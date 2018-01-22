بين محورين – خالد الخزرجي

عقد ونصف من الزمن وحال العراق من سيء الى اسوء .. وكثير من سياسيي هذه الفترة الزمنية لم يتغيروا … الوجوه نفس الوجوه والانتماء للطائفة بعيدا عن الوطن هي نفسها مهما ادعى البعض انه سيشكل تحالفا او كتلا عابرة للطائفية .. وبالتاكيد فان هذه الشعارات هي اعتراف صريح بطبيعة الحياة التي عاش فيها ابناء شعبنا طيلة الخمسة عشر عاما الماضية … تحت حكم يفتقد لابسط مبادىء ومقومات ادارة السياسة للبلدان والشعوب … ومن الطبيعي ان ينتشر الفساد والجريمة بكل اشكالهما في ظل هذه العملية السياسية الفوضوية … ومما ساعد على ذلك وبقوة تدخل جهات خارجية لها اطماع بالعراق وخيراته ..

ان ماجاء اعلاه يمثل وباختصار شديد .. المحور الاول لموضوع مقالي لهذا اليوم …

اما المحور الثاني فهو يمثل الشعب الذي عانى الويلات والمصائب الجمة من جراء سياسة رعاة عاثوا في الارض فسادا وتقتيلا وتهجيرا .. ولم تهمهم يوما مصالح الشعب وحقوقه وكرامته .. ولا اريد ان ادخل بتفاصيل هذه الكوارث لانها لاتعد ولا تحصى ..؟؟

من كل ذلك توسعت الهوة بين المحورين حتى اصبح الشعب لايطيق رؤية هؤلاء السياسيين حتى على شاشات القنوات االفضائية .. واصبحت الحياة المعيشية وسبل ادارتها الصعبة للمواطن وللعائلة العراقية تدار ذاتيا لان كل مايحصل عليه المواطن من رواتب او رعاية اجتماعية بخسة … كلها تُدفع لاجور الماء والكهرباء ومبالغ سحب الكهرباء من المولدات الاهلية .. اضافة الى اجور دفع ايجار الشقق او البيوت … ناهيك عن الاجور الباهضة للاطباء والادوية وغيرها وغيرها … اما عن العاطلين عن العمل فهذا حديث اخر لا تستطيع الكلمات اعطاء حقه لما فيه من تداعيات مؤلمة …

واليوم وعلى الرغم من كل ما ارتكبه رجال السياسة .. يعودون وبكل قباحة واستخفاف بتقديم وعود كاذبة يحاولون فيها خداع المواطنين وعاد توزيع البطانيات والمواد الغذائية من اجل كسب اصوات الفقراء والمحتاجين بلا حياء …

اما مايحصل من نزاع بين الاحزاب والكتل والتحالفات فهو من اجل الحصول على المقاعد الاكثر في البرلمان للاستحواذ على المكاسب والامتيازات .. بعيدا كل البعد عن التفكير ببناء العراق وانتشال الشعب من الحالة المزرية التي يعيشها …

اماانتم يارجال الدين يامن لكم تاثير روحي ونفسي على المواطنين .. اقول لكم انتم شركاء بكل ماحصل للعراق وشعبه .. لانكم سكتم عن الظلم والفساد .. وكانت نداءاتكم عبر مكاتبكم وممثيلكم ليس لها اي تاثير على الواقع الفاسد الذي تغلغل ووصل حد النخاع بين ابناء هذا الوطن المبتلى بهؤلاء الفاسدين .. وكان بامكانكم اصدار فتوى تغير ظلام الليل الى نهار مشرق .. الا انكم لا تستطيعون ذلك لارتباط البعض منكم باهداف خارجية لا تريد الخير للعراق ولاتريد ان ينهض العراق الى المستوى الحضاري التي تعيشه دول جوار العراق على اقل تقدير..بل تريد ان تجعل ابناء هذا البلد يسبحون في براثن الجهل والامية والتخلف من اجل السيطرة عليهم وعلى ثرواتهم ومستقبلهم … معذرة لكل سياسي شريف .. ولكل رجل دين يتمنى للعراق وشعبه الخير والسلام والمحبة والتقدم نحو بناء حضارة مادية وثقافية .. تليق وتاريخ العراق القريب