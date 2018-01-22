كيميتش يسعى لتحقيق حلم الطفولة في 2018

{ برلين – وكالات: أعرب جوشوا كيميتش، ظهير بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، عن سعادته بالفوز بلقب لاعب العام في ألمانيا عن 2017، بحسب تصويت الجماهير على الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم. وقال كيميتش، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الألماني: إنه فخر كبير لي، أن تختارني الجماهير كأفضل لاعب عام 2017، وأعتقد أنه أمر خاص بالنسبة لي، لأن ألمانيا تملك العديد من اللاعبين من الطراز العالمي. وأضاف: أنا ممتن حقًا لكل من صوتوا لي، وأعتقد أنه حافز جيد لي لمواصلة تقديم كل شيء من أجل بلدي. وعن أدائه مع المنتخب الألماني العام الماضي، قال: لقد لعبنا بشكل جماعي وطريقة مميزة، وتوجنا بكأس العالم للقارات، وتأهلنا للمونديال وكان عاما مثاليًا تقريبًا. وأردف: لقد شاركت في كل ثانية من كل مباراة، وبصرف النظر عن المواجهة الأخيرة أمام فرنسا، لذلك أنا فخور جدًا، وقدمت كل شيء لمساعدة زملائي وكسب ثقة المدربين، وسعيد لكوني كنت جزءً من نجاح هذا العام. واستكمل: أبرز اللحظات؟ بدون شك كأس القارات، لقد سافرنا كفريق شاب، وتمكنا من إلهام الجماهير في مدة قصيرة، حيث لم يكونوا مهتمين بالحدث، والانتصار على تشيلي في النهائي كانت لحظة خاصة. واختتم حديثه عن أهدافه في 2018: بالتأكيد التركيز على المونديال في روسيا، وهو الهدف الكبير بالنسبة لنا جميعًا، وكان حلم طفولتي التتويج بكأس العالم، ولدينا فرصة كبيرة هذا العام، حيث نملك فريقًا رائعًا، ونعلم أنه يتعين علينا الكثير لتحقيق ذلك.