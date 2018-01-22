كلام * كلام

مرحباً أيها الأمير – فيصل جاسم العايش

ماذا قال له قلبه ذلك الامير العربي الابله الذي دفع مبلغاً قدره أربعمائة وخمسين مليون دولار لشراء لوحة رسمها ليوناردو دافنشي !.

كم هو يملك اذن خارج هذا الرقم المدفوع لشراء اللوحة ، لابد انه يملك اكثر من هذا الرقم بعشرات المرات ، وإلا من غير المعقول ان يدفع رجل بكامل ثروته من اجل شراء لوحة مهما كانت قيمتها التاريخية !.

هل هو مولع بالفن وبدافنشي الى هذه الدرجة ، أم ان العملية تجارية صرفة ، لا أنا ولا المحيطين بي يعرفون اسرارها ، فالرقم بالنسبة لنا مهول ومخيف ، وهو يكفي لإسكان آلاف العوائل في بيوت واطئة الكلفة ولبناء عشرات المستشفيات لعلاج عباد الله من المرضى ، الذين لا يستطيعون دفع تكاليف علاجاتهم ، ولبناء مئات المدارس لطلبة في عمر الورود شردتهم الحروب والمآسي وتركوا مقاعد الدراسة للبحث عن لقمة خبز مبللة بدموعهم !.

أين هذا الامير مما يحدث لابناء جلدته ، من خراب مدن الى خراب ضمائر وكيف استطاع ان يجمع كل هذه الثروة الهائلة التي دفع جزءاً يسيراً منها لشراء لوحة يعلّقها على حائط منزله يتطلع إليها وهو يتناول فطوره الصباحي !.

لسنا ضد أن يبيع الفنانون لوحاتهم ، ولكننا ضد السمسرة والطغيان والتباهي بما يملكون من ثروات وخيول ومراكب ومزارع وشركات وقنوات وفنادق وابراج وسيارات وطائرات خاصة ، وفي ختام الامر لن يلف هذا الامير سوى كفن ابيض من عشرة امتار هو ذاته الذي يلف جسد دافع عربة التحميل في سوق الباعة الجوالين .

دع عـــــــنك عنجهيتك أيها الامير الشرقي ، اسند رأسك الى وسادة الريش المغلقـــــــة بالحرير بعد عــــــشاء أحمر أو أخضر وفكّر .

نعم فكّر قليلاً بمن ينامون جياعاً تفتك بهم الامراض من افريقيا الى البلدان التي ينحدر منها ابناء جلدتك ويتكلمون نفس اللغة التي تتكلم بها، ويدينون بذات الدين الذي يفترض أن تدين به ، ولكن الفرق الكبير بينك وبين هؤلاء هو انك استبدلت رأسك بقاصة حديدية لا تــــــعرف الا طعم النقود والشيكات وقوائم العقود والصفقات ، في حين ظلت رؤوس عباد الله مرفوعة الى الاعلى بالدعاء الى رب العزة أن يمنحهم الصحة والعافية لاغير .