقق زاخو فوزه الأول عندما تغلب على ضيفه السماوة بهدفين لواحد في اللقاء الذي جرى في زاخو ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم حيث رفع أصحاب الارض رصيدهم الى سبع نقاط في الموقع الثامن عشر في الوقت الذي تجمد رصيد السماوة بإحدى عشر نقطة في الموقع الرابع عشر .

ونجح لاعبو زاخو في قلب تأخرهم وتحقيق النتيجة المنتظرة منذ بداية الدوري خلال الشوط الأول بعدما نجح احمد حسن من تسجيل هدف القدم للسماوة قبل ان يعيد امير جبرائيل المباراة للبداية بهدف التعديل د36 فيما تمكن ميران خسرو من تسجيل هدف التقدم والفوز والحسم د43 ليتنفس زاخو الصعداء بالنتيجة المذكورة التي تأخر فيها وبقي محرجا إمام جمهوره قبل ان يخرجا سوسة بفرحة مشتركة فرحين بالفوز الأول وإضافة كامل النقاط التي انتظرها طويلا قبل ان تتحقق النتيجة المهمة في وقت المدرب الثاني حيدر عبيد والعمل على تغير موقع الفريق الحالي والتقدم للإمام وإبعاده من الخضوع للنتائج السلبية أخرها خسارة الطلاب العريضة بهدف لثلاثة التي جرته للوراء بعد خمس خسارات وأربع تعادلات لكن أمر مهمة ان يتحقق الفوز من هذا الوقت والتحول إلى وضع أخر والاهم ان تاتي النتائج من مباريات الأرض في ظل ظروف اللعب التي تصب دوما لمصلحة اهل الدار من خلال السيطرة التي أبداها زاخو والعمل على تقديم مباراة ساعدت نتيجتها الفريق معنويا واستعادة شيء من توازنه امام دوري صعب وطويل فرض عليه التنقل لمسافات بعيدة ومشاكل التعب الذي يؤثر على اداء اللاعبين في مباريات الذهاب التي اكثر ما تشكل التحدي لأسباب معروفة في وقت يرى جهاز الفريق الفني ان زيادة المردود من النقاط لازال يتوقف على تحقيق نتائج مباريات الأرض عبر الأدوار التي سيقوم فيها اللاعبين لتعزيز الثقة في النتائج واستعادة دورهم من خلال التعامل مع الفرص ومحاولة تحقيق اكثر من فوز ولو على الفرق التي بمستواه حتى يرتاح من ضغط لنتائج والتفكير بالبقاء إمام حاجة النقاط وتواجد عدد من الفرق في مناطق الخطر ومنها زاخو الذي مهم ان يبدأ بمعالجة الامور بسرعة قبل ان تتفاقم الامور الفنية والنتائج إضافة إلى الجانب المالي الشبح الذي يواجه الكل إمام بطولة صعبة ومختلفة على الفرق إمام ضغط المباريات التي مهم ان تسير بهذه الطريقة إمام تعاون الفرق ولجنة المسابقات التي أمنت المباريات ورفض التأجيل لاي فريق وهذا عمل مهمة لانه يمنح اللعب لكل لاعبي الفرق والظهور في أكثر من فرصة بعد ان استمرت الفرق تلعب بمجموعة ربما ثابتة وأتذكر في وسط السبعينات من القرن الماضي ألزمت فيه الفرق بإشراك خمسة لاعبين من الشباب ضمن الفريق على ان يلعبوا وقتا محددا وهذا الأمر ياتي ضمن توجهات توسيع القاعدة.

عودة زاخو

مهم ان يعود زاخو الى عزف نغمة الفوز وقبله كربلاء عندماخرج بنقطة وشيء مهم ان تتحرك فرق المؤخرة وان تأتي المفاجأة في مباريات الدور العاشر وان تظهر المنافسات ضمن مجمل مواقع سلم الترتيب بعدما سقط الجوية في البصرة ليمنح التقدم لنفط الجنوب لموقع طيب.

