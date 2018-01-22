سيناريوهات التصويت الإنتخابي: الإحتجاج – حسين علاوي – عبد الرحمن الجبوري

في ظل التذمر الشعبي من السياسات العامة والتي تدار من قبل القوى السياسية التي تمتلك اللعبة السياسية داخل قبة البرلمان ، نجد آن الاوان للتفكير بالسلوك الانتخابي الجديد في الرأي العام الدولي ومنها العراق والذي يتزامن مع الحركة الشعبوية Populism Movement ) )الا وهو سلوك التصويت الاحتجاجي او العقابي (Populist Protest Vote or Revenge Vote ) من قبل الناخب ، هذا السلوك ينتج نتيجة البيــــــــئة السياسية غير المشجعة وتصاعد حجم الاحـــــــــباط والتذمر وانخفاض مستويات الثقة بالقوى السياسية لاحداث التغــــــــــير مابعد النصر الكبير على كيان داعش الارهابي .

التصويت الاحتجاجي/ العقابي (يعرف كذلك بالصوت الأبيض أو الصوت الفارغ) وفقاً لمصدر بوابة السياسة الالكتروني هو صوت في الممارسة الانتخابية يظهر أن المصوِت غير راض بالخيارات المطروحة أمامه أو رافض النظام السياسي ، وإذا اتخذ الصوت الاحتجاجي شكل الصوت الفارغ فإنه يمكن أن يحصى ضمن النتيجة النهائية أو لا، حسب النظام المعمول به. لذا فإن الصوت الأبيض يُعدَّ صوتا باطلا إلا إن كان نظام التصويت يسمح باحتساب الأصوات الفارغة ويميّز بينها والأصوات الباطلة.

يمكن للصوت الاحتجاجي كذلك أن يكون صوتا صحيحا وفي هذه الحالة فإنه عوضا عن أن يكون صوتا للمرشحين الأساسيين فإنه يكون تصويتا لمرشح هامشي غير مدعوم من التيارات السياسية الرئيسية وفرصته في الفوز لا تذكر ، مثل الامتناع عن التصويت فإن التصويت الاحتجاجي يدل بجلاء على الافتقار إلى الشرعية الشعبية وضعف الديمقراطية التمثيلية حيث أن خروج الناخبين المقهورين يهدد مصداقية نظام التصويت كله.

سلوك انتخابي

ولذلك السلوك الانتخابي للمصوت العراقي يسير في مساريين من المصوتين ويتمثل بالاتي :-

اولاً : المصوت الايديولوجي

وهو المصوت الذي يصوت الى نهج سياسي محدد وموجه بأتجاه حزب يمثل مكونا اجتماعيا واحدا او عقيدة سياسية او هوية فرعية او اتجاها دينيا او قوماي او عرقيا وهؤلاء المصوتون يمــــثلون نســــــــبة 20 – 30 بالمئة من المصوتين العراقيين الذين لهم حق الادلاء بصوتهم في اليوم الانتخابي ويمتلكون الاهلــــية القانونية للتصويت .

ثانياً : المصوت الحر

وهو المصوت الذي يحاول ان يصوت الى قضية رأي عام (صحة ، التعليم ، الخدمات … الخ ) أو برنامج سياسي للكيانات المتنافسة او المرشحة للانتخابات في القوائم المرشحة ، وهؤلاء في الغالب غير مؤدلجين وهم يمثلون الطبقى الوسطى ولهم خلفية ثقافية جيدة ومستوى تعليمي جيد يساعدهم في تقديم المنطق على العاطفة الاجتماعية القائمة على الدين او العرق او القومية او الطائفة ، وبالتالي هم يتجردون من الهويات الفرعية ويقدمون الهوية الوطنية ، ويؤلفون 65 – 70 بالمئة من الاصوات الانتخابية التي تمتلك الاهلية القانونية للتصويت في يوم الاقتراع ، وهذا النوع من الناخبين المصوتين يؤثرون دوماً في معادلة التصويت كونهم ناخبين غير مؤدلجين .

