النفط يوقّع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية لإستثمار الغاز من البصرة

العراق يجدّد تزويد مصر بنحو 12 مليون برميل من الخام

بغداد – شيماء عادل

وقعت وزارة النفط عقدا مع شركة اوريون الامريكية لاستثمار الغاز في حقل نهر ابن عمر في محافظة البصرة , مشيرة الى ان هذا العقد سيقوم باستثمار نحو 100 الى 150 مليون قدم مكعب قياسي . وقال الوزير جبار علي اللعيبي خلال حفل توقيع العقد وحضرته (الزمان) امس ان (الوزارة ماضية في خططها للاستثمار الامثل للغاز المصاحب لعمليات انتاج النفط الخام وصولا الى الهدف المنشود بايقاف عمليات الحرق نهاية العام 2021).

واضاف ان (توقيع مذكرة التفاهم يعد خطوة مهمة نحو استثمار الغاز في هذا الحقل بكميات تصل من 100-150 مليون قدم مكعب قياسي مقمق ).

مشيرا الى ان (هذه الكميات المستثمرة من الغاز ستكون لها مردوادات اقتصادية على البلاد من خلال توفير الايرادات المالية لخزينة الدولة فضلا عن ايقاف هدر للثروات التي كانت مستمرة لعقود من الزمن اضافة الى ذلك ستوفر عملية التطوير كميات من الغاز الجاف للاستخدامات في توليد الطاقة الكهربائية في المحطات الكهربائية الوطنية واستخدامات اخرى في صناعة البتروكيمياويات والاسمدة فضلا عن انتاج كميات من المنتجات الناتجة عن تصفية واستثمار الغاز).

فرصة استثمارية

من جانبه قال ممثل الشركة ريان مانيكوم خلال الحفل ان( هذه الفرصة الاستثمارية تعد الاولى للشركة في العراق وسنعمل بالتعاون المشترك مع الوزارة على استثمار الغاز المصاحب للعمليات الانتاجية وفق العقد على ايقاف حرقه)، مشيرا الى ان (توقيع المذكرة تعد خطوة كبيرة ستعود بالفائدة الاقتصادية للعراق). ويذكر ان المذكرة تتيح بناء منشآت لتجميع الغاز من الحقل الواقع في جنوب العراق وتحويله إلى وقود قابل للاستخدام حيث ينتج الحقل الذي تديره شركة نفط البصرة أكثر من 40 ألف برميل يوميا من النفط و25 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي . والعراق مستمر في حرق الغاز المصاحب للخام في حقول النفط نتيجة نقص المنشآت الخاصة بمعالجته لتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

ووقعت الوزارة السبت الماضي مذكرة تفاهم مع شركة برتيش بتروليوم البريطانية لتطوير حقول محافظة كركوك.

وقال جهاد في بيان ان (الوزير جبار علي اللعيبي وقع مذكرة التفاهم مع مدير الشركة في الشرق الاوسط), مشيرا الى ان (مهمة الشركة تكمن في اعداد دراسات فنية ومسوحات لتطوير حقول المحافظة بهدف زيادة الانتاج والوصول الى 750 الف برميل يوميا). مبينا ان (الوزارة حريصة على التعاقد مع شركات لديها تجارب وخبرة في حقول النفط), وتابع (نعمل حاليا على خطة لتطوير الحقول النفطية), لافتا الى ان (الاتفاق سيشمل اغلب حقول المحافظة).

زيادة الطاقة

وكان الخبير النفطي بيوار خنس قد حذر الوزارة من خطورة اللجوء الى زيادة الطاقة الانتاجية للحقول لانه يؤثر سلبا على الاقتصاد.

وقال خنس في تصريح ان (رفع طاقة الانتاج سيؤدي الى الضغط على الحقول مما يؤثرعلى مستقبل العراق الاقتصادي)، داعيا الوزارة الى (تصفية النفط والاستفادة منه محليا لانه يوفر اموالا).

مستغربا من (لجوء الحكومة الاتحادية الى اسلوب الضغط على الحقول في الوقت الذي تصل ديون العراق لنحو 133 مليار دولار اضافة الى العجز الحاصل في موازنة العام الجاري . عادا (ذلك الموضوع يؤدي الى رفع معدلات حرق الغاز المصاحب).

من جهة اخرى دعت شركة المشاريع النفطية التابعة للوزارة الشركات المحلية والعالمية الى المشاركة بتنفيذ مشروع مد انبوب للصادرات النفطية من حقول كركوك الى الحدود مع تركيا.