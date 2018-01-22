التربية توجّه بصرف أجور المراقبين في نينوى

بغداد – تمارا عبد الرزاق

وجه وزير التربية محمد اقبال الجهات المختصة في الوزارة بصرف مبلغ مليار دينار كدفعة اولى من اجور المراقبين في محافظة نينوى. وأكد اقبال في بيان امس ان (صرف المبلغ يأتي استشعارا لصعوبة ظروف الملاكات في المحافظة ومن باب اعطاء واستحصال حقوقهم). واشار الى ان (المبالغ التي صرفت تمثل جزءا من حقوق الملاكات التربوية التي أسهمت طوال الفترة الماضية في انجاح العملية الامتحانية بالرغم من الظروف الصعبة التي مروا بها اذ لا بد من إنجاح العملية الامتحانية التي تعد اساس العمل التربوي ونتاجها). وكان اقبال قرر تأجيل امتحانات نصف السنة في المحافظة للمرحلتين الثانوية والابتدائية إلى الاسبوع الثاني بعد العطلة الربيعية.

عطلة ربيعية

وقالت الوزارة في بيان سابق إنه (تقديرا لظروفها الاستثنائية ولفسح المجال امام الطلبة تقررتاجيل امتحانات نصف السنة في المحافظة للمرحلتين الثانوية والابتدائية إلى الاسبوع الثاني بعد العطلة الربيعية). واضاف ان (الوزارة اتخذت قرارات لمعالجة حالات التلاميذ والطلبة الذين كانوا تحت قبضة تنظيم داعش منذ العام الدراسي 2013 – 2014 والى ما بعد التحرير)، واوضح البيان أن (الوزارة احتسبت السنوات الفائتة عدم رسوب لطلبة المرحلتين المتوسطة والإعدادية في نينوى، فيما سمحت لتلاميذ الصف الأول الابتدائي الذين تجاوزت أعمارهم السن المحددة للقبول بالتسجيل في الصف الأول).

من جانب اخر أطلق إقبال زمام المبادرة الوطنية الخاصة للتبرع بالكتب بغية إرجاع الحياة الى المكتبات التي تضررت جراء الاعمال الارهابية في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار. واوضح البيان ان (إقبال وافق على توصيات اللجنة العليا المكلفة بتنفيذ الحملة الوطنية للتبرع بالكتب بغية اعادة الحياة العلمية الى المحافظات التي تضررت جراء الاعمال الارهابية), مشيرا الى (تشكيل لجان فرعية في كل مديرية عامة لبغداد والمحافظات تقوم بدور الاشراف والتنظيم لعملية استلام الكتب على ان تكون تلك الكتب المهداة علمية ثقافية ساندة للمنهج وكذلك تعزز التلاحم الوطني والاعتزاز بالعراق وتاريخه ووحدته).

وأشار البيان الى (تنظيم حملات اعلامية من شأنها المساهمة بعملية التبرع الوطنية التي تخدم المؤسسة التربوية)، وتابع البيان ان (عصابات داعش الارهابية قد أضرمت النار بكتب فريدة ونادرة ومخطوطات تاريخية في مكتب جامعة الموصل العريقة كما تعرض مبنى المكتبة لإضرار جسيمة).