الصناعة تتعاون مع الكهرباء لتأهيل منظومات الطاقة

ميسان وذي قار والمثنى تزيل التجاوزات عن الشبكات

بغداد – تمارا عبد الرزاق

بحث وفد من وزارة الصناعة والمعادن مع وزارة الكهرباء سبل التعاون المشترك بما يخدم منظومة الطاقة الكهربائية وتسويق الصناعات المحلية .

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس أن (الجانبين ناقشا تعزيز التعاون المشترك بما يخدم منظومة الطاقة الكهربائية وتسويق الصناعات المحلية حيث زار وفد الصناعة محطتي كهرباء بيجي الغازية والحرارية ومشروع محطات كهرباء بيجي الغازية التابعة للمديرية العامة للانتاج في محافظة صلاح الدين للاطلاع على واقع المحطات وما تعرضت له من تخريب و دمار نتيجة الاعمال الارهابية), واضاف ان (الوفد اطلع على وضع الوحدات التوليدية للمحطات وتقويم الاضرار واعداد خطة ودراسة كاملة لاعادة تأهيل واعمار المحطات التوليدية من المعدات الهندسية والمكائن والتورباينات وباقي الاجزاء الرئيسية في المحطات بالاستفادة من الصناعات المحلية الرصينة وايجاد السبل الكفيلة لتشغيلها باقرب وقت ممكن وربطها بشبكة الكهرباء الوطنية لرفدها بالطاقة الانتاجية).

وتابع البيان ان (ملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء محافظة بابل التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات الاوسط اعمالها بصيانة وتأهيل خطوط وشبكات التوزيع للضغط الواطئ والعالي).

ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرسالقول ان (الاعمال تضمنت نصب 4 محولات مختلفة السعات, الى جانب سحب أسلاك وقابلوات للضغط العالي والواطئ وإجراء أعمال الصيانة الطارئة عليها, وشملت هذه الأعمال مناطق الخاتونية والفندية وقرية الصمود, اضافة الى الاصلاح).

وتابع المدرس ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء المثنى التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب تواصل حملاتها لرفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية والتي شملت إزالة 181 حالة تجاوز من الشبكة الكهربائية وتنظيم 99 اشتراكا اصوليا, حيث ان التجاوزات مصنفة الى 161 منزلي متجاوز ، و5 تجاري و14 زراعيا و1 صناعي 1تجاوز).

مؤكدا ان (التجاوزات كانت ذات الاستهلاك العالي ،للمحلات التجارية والمجمعات الطبية والمولات ، وتم قطع كل من لم ينظم اشتراك ولم يستجيب للانذرات وفق السياقات القانونية).

تنفيذ حملات

واضاف المدرس ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء محافظة ذي قار تنفذ حملاتها لازالة التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية, حيث تم رفع 332 حالة تجاوز عن الشبكة الكهربائية والتي تمثلت باستخدام الربط المباشر من دون وجود المقياس وتبادل التغذية بين منطقة وأخرى فضلاً عن السحب العشوائي للطاقة بعيداً عن إجراءات الربط الفني الأصولية وقيام بعض المشتركين بالسحب من اتجاهين).

وتابع ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء محافظة ميسان نفذت حملاتها لرفع التجاوزات الحاصلة على الشبــــكة الكهربائية حـــــــيث تم رفع 219 عن الشبكة مصنفة على 86 منزلي متجاوز خط واحد و37 متجاوز أكثر من خط و36 منزلي نظامي متجاوز, فضلاً عن 60 حالة تجاوز شملت الاصناف الصناعي والتجاري و الزراعي).