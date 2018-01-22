لاتسيو يسحق فيرونا وادينيزي يتعادل

أيندهوفن يعزّز صدارته وأياكس يواصل إنتفاضته

{ مدن – وكالات: عزز أيندهوفن موقعه في صدارة الدوري الهولندي لكرة القدم، بعدما اقتنص فوزا قاتلا 2 / 1 من مضيفه هيراكليس اول امس الأحد في المرحلة التاسعة عشر للبطولة. أسفرت باقي المباريات التي جرت بالمرحلة ذاتها عن فوز أياكس على ضيفه فينورد 2 / صفر، وإكسلسيور على مضيفه سبارتا روتردام 3 / 2، فيما تعادل جرونينجن مع مضيفه فيليم بهدف لمثله. وارتفع رصيد أيندهوفن إلى 49 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد هيراكليس عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر. بادر ستيفن بيرجوين بالتسجيل لمصلحة أيندهوفن في الدقيقة 45، فيما تعادل جيف هاردفيلد في الدقيقة 66 من ركلة جزاء. وبينما كانت المباراة في طريقها للتعادل، أحرز لوك دي يونج هدف الفوز القاتل لأيندهوفن في الدقيقة 90 . من جانبه، واصل أياكس أمستردام انتفاضته في المسابقة، بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي في البطولة، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه فينورد روتردام في وقت سابق. ارتفع رصيد أياكس إلى 44 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد فينورد، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، عند 32 نقطة في المركز الخامس، علما بأن لديه مباراة مؤجلة. عجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي. في الشوط الثاني، أحرز دوني فان دي بيك الهدف الأول لأياكس، فيما تكفل النجم المخضرم كلاس يان هونتلار بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53 . وتضاعفت معاناة فينورد خلال المباراة، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه نيكولاي يورجنسن في الدقيقة 58 لحصوله على الإنذار الثاني.

لاتسيو يسحق كييفو

على صعيد اخر اكتسح لاتسيو، ضيفه كييفو فيرونا، بخمسة أهداف لهدف واحد في الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في المباراة التي احتضنها ملعب الأولمبيكو. جاءت أهداف الفريق العاصمي عبر لويس ألبيرتو (ق23) وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (ق31) و(ق62) وكيسانجا بارتولومو جاسينتو (ق83) ولويس ناني (ق86) بينما جاء هدف الضيوف الوحيد عبر مانويل بوتشياريلي (ق25). بهذا الفوز رفع النسور رصيدهم إلى 43 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بينما تجمد رصيد كييفو فيرونا عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر. من جانبه حقق سامبدوريا الفوز على ضيفه فيورنتينا بثلاثة أهداف لواحد بالمباراة التي احتضنها ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي). جاءت أهداف سامبدوريا الثلاثة عن طريق فابيو كوالياريلا (ق30) و(ق60) و(ق68)، بينما سجل هدف الـفيولا الوحيد اللاعب كارلوس ألبرتو سانشيز مورينو (ق80). بهذا الفوز رفع سامبدوريا رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 28 نقطة في المرتبة العاشرة. وتمكن كروتوني من الفوز بثلاثية خارج الديار على مضيفه هيلاس فيرونا صاحب المركز قبل الأخير بـ13 نقطة. جاءت ثلاثية الضيوف، الذين بات لهم 18 نقطة في المرتبة السابعة عشر، عن طريق أندريا باربيريس (ق3) وأدريان ستويان (ق54) وفيديريكو ريكي (ق67). وفرض التعادل بهدف لمثله نفسه على نتيجة مباراة أودينيزي مع ضيفه سبال، حيث سجل لأصحاب الأرض سامير كايتانو دي سوزا (ق11) وأحرز للضيوف سيرجيو فلوكاري (ق49). وبات لأودينيزي 29 نقطة في المرتبة الثامنة، مقابل 16 نقطة لسبال في المركز الـ18 . وانتهت بنفس النتيجة مواجهة ساسولو مع ضيفه تورينو، حيث سجل لأصحاب الأرض دومينيكو بيراردي (ق54) وللـتورو جويل أوبي (ق26). هكذا أصبح لساسولو 22 نقطة في المركز الرابع عشر، ولتورينو 29 نقطة في المركز التاسع. وفاز بولونيا على بينفينتو 3 / صفر، وسجل الأهداف ماتيا ديسترو في الدقيقة 35 وسيباستيان دي مايو في الدقيقة 73 وبليريم دزيمايلي في الدقيقة 88 . ورفع بولونيا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد بينفينتو عند سبع نقاط في المركز العشرين الأخير.