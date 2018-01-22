الفريق طاهر يحيى كما عرفه السياسي المخضّرم أحمد الحبوبي 3-3

روح مرحة وشفافة أفادت من خبرة التعليم رفضت وساطة البكر في السجن

ناصر محسن المعاضيدي

بغداد

سمعت باسمه للمرة الأولى عند تعيينه مديراً للشرطة العامة بعد انقلاب 14 تموز سنة 1958، ثم اختفت اخباره في خضم الصراع الذي احتدم بعد الثورة بين فصائل القوى الوطنية، وكان أن أصابه رذاذ هذا الخصام فأحيل إلى التقاعد وتم إبعاده عن الجيش الذي تزاحمت كافة القوى الوطنية في أن يكون لكل منها أنصار ومؤيدون ومحازبون من الضباط لإحداث الانقلاب المضاد عند اللزوم… وغبت عن العراق سنة 1959، وعندما عدت أليه بعد انقلاب 8 شباط سنة 1963 كان طاهر يحيى رئيساً لأركان الجيش… ورأيته عن قرب وصافحته عندما حضر مع كوكبة من رجال السياسة والجيش حفلة خطوبة (عمار علوش) عضو مكتب التحقيق في حزب البعث مدعواً فيها ايضاً…

ونقل لي المرحوم الدكتور فيصل الوائلي (مدير الآثار العام) ان المرحوم رجب عبد المجيد اقام مأدبة غداء في نادي المنصور على شرف صديقه محسن حسين الحبيب وكان الوائلي وناجي طالب ضمن المدعوين لهذه المأدبة.. وأمام الجميع وعلى مسمع منهم نصح رجب عبد المجيد صديقه الحبيب بأن يعتذر عن تأليف الوزارة، وعندما سأله الحبيب عن سبب هذا الاعتذار اجابه رجب: انت صديقي ولا اريد ان تتعرض وزارتك الى انقلاب عسكري.. فالانقلاب العسكري القادم لا محالة.. وعلى الأبواب والكل يعلم به.. ويؤلمني ان تكون انت الضحية لهذا الانقلاب.. لذا أرى ان تعتذر لرئيس الجمهورية عن هذه المهمة وتعود الى مركزك سفيراً في موسكو.

ويقول الوائلي ان الجميع سمعوا هذا الكلام ولم يعلق علية أحد ويبدو ان الحبيب قد اقتنع به وعمل بنصيحة صديقه رجب حيث اعتذر لعبد الرحمن عارف عن تشكيل الوزارة بحجة انه جديد في منصبه كسفير للعراق في موسكو وفي نيته العمل على تحسين العلاقات بين البلدين وقد بدأ بخطة طموحة لخدمة العراق وأنه يفضل ان يعطي فرصة لذلك.. فأقتنع عارف واعفاه من المهمة.

وسرعان ما عرفت حكاية اعتذار الحبيب عن تشكيل الوزارة الجديدة وجن جنون النايف وزمرته وراحوا يسابقون الزمن خوفاً من عودة طاهر يحيى الى تشكيل الوزارة وهو خصمهم اللدود ولم يسكت طاهر يحيى هو الاخر، فالأمور تجري امام عينيه وقد رصد تحركات النايف وحاول ان يقطع عليه الطريق فذهب الى عبد الرحمن عارف وشرح له كل ابعاد المخطط الانقلابي والتحالفات والاجتماعات التي تمت بين الأطراف المتآمرة، وحذره مما قد يتعرض له البلد من ضرر فيما لو استمر النايف وزمرته يعيثون فساداً ويشيعون الفوضى وسمى له الأسماء النشيطة من عسكريين ومدنيين واقترح على عارف نقل النايف والداوود من مركزيهما الحساس اذا لم يرد اعتقالهما او احالتهما الى التقاعد. كأن يتم تعيينهما في الوزارة الخارجية وابعادهما الى خارج العراق. لأنهما يخططان لانقلاب عسكري.