وخطف كربلاء نقطة من النفط اشاعت الفرح بين اهل الفريق والحال للديوانية عندما ألزم الأمانة على قبول التعادل والخروج بنقطة وهذا امر مهم ومتوقع ان يظهر مع مرور الوقت خصوصا إمام الفرق المتأخرة التي لاتريد ان تضيع بعد أكثر النقاط والتأخر ولابد من حلول بعد انقضاء أكثر من نصف مباريات المرحلة الاولى

من جانبه عاد السماوة بالخسارة الثالثة من الذهاب بعد خسارة الكهرباء التي حفزت الفريق ليحقق فوزين على كربلاء بهدف وعلى الديوانية بثلاثة أهداف لواحد و كما عاد بتعادل من البحري قبل ان يسقط في اختبار زاخو مع ان الترشيحات تقف معه لكن أكثر ما تظهر مباريات الذهاب صعوبات حقيقية وباستثناء الزوراء الفريق الوحيد المستفيد من جميع مباريات الذهاب نجد البقية قد تعثرت مرة وأكثر لان الفرق تراهن على عاملي الأرض والجمهور وتحرص على الاستفادة من ظروف اللعب لا نها ترى غير ذلك امرا في غاية الصعوبة ما تعمل الفرق على توفير الفوائد ولانها تبحث عن حلول لمشاكلها كما قام زاخو والزم السماوة على تقبل الخسارة التي كاد ان يوفر الفوز لنفسه اثر تقدمه وصمد بهدف التقدم الذي سجله 24 حتى الدقيقة 36 قبل ان يخسر خلال الشوط الاول في أسوء نتيجة للفريق الذي قدم مباريات مهمة واذا ما تأخر فيها فذلك يحدث في الأوقات الأخيرة وليس كما جرى في مباراة أمس الأول التي شكلت تحد للفريق الذي لازال يواجه صعوبات من مواجهات الذهاب وهو الاخر الذي لم يقدر للان على تحقيق الفوز المشكلة التي تواجه اغلب الفرق لابل جميعها واكثر ما تعمل على تحقيق التعادل والعودة بنقطة لانها أفضل من الخسارة التي أوقفت نتائج السماوة المهمة في الأدوار الثلاثة الأخيرة عندما أضاف سبع نقاط لرصيده وواصل بدايته المهمة قبل ان يتوقف ويسقط في ملعب زاخو وفي ثاني مباراة يقودها المدرب الثاني لزاخو الذي قام بالعمل الصحيح لان النتائج أخذت من الفريق الكثير وربد من التغير بعد تسع جولات انحنى فيها الفريق الذي سيستقبل الحدود الأسبوع الحالي ويأمل حازم صالح مصالحة جمهور الفريق والرد على الخسارة المذكورة وممارسة اللاعبين لدورهم في تعزيز نتائج الأرض مع ان الضيوف يشكلون قوة مهمة للان تقدم نفسها بوضوح أي ان المهمة المقبلة لاتبدو سهلة إمام السماوة

