الرافدين يصرف الدفعة الخامسة من سلفة الثلاثة ملايين

خبير (الزمان): على المصارف تجاوز إجراءات تحديث هوية المتقاعدين

بغداد – تمارا عبد الرزاق

جدد الخبير الاقتصادي ملاذ الامين دعوته الى مصرف الرافدين بتجاوز اجراءات تحديث المعلومات لهوية المتقاعدين عند صرف الراتب او السلفة تثمينا للخدمات التي قدموها لخدمة البلد .

وكانت (الزمان) قد نشرت عددا من المواضيع تنقل معاناة المتقاعدين داخل هيئة التقاعد ومطالبتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بمعايشة ذلك جراء الروتين البغيض في تحديث المعلومات وتاخر صرف مكافأة نهاية الخدمة للمــــــــحالين الى التقاعد رغم مرور اشهر على ذلك .

بطاقة يدوية

وقال الامين لـ (الزمان) امس ان (اغلب كبار السن من المتقاعدين لا تظهر لديهم بصمة الكي كارد ما يدفهم نحو التوجه الى اصدار البطاقة اليدوية لاستلام الراتب لكل شهرين)، واضاف ان (الاجراءات الاخيرة التي طبقها المصرف بشأن تحديث معلومات الهوية عند صرف سلفة الثلاثة ملايين ادت الى حدوث زخم خلال مراجعة الهيئة).

مبينا ان (هذا الامر لا يليق بتلك الشريحة التي افنت شبابها في خدمة البلاد)، مجددا دعوته الى المصرف بـ (تجاوز تلك الاجراءات وتسهيل عملية الصرف لتلك الشريحة). واعلن المصرف عن صرف الدفعة الخامسة من سلف المتقاعدين.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان امس إنه (تم صرف الدفعة الخامسة من سلفة المتقاعدين المدنيين لأكثر من 4 الاف و 822 متقاعد).مشيرا الى (صرف الدفعة الأولى من سلف المتقاعدين العسكريين لنحو 12 ألف متقاعد)، وتابع البيان أن (الصرف تم عن طريق إبلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان اكمال الإجراءات القانونية وصرفها عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني).

روتين قاتل

ونشرت (الزمان) في وقت سابق مطالبات المتقاعدين بشأن المعاناة التي يواجهونها في الهيئة والروتين الذي يتعب كبار السن وبالمحصلة ينتهي دون انجاز قد يستمر لايام عدة حيث اكدوا لـ (الزمان) ان (دائرة التقاعد تعاني من مشكلات عدة وفوضى لا حصر لها فضلا عن عدم تنظيم العمل بها وسوء معاملة المنتسبين تجاه المراجع)، واضافوا ان (المحسوبية والفساد الاداري يدفع المراجع الى الوقوف ساعات عدة امام النوافذ ومشاهدة معاملات اخرى تنجز عبر الابواب)، مطالبين (العبادي الى ممارسة مهام مدير عام التقاعد من موقع ادنى للاطلاع على مشاكلهم ومعاناتهم المستمرة التي تتعلق بصرف مستحقات نهاية الخدمة وكذلك تحديث المعلومات عند صرف الراتب او السلفة).مؤكدين ان (هناك من يتطاول في الكلام بكلمات خادشة ومهينة لا تتناسب مع عمر المراجع فضلا عن ان شكوى المتقاعدين لا وجود لمن يستمع لها وحينما يقف الجميع بجانب المراجع يسبب ذلك غضبا كبيرا للمنتسب وبالتالي ايقاف العمل بمعاملاتهم كعقوبة على ذلك). من جهة اخرى اكد عضو مجلس محافظة البصرة احمد السليطي أن المجلس سيخاطب الجهات المعنية للتدخل وحل مشكلات فرع التقاعد في المحافظة.

واشار السليطي على خلفية الاجتماع الذي عقد بين عدد من أعضاء المجلس وممثل مكتب البرلمان ومدير الفرع في المحافظة الى ان (المجلس سيطرح المشكلات التي تواجه الهيئة في إحدى جلساته لإيجاد الحلول المناسبة لها). من جهته قال مدير الفرع باسل العيداني إن (الهيئة توجهت الى المجلس بعد إن طرقت أبواب الجهات ذات العلاقة)، معربا عن امله (بحل جزء من معاناة فرع الهيئة التي تكمن بقلة عدد الملاكات).