وفي الحالة العراقية لايوجود حتى الان مايقلق الاحزاب والتحالفات السياسية، لنشوء حزب ليبرالي متكامل من حيث المواصفات القياسية في قاعدة التسجيل بيانات الاحزاب السياسية المسجلة والمرخصة وفق قانون الاحزاب النافذ، بالاضافة الى ان اغلب الاحزاب السياسية لاتمتلك اكثر من العتبة القياسية كقاعدة انتخابية لتسجيل الكيان السياسي وقد تضاف لها مابين 1000 – 5000 الاف عضو مسجل كقاعدة اجتماعية وقد تتزايد الى الضعف لتصل في أفضل الاحوال الى 10 – 15 الف عضو مسجل ، وهو ما يجعل المصوت الحر قد يلجأ الى الرمز الانتخابي والمتمثل برئيس القائمة ، كما حصل مع السيد رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي في انتخابات 2005- 2006 وقد فاز بأعلى الاصوات انذاك، وفي الانتخابات التي تلتها ، فاز السيد رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي باعلى الاصوات في انتخابات 2010 كما انه كررها في انتخابات 2014 .

ومن ثم ان التخوف في التصويت الاحتجاجي/ العقابي قد يصل الى غايته من خلال التصويت الى كيان سياسي في انتخابات 2018 واحد او اثنين او ثلاثة من الاحزاب والتحالفات المرشحة الى الانتخابات ، وتقوم هذه الاحزاب بعد ان تستفيد من التصويت للمصوت الحر بتصويته الاحتجاجي /العقابي بالادعاء انها تمثل المجتمع العراقي وبالتالي تستأثر بنتائج الانتخابات ولن تقوم بوظيفة التطبيق لبرنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وهو ما سينعكس على حالة من الاحباط والتذمر من قبل الناخب ( المواطن العراقي ) الذي انتخبهم من اجل التغير وبناء دولة وبرنامج عمل للحكومة ، وهذا بالتالي قد يؤثر على الاستقرار العام للبلاد .

خطاب عقلاني

وبالتالي على القوى السياسية ان تنتج خطاب عقلاني مؤثر باتجاه اعادة اولويات برامج بناء الدولة في الاجندة الانتخابية ، وان تكون قابلة للقياس والتمويل في ضوء معطيات الاقتصاد العراقي ، وبما يتوازى مع الدخل الاقتصادي للدولة بعد تأثير انخفاض اسعار النفط في الاسواق الدولية وتكاليف الحرب على كيان داعش الارهابي وعدم قدرة الاقتصاد العراقي على تنويع العائدات المالية الاتحادية .

ان قدرة الاحزاب والتحالفات الســــــياسية العراقية على بناء برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي واضح سيقلل من نزعة الجمهور الى التصويت الاحتجاجي/العقابي للكتل والقوى السياسية التي ستشارك في الانتخابات ، ومن ثم سيقلل من الفجوة فيما بينها من جهة .

ومن جهة اخرى بينها وبين الجمهور ( الناخب ) من جهة اخرى الذي يتطلع الى برامج الخدمات والادارة الكفوءة للسياسات العامة بالاضافة الى وصول مشرعين منتجين الى تشريعات ذات جودة للمجتمع وبيئة الاعمال والحياة العامة ، وقادرين من خلال العمل في قبة البرلمان المقبل على الرقابة والمحاسبة للموظف في الخدمة العامة للسلطة التنفيذية ، بالاضافة الى ان النظام العام بات يحتاج الى عملية فرض القانون من اجل الاستقرار العام واستثمار النصر العسكري على الارهاب من قبل كيان داعش المندحر الى نصر أمني وتعزيز اركان الدولة والامن الوطني العراقي، وهذا لن ياتي الا من خلال برنامج واضح ونظام انتخابي كفوء وارادة عالية لمكافحة الفساد والذهاب الى التنمية والاعمار وتحسين حياة المواطن العراقي ومؤشرات التنمية البشرية المستدامة في العراق ، واخير البرنامج الواضح والقابل للقياس والعمل بمرشحين اكفاء من قبل القوائم المرشحة للانتخابات والتي تمثل القوى السياسية المتنافسة في اللعبة الانتخابية ستحد بالنتيجة من ميل الناخب لاتخاذ قرار السلوك الانتخابي الاحتجاجي/العقابي ، وهو ما سيكون ارتفاع في مؤشرات التنمية السياسية في البلاد .

{ رئيس مركز أكد للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية.

{ كبير الباحثين في الصندوق الوطني للديمقراطية.