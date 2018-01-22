البيطرة تعلن السيطرة على إنفلونزا الطيور في ديالى وبابل

الزراعة تناقش مع المنتدى العالمي مستقبل إنتاج الثروة الحيوانية

بغداد ــ داليـا أحمـد

شارك وزير الزراعة فلاح حسن زيدان اللهيبي في اعمال المنتدى العالمي للاغذية والزراعة 2018، واجتماع وزراء الزراعة العاشر في برلين، وبرعاية الحكومة الالمانية ومنظمات الفاو، ومنظمة الصحة الحيوانية ومنظمة التجارة العالمية، وبحضور 68 دولة. وقال بيان للوزارة امس أنه (جرى خلال المنتدى مناقشة عدد من المحاور منها كيفية تشكيل مستقبل انتاج الثروة الحيوانية، وتحسين الامن الغذائي للوصول الى الاكتفاء الذاتي في عام 2030، ودور الانتاج الحيواني في توفير الغذاء خصوصا اللحم والحليب والبيض، وضرورة دعم هذا القطاع من خلال محاربة الامراض، ومراعاة استخدام الادوية والمضادات الحيوية، وضرورة تربية الماشية),واضاف ان (اللهيبي اكد خلال كلمته في المنتدى ضرورة دعم المنظمات الدولية لقطاع الانتاج الحيواني في العراق).

نقص كبير

واوضح ان (هذا القطاع تعرض للتدمير نتيجة الارهاب الاعمى لعصابات داعش الاجرامية وادى الى نقص كبير في اعداد الحيوانات وتضرر المزارعين والمربين، وانتشار الامراض والاوبئة نتيجة فتح الحدود وعدم سيطرة المحاجرالبيطرية خلال الفترة الماضية), مشددا على (ضرورة دعم صغار المربين في المناطق المحررة، واجراء المزيد من البحوث والدراسات في تحسين التغذية الوراثية لمواجهة تغييرات المناخ والجفاف). وعلى صعيد اخر أكدت الوزارة أن فيروس انفلونزا الخنازير يختلف عن أنفلونزا الإنسان كما انه لا يصيب الإنسان .وتابع البيان ان (دائرة البيطرة التابعة للوزارة اكدت انه لا علاقة للخنازير بتفشي الانفلونزا الوبائية الموسمية الحالية التي تصيب الإنسان ، وقد تتشابه الأعراض وتشمل ارتفاع درجة الحرارة والصداع والسعال والرشح وأن طرق الوقاية من أنفلونزا الوبائية الموسمية هو غسل اليدين بالماء والصابون وتجنب الاحتكاك القريب مع الأشخاص المصابين ، ويمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر).

تدريب زراعي

وناقشت الوزارة وبالتعاون مع دائرة الارشاد والتدريب الزراعي المركز الارشادي والتدريبي في محافظة ذي قار، مخاطر الصيد الجائر للاسماك على صحة الانسان والحيوان وحماية البيئة ضمن البرنامج الارشادي لتنمية الثروة السمكية وتأثير الصيد الجائر عى انتاج الاسماك . واوضح البيان ان (ندوة بحثت محاور عدة اهمها الثروة السمكية والطيور المهاجرة في الاهوار واهميتها الاقتصادية وتأثير الصيد الجائر على الثروة السمكية والاثار الناجمة عن استخدامه مثل السموم والصعق بالكهرباء والمتفجرات كما شهدت مديرية زراعة المثنى وبرعاية دائرة الارشاد والتدريب الزراعي وبالتعاون مع كلية الزراعة في المحافظة واتحاد الجمعيات الفلاحية ودائرة البيئة ونقابة المهندسيين الزراعيين ونقابة الاطباء البيطريين وباقي الدوائر الزراعية ورشة عمل حول محاربة الصيد الجائر وتنمية الثروة السمكية في الاهوار والمصطحات المائية ),وتابع ان (النشاطات اثمرت توصيات اهمها تعاون الجهات الرسمية والسكان والفعاليات المحلية على منع اشكال الصيد الجائر والابلاغ عن المتجاوزين بطرق الصيد الجائر المختلفة ، وتفعيل دور الشرطة النهرية ،نصب كامرات مراقبة لحماية مجاري الانهار). ونظمت دائرة الارشاد والتدريب الزراعي ندوة فلاحية بشأن الادارة المتكاملة لمحصول الحنطة وتأثيرها في تحسين الانتاج في المحافظة للموسم الزراعي الشتوي 2017 – 2018، وبحضور عدد من الفلاحين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي. واضاف البيان ان (الندوة ناقشت عددا من المحاور من بينها نظم الانتاج الزراعي والعوامل الرئيسية في زيادة الكفاءة الانتاجية، واهم عمليات خدمة التربة والمحصول وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات منها ضرورة معالجة شح المياه، ومشاكل تسويق المحصول، وتاخر مواعيد تسليم الاسمدة للفلاحين، وكيفية استنباط اصناف مقاومة للملوحة).

ممارسات حقلية

فيما نظمت دائرة الارشاد والتدريب الزراعي عدد من المشاهدات الحقلية حول اهمية تطوير الممارسات الحقلية والزراعية الجيدة لمنتجي البذور في عدد من المحافظات، للموسم الزراي الشتوي 2017 – 2018. واوضح البيان انه (جرى خلال الندوات التي نظمت في محافظات واسط و الديوانية و ميسان مناقشة عدد من المحاور منها مراحل نمو الحنطة والعمليات الزراعية الاخرى من مكافحة الادغال والحشرات، والتاكيد على استخدام المبيدات التي توصي بها الوزارة واهم الطرق الواجب اتباعها لتحسين اداء منتجي البذور، والادارة الحقلية المتكاملة للمحصول، وتجنب عمليات، ومراحل اضافة الاسمدة في اوقاتها وكمياتها المحددة).وعلى صعيد اخر جددت الوزارة ومن خلال دائرة البيطرة تأكيدها السيطرة الكاملة على مرض أنفلونزا الطيور بمحافظتي ديالى وبابل باتخاذ السبل الصحية البيطرية اللازمة لمنع انتشاره إلى المناطق الأخرى .وتابع البيان ان (خطة احتواء المرض جرت بالسيطرة عليه من خلال الحجر البيطري وتقييد حركة انتقال الدواجن من والى منطقة الإصابة للحد من انتشاره بعد اخذ العينات وإجراء الفحص المختبري في قسم المختبرات والبحوث البيطرية وتم الإيعاز إلى الجهات المختصة والسيطرات الأمنية بتنفيذ التعليمات الخاصة بحركة الدواجن والعمل بالضوابط الصحية البيطرية ومنها الشهادة الصحية الرسمية التي تؤكد خلوها من المرض بغية عدم انتقاله إلى المحافظات), واضاف ان (الملاكات واللجان البيطرية المتخصصة باشرت بعملية إعدام الطيور المصابة بهذا المرض ).