تعلّم المرأة.. رسالة تربوية – عايدة مراد

إن بناء الأجيال هو الذخر الباقي لما بعد الموت ، ويستحق التشجيع والاهتمام أكثر من بناء القصور والمنازل من الحجارة والطين ، وحيث إن التربية ليست مسؤولية البيت وحده إذ هناك عوامل أخرى تساهم في تربية الأجيال ، فسوف نتناول الدور التربوي للمرأة في تنشئة الجيل الصالح ، فتعليم المرأة هو بوابة لتعليم الاجيال.. يقول الله عز وجل (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) ، ويقول كذلك سبحانه ( اقرأ و ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم) ، وفي حديث صحيح (النساء شقائق الرجال) ، يُعلم من هذا الحديث أن كل ما أمر الله به الرجل المسلم ومن جملته طلب العلم ، فهو بحق المرأة إلا ما خصص . وهذه الايات قاطعة وتعليم بليغ للرجال الذين يتركون نساءهم على أميتهن وجهلهن ، فينشأ لديهن الفراغ المخيف بسبب عدم مطالعة الكتب النافعة مما قد يؤدي إلى وساوس شيطانية ، أو يؤدي إلى عدم معاونة أولادها على الدراسة ولله در من قال الأم مدرسة ان اعددتها ، اعددت شعبا طيب الاعراق للمرأة شأنا عظيما في سير أي مجتمع واتجاه أي أمة ، فلها دور كبير حينما تستقيم الحياة على منهج الله ، ويتنسم العباد عبير الطهر والعفة والاستقامة ، وتنتشر المحبة والألفة والتعاون والتكافل بين الناس ، ولها دور كبير أيضا حينما تنحرف الحياة عن منهج الله ، وتتخبط المجتمعات البشرية لاهثة وراء القوانين الوضعية والأحكام البشرية والتشريعات الأرضية ، ويتجرع العباد مرارة الانحلال في شتى صوره ومجالاته ، فينتشر الحقد والحسد ، وتسود العداوة والبغضاء ، ويعٌم الظلم والأنانية أفراد المجتمع ، فالنساء نصف الأمة ، ثم إنهن يلدن النصف للآخر ، فهن أمة بأكملها .

حضن الجاهلات

الأم روض إذا تعهده الحيا بالري أورق أيما إيراق ، الأم أستاذ الأساتذة الأُلى شغلت مآثرهن مدى الآفاق ، فكيف نظن بالأبناء خيرا إذا نشئوا بحضن الجاهلات وهل يرجى للأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدي الناقصات لأخلاق الصبي بك انعكاس كما انعكس الخيال على المرآة ،فمن الواجب تعليم المرأة ما يساعدها على تأدية مهمتها كزوجة ، وأم ومربية أجيال ، ومديرة مملكة البيت. يجب أن لا يُهمل تعليم البنات فقد قيل تعليم رجل واحد هو تعليم لشخص واحد ، بينما تعليم امرأة واحدة يعني تعليم أسرة بكاملها. وبتعليم بناتنا وتنشئتهن النشأة الصالحة نردم الهوة الكبيرة التي تفصل أمتنا عن التقدم في كثير من بلادنا العربيه والإسلامية ، بل إن ديننا الإسلامي بلغ فيه حب العلم والترغيب في طلبه أن دعا إلى تعليم الإماء من نساء الأمة ، كي تزول غشاوة الجهل ، وتسود المعرفة الواعية ، وقبل ذلك ليُعبد الله على بصيرة وتستقيم الأجيال على أمر الله ، وفيما رواه الإمام البخاري رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم «أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها ، وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران». وكل ذلك بحاجة إلى دراسة واسعة للعقيدة وللمبادئ الإسلامية ، وتاريخ الإسلام ، ولأصول التربية الإسلامية ، والحياة الإسلامية ، والبيت الإسلامي ، إلى جانب بعض العلوم والفنون الحديثة النافعة في تدبير المنزل أو حاجة قائمة في المجتمع كالتدريس وتطبيب النساء وقد أساء المجتمع الإسلامي المعاصر ، (في بعض الدول) تعليم المرأة ، فكان ما نراه من فوضى خلقية وتربوية ، مما يهدد كيان الأمة والوطن ، فغدت المرأة لا هي رجل ولا هي امرأة تصلح للتربية ، لا يخفى على أحد أن أمتنا مستهدفة ، وديننا يحارب ، والأعداء يتربصون بنا الدوائر ويكيدون لنا بكل سبيل ، فهذا ديننا دين يدعو إلى العلم ، فلماذا نحمّل الإسلام قصور تفكيرنا وتخلفنا عن التعلم ، ليقال إن الإسلام لا يريد تعليم المرأة ، وإن الإسلام يكرس جهل المرأة ، لا إن تاريخنا الإسلامي يزخر بالعالمات من مفسرات ومحدثات وفقيهات وشاعرات وأديبات وطبيبات ومهندسات ، كل ذلك حسب هدي الإسلام ولا تبجح باسم العلم والتحصيل فالعلم حصانة عن التردي والانحراف وراء تيارات قد تبهر أضواؤها من لا تعرف السبيل الحق ، فتنجرف إلى الهاوية باسم التجديد والتحضر الزائف، والتعليم اللازم للمرأة، تفقهاً وأساليب علميه مبثوث في القران والسنة ، ومما تحتاج إليه المرأة في أمور حياتها ليس مجاله التعلم في المدارس والجامعات فحسب، وإنما يمكن تحصيله بكل الطرق المشروعة في المساجد، وفي البيوت والمكتبات وحتى عن طريق الجيران، وفي الزيارات المختلفة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «ما بال أقوام لا يفقّهون جيرانهم ولا يعلّمونهم ولا يعظونهم ولا يفهمونهم؟! ما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون؟ والله لَيُعلّمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم، وَلَيتَعلّمنّ أقوام من جيرانهم ويتعظون أو لأعاجلنهم بالعقوبة».