وبهذا تكون الجولة العاشرة قد شهدت إقامة ثمان مباريات حيث القمة التي انتهت بتعادل الزوراء والشرطة عندما تمسك واستمر في الموقع الأول وفي والريادة والإبقاء على فارق النقاط الأربع واستمر يقود الفريق بثقة كبيرة وقاوم قوة الشرطة حتى الوقت القاتل ليحافظ على نظافة سجله قبل ان تظهر القوة الهجومية مستمرة عندما تمكنت من فرض التعادل على الشرطة والتخلص من الخسارة الأولى ليبقى على نفس وضعه ويستعد لاستضافة الوسط في لقاء ثأري بعد لخسارة التي تجرعها الموسم لماضي إمام واقع الزوراء المختلف تماما هذه المرة ويحدد من اليوم ملامح الحصول على اللقب الرابع عشر فيما بقي الشرطة ثانيا 24 نقطة على بعد أربع نقاط من المجتهد الكهرباء الأخر الذي يقدم موسم جيد وقدم الشرطة أفضل مستوى في لقاء الجمعة مع نقص عدد من اللاعبين ومع عودتهم سيكون راي للفريق في قادم المباريات بعدما قدم المستوى المطلوب في المهمة الكبيرة والصعبة التي كان على باكيتيا ان يحول اللقاء الأخير والفريق على بعد اقل من خمس دقائق لكن لم تظهر خبرة المدرب وكذلك اللاعبين على عكس إدارة اوديشيو للمباراة والتعامل معها يحرفنه حتى اللحظات الأخيرة لكن مهم ان يبقى نفس الفارق لانه سيدفع الشرطة الى تقديم مباريات مهمة من اجل تقليص الفارق عندما يستقبل النجف الدور القادم س ولانه يدرك من يتربص به بقوة حيث الكهرباء الذي عاد للواجهة بعد التغلب على الصناعات المتوقع لان الطرف الاخر لازال يعاني من تراجع النتائج وهو في نفس مكانه ما قبل الأخير بعدما نحج الكهرباء بقيادة ابو بكر كونة الذي قاده للفوز قبل ان يعزز رصيد أهدافه ورفعه الى سبعة.

سعي الكهرباء

ويسعى الكهرباء الى مواصلة تقديم المباريات المثمرة والمنتجة واللعب من اجل ملاحقة الشرطة والتقدم للوصافة اذا ما نجح في مواصلة تحقيق النتائج الايجابية بعد العودة لها من بوابة الصناعات بعد خسارة النفط ومهم ان يعود بالسرعة التي حددها عباس عطية وقطعها الفريق بالوقت المناسب وتحديث النتائج وإضافة ثلاث نقاط لرصيده ورفعه الى 20 نقطة وفي موسم ناجح للان ويامل الفريق الاستمرار في تحقيق النتائج والتقدم بعد اكثر والاهم عندما يستقبل الجوية في الاختبار الحقيقي وتهيئة الظروف للإطاحة بالبطل الذي زاد من مطامع اقرأنه بعد السقوط الثالث في البصرة في وضع لازال شائك ويثير سخط الأنصار الذين يرون من ان المدرب الثاني لم يقدم شيء بعد النتائج المتدنية وليس المتباينة وسيكون الفريق امام مباراة صعبة مع الكهرباء الذي يمر في أفضل حالاته في الوقت الذي يأمل لاعبو الجوية الحد من النتائج السلبية التي لم يقدر البطل من تداركها والبقاء تحت ضغط النتائج ومتوقع ان يواجه ضغط جمهوره الناقم على اللاعبين الذين لم يقدموا المستوى المطلوب والتراجع في الموقع واي خسارة تقلل من دور وحجم الفريق في المنافسة والتقدم الى موقع أفضل كما حصل في الجولة الأخيرة عندما تراجع الفريق من الموقع الرابع الى السادس قبل ان يكون امام مباراة قد تزيد نتيجتها الطين بله بعدما افتقد الفريق للعب المطلوب بعد التعثر في البصرة رغم اللعب بكامل الأوراق التي خذلت جمهوره في الخسارة الثالثة التي تلزم المدرب على تعويضها لان غير ذلك قديجد مهمته في مهب الريح بعدما نفذ صبر الأنصار الذين سيحضرون بقوة لمتابعة المباراة التي تشكل التحد لكل الإطراف.

النتيجة الاهم

من جانبه تمكن الجنوب من تحقيق النتيجة الأهم له منذ بداية الدوري والتي ترفع من معنويات اللاعبين وحافز لهم في مواصلة تقديم النتائج وأهمها الفوز على الغريم الميناء في ديربي البصرة الأسبوع الحالي وفيها يريد عادل ناصر تاكيد من ان الفوز على الجوية لم يكن صدفة بل من خلال جهود اللاعبين التي باتت تتجه نحو الاستقرار والعمل على الدفاع عن الموقع العاشر بعد تحسن اداء اللاعبين والنتائج الأخيرة للفريق يبحث عن الفوز القادم