وخرج طاهر يحيى من مقابلة عارف دون ان يحظى منه بجواب افاو وعد مطمئن. ولما كانت حركات وتنقلات طاهر يحيى مرصودة، فما ان خرج من لقائه مع عارف حتى دخل عليه كل من النايف والداوود واجهشا امامه بالبكاء، وقد اخرج كل منهما المصحف الشريف من جيبه وراحا يحلفان عليه انهما لن يخوناه وانهما مخلصان له، وان طاهر يحيى يريد ابعادهما عنده حتى يخلو له الجو للقيام بانقلاب عسكري لمصلحته.. واستمرا في بكائهما ونحيبهما.. وامام هذا المنظر المؤثر وامام الدموع والحلف اطمئن عارف وطيب خاطرهما وانه ينوي المساس بهما، وطلب منهما الاستمرار في عملهما.. فخرجا من عنده واسرعا الى احمد حسن البكر وطلبا التعجيل في تنفيذ خطة الانقلاب بعد ان شرحا له كل المواقف.. وهذا ما حصل فعلاً اذ حضر كل من البكر، وحردان عبد الغفور التكريتي وصالح مهدي عماش ومعهم بضعة عشر من البعثيين المدنيين فيهم صدام حسين، طه الجزراوي، عزت الدوري، عبد الكريم الشيخلي، علي حسن المجيد، برزان التكريتي، وآخرون.. وادخلهم إبراهيم الداود آمر الحرس الجمهوري الى القصر الجمهوري حيث تمت عملية الاستلام والتسليم كما هو معروف، وخرج عبد الرحمن عارف من العراق واستلمته طغمة البكر والنايف والداوود وجرت عليه منذ ذلك التاريخ حتى الان من المصائب والمحن والويلات ما يشيب لذكره الولدان.. ونجح المخطط المرسوم لا للإضرار بالعراق فحسب بل شمل الامة العربية ومزقها شر ممزق.. من الحرب الإيرانية الى غزو الكويت الى مؤتمر مريد الى مباحثات أوسلو الى طعن القومية العربية الى تشويه الوحدة العربية.

معاملة سيئة

اعتقل طاهر يحيى في معتقل الفضيلة في بغداد وضيق عليه في المعتقل وعومل معاملة سيئة وكان معه في المعتقل مجموعة كبيرة من السياسيين ومن اتجاهات مختلفة منهم محمد صديق شنشل وعبد الرحمن فرحان، خير الدين حسيب، أديب الجادر، مالك دوهان الحسن، ود. شامل السامرائي وآخرون. وينقل الدكتور رحيم الكبيسي الذي كان معه في المعتقل ان طاهر يحيى غاضب غضباً شديداً عندما بلغه ان اهله وعائلته تتوسط له عند البكر.

وعند اول مقابلة له مع زوجته منعها من الاتصال بالبكر او بغيره للتوسط له من اجل اطلاق سراحه او التخفيف عنه، كما ذكر الكبيسي ان طاهر يحيى نقل لهم نبوءة عبد السلام عارف من انه سيأتي يوم يعتقلهم البكر ويضعهم في السجن وذلك عندما ذهب طاهر يحيى وبعض الضباط الى عبد السلام عارف للتوسط من اجل اطلاق سراح احمد حسن البكر عندما اعتقل بعد فشل المحاولة الانقلابية التي قام بها البعث في 5/9/1964.ويقول طاهر يحيى وفعلاً هذا هو اليوم الذي تنبأ به عبد السلام عارف.

وأتعب الانقلابيون انفسهم من اجل الحصول على ادلة تدين طاهر يحيى بالفساد او الرشوة ولم يوفقوا، فقد اعتقلوا (عبد الواحد زكي) المدير المفوض لشركة الكوكاكولا وراحوا يعذبونه من اجل ان يقر ويعترف بأنه رشا طاهر يحيى من اجل تمشية معاملات الكوكاكولا ولم يعترف الرجل لأنه فعلاً لم يدفع رشوة لطاهر يحيى حتى مات تحت التعذيب، ثم نقل طاهر يحيى الى معتقل قصر النهاية وهناك كانوا يعقدون جلسات للتسلية على المعتقلين ويتفننون في استعمال الوسائل من اجل التسلية. ولم يسلم طاهر يحيى من جلسات الانس هذه فكان يؤتى به ويربط حول وسطه حزام ليبدو وكأنه راقصة ويطلبون منه الرقص، ثم كلفوه بتنظيف المراحيض زيادة في الإهانة والاذلال وقد احتمل كثيراً وصبر وقضى وقتاً طويلا في قصر النهاية وساءت صحته وزادت شكواه من مرض عينيه حتى كاد يفقد بصره.

وأطلق سراحه فأعتكف بداره لا يبرحها وكانت المراقبة على داره شديدة وعندما تضطره الضرورة للخروج تتبعه سيارة الى حيث يذهب وتحصي عليه حركاته وسكناته ولم يزره احد من أصدقائه او معارفه عدا بعض اقاربه واخذ بصره يضعف واراد ان يعالج عينيه خارج العراق فمنع من السفر فعلق على المنع بقوله: سبحان الله حتى (الشراميط) تسافر الى خارج العراق وانا ممنوع من السفر من اجل العلاج، وانطوى يكابد علاته الجسدية والنفسية حتى فارق الحياة رحمه الله.