علم نافع

فهيا نساعد كل النساء لينهلن من كل علم نافع حسب ما نستطيع، ولنجعل لنا في مكتبة البيت نصيباً ولنا بذلك الأجر إن شاء الله. ، ولا بد من إعداد المرأة إعداداً مناسباً لرسالتها باعتبارها أنثى إضافة إلى العلوم الشرعية الواجب عليها تعلمها ، فإذا أتقنت ذلك وكانت ممن أوتي موهبة غنية ، وعقلاً خصباً ، وفكراً نيراً، وتعلمت غير ذلك من العلوم والفنون فإن هذا حسن لأن الإسلام لا يعترض سبيلها ما دامت لا تتعدى حدود الشرع الحنيف ، إن كثيراً من الفتيات ، ما إن تنتهي إحداهن من الدراسة النظامية حتى تهجر الكتب ، بل والمطالعة عموماً، وتنتكس إلى الأمية لارتباطها المعدوم بالكتاب ، وتصبح اهتماماتها المحدودة لا تتعدى لباسها وزينتها والتفنن في ألوان الطعام والشراب ، وهي هموم دنيوية قريبة التناول ، لا غير. مرأة مسلمة

المرأة المسلمة عضو في مجتمع الإسلام ، فهي مؤثرة ومتأثرة به، لا شك في ذلك؛ فهي ليست هامشية فيه أو مهملة، ولا يصح بحال أن تكون سلبية أو اتكالية ، وإن كان الأمر كذلك فهو الجحود عينه، والنكران للجميل، والابتعاد عن الإيثار والتضحية ، أمتنا الإسلامية تنتظر من يعيد لها أمجادها من أبنائها البررة وبناتها الوفيات ، وبتعلم المرأه التي هم أم في نهاية الامر فأنها ستسعى جاهدة مخلصه لأن تعلم ابناءها التعليم الذي يسهم في بناء شخصياتهم كرجال مستقبل اما الام الجاهله فسيبقى ذلك مجرد حلم لها لأنها تظن أن الأمومة تتمثل في الإنجاب ، فتجعل دورها لا يتعدى دور آلة التفريخ! أو سيبقى رغبات وأماني لأم تجعل همها إشباع معدة ابنها فكأنها قد رضيت أن تجعل مهمتها أشبه بمهمة من يقوم بتسمين العجول! وتلك الأم التي تحيط أبناءها بالحب والحنان والتدليل وتلبية كل ما يريدون من مطالب سواء الصالح منها أو الطالح ، فهي أول من يكتوي بنار الأهواء التي قد تلتهم ما في جعبتها من مال ، وما في قلبها من قيم ، وما في ضميرها من أواصر فإذا بابنها يبعثر ثروتها ، ويهزأ بالمثل العليا والأخلاق النبيلة ، ويقطع ما أمر الله به أن يوصل.

رسالة تربوية

للمرأة رسالة تربوية هادفة للرقي بمجتمعها. وتبدأ هذه الرسالة بإيفاء حق جيرانها، فتعلّم الجاهلة ما تحتاجه لدينها ودنياها، وفي ذلك خدمة تؤديها للأجيال الناهضة فتصبح اجتماعات الجارات ليست للقيل والقال، بل للارتفاع بأسرنا المسلمة من الاهتمامات السطحية الساذجة إلى آفاق سامية؛ فكل حديث يمكن أن تحوّله المسلمة الصالحة إلى حديث هادف ، حتى الحديث التافه لن تعدم المسلمة اللمّاحة أن تحوله للعبرة والتأمل ، والجارات الصالحات يتدارسن أفضل السبل لتربية أولادهن وحل مشاكلهن. وكذلك لها الدور الابرز بتعليم الاولاد في المدارس والجامعات فهي تعطي مما نهلت للمجتمع الذي تنتمي له ، ومن المهام الأساسية للمرأة المتعلمه أن تساهم في تحصين الأجيال بالثقافة الأصيلة والعلم النافع والعقيدة الصحيحة ، ولا تترك قيادة الأجيال بيد العابثات اللاتي يركبن كل موجة من أجل الوصول إلى أهدافهن في تخريب النشأ ، فمن خلال مشاركتها في المراكز الثقافية وعدم ترك هذا المجال الهام لغيرها من صاحبات المذاهب الهدامة ، ممن جعلن همهن أن تكون هذه المراكز بؤرة للإفساد ووسيلة للتخريب ، ومن الصور المشرفة مساهمة المرأة المسلمة المتعلمة في الجمعيات النسائية الخيرية لتحافظ على وجهتها السليمة من خلال مشاركتها بما تقدر عليه ، بالمحاضرات والندوات والنشاطات الاجتماعية الطيبة والمتنوعة ، فتصبح تلك فرصة طيبة لها للتعلم والتعليم وتوجيه الأجيال ، فتستفيد وتفيد في آن واحد ، ورب كلمة طيبة ونصيحة مخلصة تأخذ بيد الأمهات والمعلمات والمربيات نحو الخير ، وتبعدهن عن الأخطار التربوية ، وتصل بالنشــــــئ إلى التقدم والفلاح.

{ حقوقية وباحثة