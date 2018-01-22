دار لقمان على حالها – أبو أنمار الغالبي

منذ الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003 لم تبنَ العملية الديمقراطية على أساس ديمقراطي كما في الدول المتقدمة حيث توجد أحزاب سياسية تطرح برامجها ويطلع الشعب على هذه البرامج وينتخب الحزب الذي يعتقد انه سوف يحدث له التغيير ويحقق الرفاه ثم يراقب الحزب الفائز هل يطبق برنامجه فإذا طبقه سوف يعيد انتخابه مرة أخرى أما إذا فشل فسوف يعاقبه بعدم انتخابه وينتخب حزبا جديدا ، وهكذا يتم تداول السلطة في الدول الديمـــــــــقراطية ، أما في العراق بعد الاحتلال فالعملية بنيت على أساس طائفي طوائـــــــف في هيئة أحزاب .

والطائفة الأكثر عددا سوف تفوز حتما في الانتخابات وهكذا يجد الشعب نفسه أمام أغلبية طائفية ثابتة سوف يستمر زعماؤها في الحكم رغم الفشل ونهب الثروة والفساد . ثم من يستطيع أن يحاسب هؤلاء وخلفهم هذا الحشد الكبير من الطائفة ، ويقوم زعماء الطائفة بإدخالهم في نفق من الخوف من ضياع الحكم منهم والحقيقة هم يستغلونهم لمصالحهم الشخصية الأنانية للبقاء في الحكم . يقول غوستاف لوبون إن الجماهير لا تعقل فهي أما أن تقبل الأفكار كلها بدون نقاش أو ترفضها كلها بدون نقاش لأنها ليس لديها عقل يناقش ما هو صحيح وما هو خطأ.

الآن وبعد مرور خمسة عشر عاما على احتلال العراق وبعد هذا الفساد في الحكم ونهب الثروات وانهيار مؤســـــسات الدولة في التعليم والصحة والصناعة والزراعة وما جرى من تخريب وتمزيق للمجتـــــمع وحوادث الــــــقتل والتهجير بعد كل هذا نأمل بأن العقليات قد تغيرت وتفكير الشباب داخل الطـــــــائفة ووعـــــــيهم قد تطور نحو الأفضل .

وعرفوا ما وصلت إليه بلادهم من تخلف في أسفل السلم وما وصلت إليه الشعوب المتقدمة .

ربما هذا يحفز أبناء الطائفة على التوقف عن السير في هذا الطريق الطائفي وراء الزعماء الذين يستغلونهم من اجل مصالحهم الشخصية للبقاء في الحكم وان الشباب الواعي سوف يخرج من عباءة هؤلاء الطائفيين الذين شربوا الحقد على المخالفين لهـــــــــم من الطوائف الأخرى.

كما تزامن هذا مع هزيمة داعش الإرهابية وفشل مشروع تقسيم العراق ووصل رئيس وزراء للحكم يؤكد دائماً على التمسك بالهوية الوطنية ونبذ الهوية الطائفية وهكذا ازداد أملنا واستبشرنا خيراً بان التغيير قادم حتى ولو بنسبة متوسطة .

وأخيرا ظهرت القوائم والتحالفات واتضح إن هؤلاء الحكام مصممون على البقاء في الحكم ، هذه التحالفات وتغيير القوائم يذكرنا بحكاية شعبية تقول : يوجد ثلاثة من اللصوص :

الأول متخصص بسرقة الجاموس والثاني متخصص بسرقة الأبقار والثالث متخصص بسرقة الأغنام ، وفي يوم من الأيام اجتمع اللصوص بسكان القرية واقسموا لهم الإيمان المغلظة بأنهم تائبون عن الـــــــسرقة واطمأن سكان القرية وأطـــــــــلقوا حيواناتهـــــــــم في المراعي ، وبعد أسبوع سرقت ثلاث أبقار ، فذهب سكان القرية الى لص الأبقار التائب فأقسم انه لم يسرق الأبقار ، وبعد يومين سرقــــــــت اثنتان من الجواميس وذهب سكان القرية الى لص الجواميس التائب فأقسم لهم انه لم يســــــرقها ، وبعد يومين سرقت مجموعة من الأغنام فذهب سكان القرية الى لص الأغنام التائب فأقسم انه لم يسرقها .

فقام زعيم القرية بزرع شاب غريب من قرية أخرى بين اللصوص ليعرف ماذا يدور بينهم وبعد أسبوع رجع هذا الشاب الى زعيم القرية وقال له :

1- سارق الأبقار تائب عن سرقة الأبقار لكنه سرق الجواميس .

2- سارق الجواميس تائب عن سرقة الجواميس لكنه سرق الأغنام

3- سارق الأغنام تائب عن سرقة الأغنام لكنه سرق الأبقار

وهكذا استمر اللصوص لصوصاً ، فقط غيروا المواقع .

سوف تبقى الطائفية والفساد وانهيار التعليم والصحة والصناعة والزراعة لأن زعماء الطائفية باقون في الحكم ، فقط تغيرت التحالفات والقوائم ، وأنا اطلع على هذه القوائم والتحالفات وأسماء دولة القانون وتحالف الفتح عرفت إن دار لقمان على حالها .

لا أدري لماذا خطرت ببالي مقولة أبي سفيان في معركة الخندق عندما شاهد الخندق الذي حفره المسلمون حول المدينة فقال : هذه حيلة فارسية !

أنا لا اتهم أحداً ولكن مقولة خطرت ببالي .