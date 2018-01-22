الإنتخابات .. لن تتأجل – سامي الزبيدي

دوامة الانتخابات وتأجيلها من عدم تأجيلها يعيشها السياسيون وأحزابهم وليس الشعب العراقي لان فئات واسعة من الشعب قد حسمت أمرها في عدم المشاركة في الانتخابات وفي المقدمة منها النازحون والمهجرون قسراً والفقراء والمعوزون والمشردون والعاطلون عن العمل فقضية إجراء الانتخابات في وقتها أو تأجيلها لا يعني هذه الشرائح لكن دوامة التأجيل من عدمه أصابت السياسيين بالفزع خصوصاً سياسيي السلطة وسياسيي الأحزاب المتنفذة الفاسدون والفاشلون والسراق وعملاء الأجنبي و دول الجوار وحواشيهم ومن على شاكلتهم المهيمنون على كل المناصب في الدولة والحكومة والحكومات المحلية للمحافظات نتيجة التزوير الذي شاب الانتخابات السابقة والمحاصصة الحزبية والطائفية سيدة المشهد السياسي في العراق منذ عام 2003 الى يومنا هذه وسبب الدوامة التي يعيشها سياسيو المصادفة هو ان أمر تأجيل الانتخابات أو إجراءها في موعدها ليس بأيديهم إنما تقرره إرادة خارجية يعرفون تأثيرها عل القرار السياسي في العراق جيداً فلا مجلس النواب وجلساته المتعثرة ولا قادة الأحزاب والكتل ولا حتى المحكمة الاتحادية من سيقرر إجراء الانتخابات في موعدها أو تأجيلها وهؤلاء السياسيون يعرفون ذلك جيداً لهذا فهم يعيشون في دوامة هذه الأيام تعذبهم وتؤرقهم وتسبب لهم كوابيس مخيفة لأنهم يمنون أنفسهم بالبقاء لأربع سنوات قادمة ولو بسلطات أدنى وامتيازات أقل المهم بقاء أحزابهم تتقاسم السلطة وبقائهم في المشهد السياسي وبقاء نفوذهم وهذا هو المهم عندهم فلا الشعب واحتياجاته وتطلعاته للعيش بحرية وكرامة وامن وعدل ومساواة وخدمات بالاستفادة من أمواله الطائلة وثروات الوطن الكبيرة تعنيهم ولا الوطن وسيادته وأمنه وتقدمه وازدهاره وتجاوز محنه تهمهم المهم مصالحهم الشخصية والحزبية والمحافظة على امتيازاتهم وزيادة أرصدتهم وعقاراتهم من سرقة أموال الشعب والتنعم بهذه السرقات هم وعوائلهم ومقربيهم . فالسياسيون يعيشون في دوامة كبرى هذه الأيام لأنهم لا يعرفون مصيرهم و مصيرهم بيد أسيادهم الأمريكان الذين يعلنون عبر وسائل الإعلام ومن خلال التصريحات والتلميحات أنهم مع إجراء الانتخابات في موعدها ولا يجوز تأجيلها لكن في الحقيقية وعلى أرض الواقع هم يريدون ويعملون عكس ذلك فالمؤشرات والتسريبات تؤكد ذلك فهم يريدون تأجيل الانتخابات لإبعاد أحزاب الإسلام السياسي عن الساحة السياسية العراقية والإسلام من هذه الأحزاب براء فالإسلام لا يدعو الى سرقة أموال الدولة والشعب ولا يدعو الى الفساد ولا يدعو الى الغنى على حساب ملايين المحرومين ولا يدعو الى تبؤ الفاشلين والفاسدين والغير مهنيين والغير كفيئين للمناصب المهمة في الدولة على حساب الكفاءات والخبرات الأكاديمية الوطنية الشريفة والنزيهة ولا يدعو الى إبعاد الآخر وتهميشه ولا يدعو الى القتل والاغتيالات واعتقال الأبرياء ولا يدعو الى إفقار الشعب وتجويعه وظلمه وحرمانه والأمريكان يريدون تأجيل الانتخابات لإبعاد من يسمون أنفسهم بالسياسيين عن السلطة والنفوذ بعد ان دمروا البلد وأشاعوا الفوضى والفساد والسرقة وسوء الإدارة وسوء الخدمات وعرضوا سيادة الوطن ووحدة أراضيه وأمنه للخطر فالسياسي الحقيقي والوطني يعمل من أجل إسعاد شعبه وتقدم وطنه وخدمة ناخبيه وباقي الشعب فلا يخدع مواطنيه ولا يكذب عليهم ولا يخونهم ولا يخون وطنه ويبع أرضه ومياهه وثرواته وسياسيو الصدفة وأحزاب الإسلام السياسي ومن يسمون أنفسهم سياسيين فعلوا هذا كله بالعراق والعراقيين وهم يريدون إجراء الانتخابات للحفاظ على مكاسبهم على حساب مصالح الشعب والوطن ويخافون تأجيلها بعد ان ازدادت دعوات التأجيل والتأجيل لا يصب في مصلحتهم وازدادت التسريبات من الخارج التي تلمح الى تأجيلها وهذا هو الذي يؤرقهم ويعذبهم فهم لا يعرفون مصيرهم إذا تم تأجيل الانتخابات حتى يستعدوا لما ينتظرهم من الشعب الذي حرموه وظلموه وجوعوه وخدعوه وسرقوا أمواله ودمروا الوطن وباعوه للأجنبي وحتى لا يفاجئوا بما سيحصل لهم وربما يقضي عليهم نهائياً ولهذا فهم في دوامة كبرى وسيبقون في دوامة حتى تنجلي مسألة الانتخابات أو بالأحرى حتى تقرر أمريكا مصير الانتخابات والى ذلك الحين فهم في عيشة ضنكى ودوامة كبرى وسينتظر شعبنا المغلوب على أمره ما سيحصل في قادم الأيام بترقب ولهفة .