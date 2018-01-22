عبطان: المنحة القطرية لإعمار المنشآت الرياضية

بغداد – الزمان

اكد وزير الشباب والرياضة السيد عبد الحسين عبطان، انه طلب من الجانب القطري تخصيص المنحة المالية لاعمار المنشأت الرياضية في المناطق المحررة .

وقال عبطان ان الوزارة فتحت آفاقا كبيرة على الصعيد الخارجي سواء مع الاتحاد الدولي او الاسيوي من اجل دعم الرياضة العراقية وخصوصا المنشأت الرياضية في المناطق المحررة التي تعد من أولوياتنا.

وإضاف ان قطر ستكون من الدول المانحة لدعم العراق وطلبنا منهم تخصيص هذا الدعم لاعمار المنشأت الرياضية للمناطق المحررة عند زيارتنا الاخيرة لقطر من اجل اعادة الحياة الرياضية فيها .

ووقعت وزارة الشباب والرياضة اتفاقية تعاون مع نظيرتها القطرية في مجالي الشباب والرياضة .