وفشل الميناء في العودة الى النتائج المهمة المباراة السادسة تواليا وهذا ربما لم يحصل للفريق من قبل في ان يصوم عن الفوز لفترة لم تكن قصيرة والمشكلة فشله حتى في ملعبه قبل ان يعود بتعال صعب من الوسط الذي زاد من مشاكل السفانه من حيث النتائج التي دفع ثمنها المدرب فجر إبراهيم الذي ترك الفريق بالتراضي مع إدارة جليل حنون التي تعمل بفترة حرجة إمام الأنصار الذين يريدون حلا سريعا من اجل تغير النتائج لتي أكثر ما تحمل الإدارات والجمهور للمدربين وهو السادس الذي يتغير بعدعشر جولات وسيكون الميناء إمام اختبارا ليس سهلا عند مواجهة الجنوب فيما استمر تراجع الوسط حتى في مواجهات الأرض حيث التعادل الأخر بعدما تعادل مع الجنوب قيما استمرت نتائجه السلبية خارج الأرض ما يجعله بالوضع القلق اذا ما استمر على نهج النتائج التي تسير بوضع متباين من جولة لأخرى إمام حسابات عادل نعــــــــمة التي لم تكن دقيقة عندما ابعد لاعبي الخــــــــبرة والاعتماد على الشباب الذيـــــــــن لم يقدموا المردود المطـــــــــلوب ويأمل ان يأتي في قادم الجولات التي لاتظهر سهله إطلاقا.

نقطة الديوانية

وخطف الديوانية نقطة من الأمانة ويقطع الطريق على اولاد العاصمة وحرمانه من تحقيق الفوز الذي لازال يبحث عنه احمد كاظم رغم ما يمتلكه الفريق من لاعبين واعدين يقدمون مستويات مقبولة لكن العبرة تبقى في النتائج التي تظهر متباينة التي تحــــــــتاج الى عمل سريع من اجل التوازن في النتائج داخل وخارج ملعب الامانة الأخر الذي شكل تخحديا لمهمة المدرب الذي يرى من مباريات الأرض تخالفه ولازال ينزف النقاط فيه قبل ان تتعرقل مباريات الذهاب من جولة لأخرى ليتراجع الفريق الى الموقع التاسع 14 نقطة قبل ان يستقبل زاخو في مهمة ربما تشكل صعوبات امام أصحاب الأرض جريا علـــــــــــى العادة بعدان تنفس زاخو الصعداء الذي نجح في تحقيق الــــــــفوز والبحث عن الأول ذهابا وهذا ما يريد ان يحققه حيدر عبيد للتقدم للإمام من جانبه خرج الديوانية مع مدربه بتعادل بطعم الخسارة تحت أنظار جمهوره وفي ملعبه الذي حقق فيه أكثر من نتيجة ومهم ان ينجح مرة أخرى من دون التوقف بنتيجة التعادل التي وضعته في الموقع السادس عشر وسيخرج الفريق الى مهم معقدة في ملعب العمارة وملاقاة الفريق الذي حقق فوزين متتالين ذهابا وإيابا وهو أفضل من الديوانية من حيث التعامل مع مــــــباريات الأرض وتحقيق حاصل النقاط التي دفعت به الى الموقع العاشر معتمدا على قدرة اللاعب وهداف الفريق وسام يسعدون الذي قاده للفوز على البحري الدور الأخير ويظهر العمارة جاهز لإزعاج كتيبة نبيل زكي لان رهان اهل العمارة قائم على مباريات الميدان وخوضها بقوة وتحمل أمال البقاء لموسم أخر بقيادة عدي إسماعيل الذي يدير الامور بثقة وإرادة وتصميم للموسم الثاني وميسان تقدم الى الموقع الثامن الذي لم يصله في مشاركاته الأخيرة ومهم ان تظهر فرق المحافظات منافسة ومؤثرة وتحشد الجهود ليكون لها نصيب في الدوري والمواقع المهمة.