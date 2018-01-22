ناسا: غاز ثاني أوكسيد الكاربون وراء عدم توازن المناخ

منبئ يتوقّع تعرض العراق لموجة برد خلال الشتاء الجاري

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقع منبئ جوي، تعرض العراق لموجة برد شديدة في الايام القليلة المقبلة.

وقال المنبئ الجويي صادق عطية في صفحته على الفيسبوك، امس ان (توقعات متوسطة المدى تشير الى تقدم موجة برد شديدة تعقب تأثير منخفض قطبي ممطر بغزارة على بلاد الشام، وامطاره متفرقة على العراق بدءا من اليوم الثلاثاء)، وأضاف ان (الموجة الباردة تشمل كافة مدن العراق والمنطقة وتبدأ على مصر وبلاد الشام السبت المقبل وتتعمق تدريجياً على باقي دول المنطقة وتصل العراق يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل)، واوضح عطية ان (هذه الموجة تعد اشد موجة برد خلال موسم الشتاء الحالي).

فيما اكدت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل،في بيان تلقته (الزمان) أمس أن (يكون طقس الايام المقبلة غائما جزئياً وحصول انخفاض في درجات الحرارة الى 3 درجات مئوية)، واضاف (استمرار الاجواء المغبرة اليوم الثلاثاء ففي المنطقة الوسطى سيكون الطقس بين غائم جزئي وأحياناً غائماً، مع تصاعد الغبار وفي الشمالية، غائماً جزئياً وأحياناً غائماً يتحول خلال الليل الى صحو، وفي الجنوبية بين غائم جزئي وأحياناً غائماً مع تصاعد الغبار)، واضاف ان (درجات الحرارة ستنخفض قليلا عن اليوم السابق فالعظمى في بغداد 18 مئوية والصغرى 4 مئوية وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية 8-10 كيلو مترات وفي الغبار والمطر 5-7كيلو مترات)، واوضح البيان ان (طقس يوم غد الاربعاء سيكون في الوسطى، غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، وفي الشمالية غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى غائم مصحوب بتساقط أمطار خلال الليل مع فرصة لحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي الجنوبية، بين غائم جزئي وأحياناً غائماً يتحول تدريجيا خلال الليل الى صحو، ودرجات ترتفع قليلاً عن اليوم السابق).

قطع غيوم

وتابع ان (طقس الخميس المقبل، سيكون في الوسطى، بين صحو مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وفي الشمالية، غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة خاصة في أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية، صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق)، واضاف البيان ان (طقس الجمعة المقبلة سيكون في الوسطى، صحواً مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، وفي الشمالية، غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة خاصة في اقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، وفي الجنوبية بين صحو وغائم جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق).

فيما بثت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) فيديو عن الاحتباس الحرارى وتطور درجات الحرارة على سطح الكرة الأرضية منذ عام 1880 وحتى كانون الاول من العام 2017 .

دراسات فضائية

وقالت الوكالة في بيان امس أن (فريق الباحثين في معهد جودار للدراسات الفضائية، التابع لجامعة كولومبيا بنيويورك،اشاروا إلى أن درجة الحرارة فى عام 2017 كانت تمثل 1.1 درجة سنتيجراد فوق المتوسط المناخي خلال السنوات من 1951 حتى 1980، واحتلت المركز الثاني في السنوات الأكثر حرارة، وأن درجات الحرارة سجلت تغيرات كبيرة على مر السنوات من شديد البرودة وشديد الحرارة مع احتباس كبير في درجة الحرارة بعد منتصف السبعينيات من القرن الماضي)، واضاف ان عام 2016 ضرب الرقم القياسى فى ارتفاع درجات الحرارة بعد ظاهرة -النينو- في المحيط الهادىء، ويرجع السبب فى ارتفاع درجات الحرارة إلى انبعاث ثاني أوكسيد الكربون)، واضخ البيان ان (التحليلات، التي أجراها مكتب خدمة الأرصاد الجوية والمحيطات في الولايات المتحدة الأمريكية، بينت أن ذوبان الكتلة الجليدية في القطب الشمالي أظهرت مدى تركيز انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون فى سنوات البرد وسنوات الحرارة منذ أكثر من 800 ألف سنة، والتي ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، بسبب هذا الغاز الذى أحدث انقلاباً في توازن الطبيعة المناخية، وكذلك تأثيرات غاز الصوبات، ووقود الفحم والبترول والغاز الطبيعي، وصناعة الأسمنت، وهى الطاقات التي تمثل 80بالمئة من إجمالي الطاقة التي تستخدمها البشرية لتلبية احتياجاتها الاقتصادية، وأظهرت ذلك بوضوح خلال الأعوام الثلاثة من 2014 إلى 2016). ومن جانب اخر تشير تقارير المراصد الزلزالية الدولية ان (العراق تعرض خلال السنوات الخمس الماضية الى 2746 هزة أرضية نتيجة وقوع البلاد ضمن خط الحزام الآسيوي الأوربي)، واضافت ان (تلك الهزات تعود إلى اضطراب في توازن طبقات الأرض وارتفاع عال في درجات حرارة الارض، وتعد درجة 5.4 على مقياس ريختر اقوى زالزال ضرب العراق في العام الماضي). وتوقع منبئ جوي، تعرض العراق لموجة برد شديدة في الايام القليلة المقبلة.