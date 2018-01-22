الإنشائية توفّر موادّ مختلفة في فروعها كافة

تجارة السيارات تبحث مع تركيا إستيراد وتسويق المركبات

بغداد- شيماء عادل

بحثت الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن التابعة لوزارة التجارة مع ممثلي الشركات التركية عن امكانية استيراد وتسويق السيارات والمكائن والاليات.وقال مديرعام الشركة احمد ياسين في بيان تلقته (الزمان) امس انه (جرى خلال المباحثات رغبة الطرفين بالتعاقد لاستيراد وتسويق السيارات والمكائن مع الشركات التركية)، موضحا ان (الشركة وحسب العقود المبرمة مع عدد من الوزارات ودوائرالدولة قامت بتجهيز وتسليم 16 سيارة نوع توسان كورية المنشأ إلى مجلس الدولة و5 سيارة هونداي نوع توسان كورية المنشأ وهونداي H1 بعدد 6 سيارات إلى هيئة الاعلام والاتصالات وتسليم سيارات نوع تويوتا بيك آب هايلوكس بعدد 3 مع متشويبشي بيك آب بعدد 3سيارة إلى وزارة الزراعه)، واوضح ياسين ان (الشركة تسعى لتطوير قدراتها المالية والتجارية ضمن الرؤى المستقبلية التي وضعتها إدارة الشركة حيث بادرت بوضع خطة متطورة وطموحة لتطوير ورش الصيانة العائدة لها وجعلها ورشا نموذجية تستطيع أن تواكب التطورات الكبرى التي تشهدها صناعة السيارات العالمية ووفق إحدث المواصفات الفنية والتقنية التي ترافقها).

مجموعة مناقلات

وأعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية عن توفير مواد انشائية مختلفة في فروعها ببغداد و المحافظات من خلال مجموعة من المناقلات. ونقل البيان عن مدير عام الانشائية سعيد حسين عايد القول ان (الشركة قامت بمجموعة من المناقلات لتوفير مواد البناء واكسسواراتها في كافة فروعها بالاضافة الى تسهيل عملية البيع من مواد كاشي الجدران وسيت حمام ديانا مشجر وخلاط السنك اللبناني بأنواعه والخلاط التليفوني اضافة الى مواد انشائية اخرى تتعامل بها الشركة ويتم البيع المباشر لتلك المواد وفق الضوابط والتعليمات الموضوعة).مشيرا الى ان (الشركة تتابع عملية ادخال بيانات الجرد السنوي لعام 2017 للمواد الانشائية التي تتعامل بها وفق نظام الكتروني خاص حيث تم توجيه فريق عمل لجنة الجرد العليا لزيارة المحافظات الجنوبية والتي تشمل البصرة وذي قار وميسان بغية متابعة عمليات الجرد السنوي للمواد الانشائية وابداء التوجيهات الخاصة بالخزين الانشائي) ، واشار الى انه (تم متابعة الساحات الخزنية لمخازن الفروع الجنوبية ومدى جاهزيتها لاستقبال المواد الانشائية الجديدة والتاكد من سلامة الاليات المعدة لهذا الغرض واصدار التوجيهات والملاحظات التي من شانها رفع مستوى العمل من خلال عملية الادخال المخزني وتسجيل البيانات المخزنية لفروع الشركة وفق الضوابط والتعليمات).وبحثت الشركة العامة لتصنيع الحبوب مطالب بعض اصحاب المطاحن التي تضمنت الاسراع في تسديد مستحقاتها المالية وتأجيل دفع المبالغ المترتبة بذمة المطاحن بالاضافة الى الية الجرد وتوزيع الحبوب.واضاف مدير عام الشركة طه ياسين عباس خلال اجتماع لهيئة المديرين انه (تم مناقشة تلك الطلبات حيث تم تشكيل لجنة للنظر بالمطالب المشروعة من الناحية القانونية كما تناول الاجتماع موضوع جرد المطاحن والتأكيد على عدم الشروع بعملية الجرد الا بعد انجاز طحن كمية الحبوب المجهزة للمطحنة بالكامل)، واضاف ان (الاجتماع شدد على ضرورة توزيع الحبوب بنسب متساوية لجميع المحافظات ومفاتحة شركة تجارة الحبوب بذلك بالاضافة الى مناقشة الية بيع النخالة والتوجيه باعتماد طريقة النافذة الواحدة بعمليات البيع كما تم توجيه الاقسام بضرورة الالتزام بتوصيات خلية الازمة واحترام التوقيتات الزمنية في اجابة المخاطبات الرسمية) .واشار ياسين الى ان (فرع الشركة في محافظة ديالى باشر بتجهيز الوكلاء بمادة الطحين ولحصة شهر كانون الثاني والتي تم انتاج تلك الكميات بواسطة مطحنة ديالى الحكومية حيث ان عملية الانتاج والتوزيع جرت باشراف ومتابعة ميدانية من قبل اللجان الرقابية المشتركة) اضاف ياسين ان (لجنة رقابية مشتركة في محافظة الديوانية نفذت عدة زيارات للمطاحن العاملة بالمحافظة لمتابعة عملية انتاج وتوزيع الطحين المخصص للبطاقة التموينية والاطلاع على نوعية الخلطة المستخدمة من الحبوب والطحين المنتج حيث تم سحب النماذج لاغراض الفحص المختبري كما اشرفت اللجنة على الخبازة الموقعية في عدد من المطاحن التي تمت زيارتها) .

عملية تنمية

الى ذلك نظمت دائرة التخطيط والمتابعة ورشة عمل بشأن الرقابة التجارية والمالية ودورها في عملية التنمية.وقالت مدير عام الدائرة بتهال هاشم صابط ان (تلك الدورة اقيمت في مقر الدائرة بالتنسيق مع مكتب المفتش العام بالوزارة حيث تم ادارة الحوار في الورشة وذلك للتوعية والتعريف بالدور الرقابي للعمل الذي يمارسه الموظف العامل في الاقسام الرقابية بغية الوصول الى الاداء الامثل في ادائه للخدمة العامة).واجرت الشركة العامة لتجارة الحبوب جولات تفقدية لمتابعة عملية تسويق محصول الشلب وتجهيز المجارش في محافظة الديوانية. وقال مدير عام الشركة هيثم جميل الخشالي ان (هذه الجولات تاتي من اجل الوقوف على عملية تسويق الشلب في سايلو الشامية ومناقشة المعوقات والمشاكل التي تواجه العمل وايجاد الحلول والمقترحات التي بالامكان ان تساعد على رفع مستوى الاستلام وحمايه الانتاج الوطني و اتخاذ الاجراءات المناسبة من اجل تجهيز المجارش بكميات الشلب من اجل تصنيعها لدعم البطاقة التموينية).