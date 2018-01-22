الإستراتيجية الإسرائيلية إزاء إيران

انحسار كوة الزمن كثيرا للحيلولة دون إقامة موقع متقدم

عوفر يسرائيلي

ترجمة : صباح ناجي الشيخلي

إسرائيل مطالبة بتنفيذ تحوّل إستراتيجي : فلم يعد مجديا التصدي لطهران بشكل غير مباشر حسب، وإنما التصدي بشكل مباشر لرأس الأفعى الإيرانية من خلال إيجاد تحالف ثُلاثي – إسرائيلي – أمريكي – سعودي

يقترب الجسر البري الممتد من إيران عبر العراق وسوريا حتى ســــــــــواحل البحر الأبيض المتوسط، من الاكتمال.

فقد انحسرت كثيرا نافذة الزمن للحيلولة دون أقامة الموقع الإيراني المتقدم إزاء إسرائيل.

فمنذ سقوط الشاه وسعّت إيران نفوذها في المنطقة دون مقابل أي شيء : إذ ألغت واشنطن كرد فعل على الثورة الإيرانية نقل طائرات أف- 16 والتي هبطت أخيرا في إسرائيل. وفي النهاية تمتعت طهران التي كانت في الوقت ذاته بموقع المنهزم في حربها ضد العراق، من المسيرة : فقد استعمل سلاح الجو الإسرائيلي تلك الطائرات في تدمير المفاعل النووي العراقي الذي تطلعت إيران بيأس لتدميره بنفسها . تستعمل إيران منظمة حزب الله بوصفها ممثلا للتصدي لإسرائيل وتلزمها ببذل الأنفس والأموال الجمة في حربها ضد المنظمة.

فقد أزال الغزو الأمريكي لأفغانستان واسقاط نظام حكم طالبان العدو الأيديولوجي لطهران من الشرق، وأزال الغزو الأمريكي للعراق واسقاط نظام حكم صدام العدو العسكري لطهران من الغرب وتمتع الإيرانيون بدعم مطلق من لدن نظام أوباما في كبح إسرائيل من القيام بهجوم عسكري لمنشآتها النووية والتوقيع على اتفاق الاعتراف الحقيقي بحقهم في المجال النووي؛ ويستغل الإيرانيون تصفية الدولة الإسلامية – الدواعش – ويسعون لإقامة جسر بري من طهران إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط.

تبدو العبرة واضحة. فالتصرف الإسرائيلي الناجح في مواجهة التهديد الإيراني المتشكل في الشمال، يلزمها – إسرائيل – بتطوير إستراتيجية قوية ومحـــــــكمة تستند إلى الأدوات نفسها التي تدفعها طهران نحو الأمام في سياستها الإقليمية.

يستوجب هدف الإستراتيجية في أن يكون مانعا لارتكاز إيران في سوريا عن طريق حصولها على ثمن أعلى من المقابل الذي تناله طهران من جوهر تواجدها في الدولة المقسمة.

وتستوجب الإستراتيجية الإسرائيلية إيجاد تحالف ثُلاثي، إسرائيلي- أمريكي- سعودي : إذ توسع إسرائيل نشاطها الذي تقوم به منذ مدة في سوريا، ولكن تحت استعمال قوتها الجوية ضد مبعوثي إيران في سوريا، وتعمل إسرائيل منذ الآن بشكل مباشر وبقوة ضد القوات الإيرانية المتواجدة على الأرض وضد القواعد الجوية والبحرية التي بدأ الإيرانيون أو سيباشرون ببنائها.

سياسة خارجية

وسترسل الإدارة الإسرائيلية رسالة صارمة وواضحة، تدفع إيران وفقها بشرا وأموالا جمة فيما إذا واصلت تمسكها التواجد في سوريا.

لا تتأثر إيران بإلحاق الضرر بموفديها تتمسك واشنطن الرئيـــــــــس ترامب بمنهج ثابت، وقد يكون المنهج الثابت الوحيد للإدارة الحالية في مجال السياسة الخارجــــــــــية، بتحجيم إجراءات إيران والتــــــــطلع بإلحاق الضرر بمصالحها الإقليمية.

وستضطر أمريكا، التي “طبخت” مبادرة مناهضة لإيران، بتزويد إسرائيل بالمظلة السياسية والعسكرية – الجوية في مقابل موسكو لغرض تنفيذ المهمة.

وسيؤكد الخط الأمريكي إزاء بوتين على الثمن الذي من المؤمل أن تدفعه روسيا عن استمرار التواجد الإيراني في سوريا وتوسعه – سواء في تعاظم ضرورة تقاسم الموارد المحددة معها ومناطق النفوذ المقلصة في سوريا، أو في عملية أمريكية مستقبلية محتملة ضد القوات الإيرانية فيما إذا لم يتم إزالة وضع يدها عن الدولة.

وتعمل رياض ولي العهد محمد بن سلمان المعززة للخط الأكثر حزما ضد التوسع الإيراني، بشكل قاطع ضد طهران وتستنجد بالمتعاونين ضدها. وتجهز المملكة العربية السعودية الدعم العربي الهادئ للمسيرة وتطالب بالمساعدة في تمويل القوات المعارضة لإيران في سوريا وفي نطاق الشرق الأوسط بمجمله.

تحول ستراتيجي

تُعلِمنا التجربة أن إيران لا تتأثر جراء إلحاق الضرر بموفديها. لقد أقامت طهران تلك المنظمات والقوات لهذه المهمة بالضبط – تشجيع مشاجراتهم الدائمة مع أعدائها : منظمة حزب الله في لبنان ضد إسرائيل، المليشيات الشيعية التي أقامتــــــــها في سوريا ضد معارضي نظام الأسد، والحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية. فإسرائيل مطالبة بتنفيذ تحوّل إستراتيجي : فلم يعد مجديا التصدي لطهران بشكل غير مباشر حسب، وإنما التصدي لرأس الأفعى الإيرانية مباشرة من خلال إيجاد تحالفات لتحقيق التوازن. ستخبرنا الأيام فيما إذا تستطيع إسرائيل تحمل هذا التحدي.

{ صحيفة معاريف أون لاين، انحسرت كوة الزمن كثيرا للحيلولة دون إقامة موقع إيراني متقدم إزاء إسرائيل، بقلم دكتور عوفر يسرائيلي، 29-11- 2017.

يُعد الكاتب متخصصا في سياسة الأمن الدولي والشرق الأوسط ومحاضرا في قسم السياسة ووسائل الاتصال في أكاديمية هدساه في القدس.