سياسة عامة

زاملت طاهر يحيى مرتين في عامي 1965 و1967 وقد استقلت في المرتين ولم يرد في الاستقالة ما يمس طاهر يحيى شخصياً فأسباب استقالتي تعرضت للسياسة العامة للدولة ويتحمل مسؤوليتها الأولى رئيس الجمهورية التي حصرت به كل السلطات وجمع بيده جميع الصلاحيات في غياب دستور دائم ومؤسسات دستورية فليس هناك مجلس نيابي منتخب ولا فصل حقيقي بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية ولا صحافة حرة ولا أحزاب فرئيس الجمهورية يتدخل في كل صغيرة وكبيرة ولا يريد هو او حاشيته وضع دستور دائم لدولة عصرية تتحدد فيها الحقوق والواجبات، دولة مؤسسات تحكمها القوانين ويعرف كل فرد او مواطن حقوقه وواجباته، الشعب فيها هو السيد ومنه تستمد الشرعية.

كان عبد الرحمن عارف، بسيط التفكير تبلغ عليه الطيبة، ولا ينزع الى الشر وكان للمحيطين به تأثيرهم الواضح على قراراته الرسمية وغير الرسمة ودائماً ما يعمل هؤلاء من اجل مصالحهم الخاصة وتحقيق رغباتهم الشخصية التي قد لا يحدها حد او يوقفها قانون ويتدخلون في شؤون الوزارات، وتسن القوانين وفق مصالحهم ولم يستطع وزير او حتى رئيس وزراء ان يقف امام طلبات او رغبات او مصالح هذه الحاشية المسيطرة على رأي وفكر الرئيس. وعندما كنت انا وغيري من الوزراء يضعون هذه الحقائق امام طاهر يحيى كان لا ينكرها ويظهر تذمره وعدم رضاه ولكنه كان عاجزاً في صدها او ايقافها. واذكر مرة ان اتصل بي تلفونياً سعيد صليبي (آمر الانضباط العسكري) ورجاني ان أوافق على مشروع قانون (الفروسية) الذي سيعرض على مجلس الوزراء لإقراره لان له مصلحة، باعتباره يملك (طولة خيل) تجري في مضمار السباق، سألته ومن اعلمك ان المشروع سيناقش في المجلس فسمعته يضحك ويقول (احنة حكومة.. أستاذ) فأجبته اني سأعارض المشروع لأسباب أخلاقية واجتماعية ووطنية فأجابني (بكيفك أستاذ.. لكن القانون سيطلع) فاتصلت بطاهر يحيى ونقلت له ما جرى بيني وبين سعيد صليبي ولم يحر جواباً.

مخططات داخلية

أراد طاهر يحيى ان يرضي الجميع، الرئيس، وحاشيته، ووزراءه، والضباط، والأصدقاء، والناس، ولكنه لم يستطع..

أراد ان يحتفظ بمركزه وبمنصب رئيس الوزراء لأطول وقت ممكن لكنه لم يصمد امام التيارات والنزعات، والطموحات ثم المؤامرات ولما نضجت المخططات الداخلية والخارجية عصفت به الريح وراح هو وغيره ضحية.. ويصدق هنا قول الشاعر الجواهري الذي يقول:

حتى ان نضج الشواء وقيل حسبك يا لهب

جاءوا ولست بعارف من هم يزكون الطلب

ان في الجيش العراقي كتل من الضباط، كل كتلة لها لون سياسي وترتبط بضابط ذي رتبة كبيرة، ولم تكن لطاهر يحيى كتلة تعرف باسمه فقد أراد ان يكون صديقاً للجميع ولكن عند اشتداد الازمة لم يجد احداً يقف بجانبه ويأخذ بيده فقد كان السيل جارفاً واقوى منه ومن الجميع.

لم تكن عسكرية طاهر يحيى صارمة ولا كان متجهم الوجه وقد يكون عمله لفترة (معلم) أفاده في تعامله مع الناس، يخفي بين جناحيه شفافية وروح مرحة جاد في عمله ويخلص فيه يقرأ ويستوعب وسريع الفهم، يحب اصدقاءه ويخلص لهم وذو نجدة ويهرع لمد يد المساعدة ولا يرد من يطرق بابه، رجل دولة مشكلته انه أراد إرضاء الجميع (وارضاء الناس غاية لا تدرك) يسيطر على اعصابه، ويكظم الغيض، ويحافظ على كرامته ويحترم الناس، طاهر اليدين. …رحمه الله…