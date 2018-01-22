إستحداث خط ساخن للتبليغ عن حالات العنف ضد الأطفال

البنك الدولي يشيد بإصلاحات الحماية الإجتماعية في العراق

بغداد – داليا احمد

اشاد البنك الدولي بالاصلاحات التي عملت عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فيما يخص الحماية الاجتماعية برغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، فيما استحدثت الوزارة واليونسيف خطا ساخنا للتبليغ عن حالات العنف ضد الاطفال.

واكد تقرير للبنك انه (على الرغم من التحديات التي واجهها العراق تمكنت الوزارة من تنفيذ برنامج شامل لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية ما يسهم في دعم تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الصمود على مستوى المجتمعات المحلية)، مشيرا الى ان (العراق قام بالتوسع في تنفيذ أنشطة الحماية الاجتماعية من أجل تنفيذ برامج مستهدفة بشكل كفوء تدعم سبل كسب الرزق في المجتمعات الهشة)، واضاف ان (آليات الإشراك الفعال للمواطنين تعد بالغة الأهمية في تنفيذ برامج التنمية المجتمعية من اجل تعزيز التـــــــرابط الاجتماعي والثقة بين المواطن والدولة).

اوقات صراع

واوضح البنك انه (خلال أوقات الصراع أو بعد انتهاء المعارك تزداد أهمية الاستجابة للاحتياجات الملحة والناشئة للسكان الذين عانوا الصراعات المستمرة لغرض بناء الصمود ودعم جهود التعافي لدى الأسر المحرومة كما تسهم تلك الجهود في تعزيز الترابط الاجتماعي) ، مبينا ان (العراق يُقدم مثالاً جيداً عن كيفية القيام بذلك، فعلى الرغم من البيئة المكتظة بالتحديات بما في ذلك الحملة العسكرية التي انتهت مؤخرا لاستعادة مساحات واسعة من الأراضي التي استولى عليها داعش الا انه تمكن من تنفيذ برنامج شامل لإصلاح الحماية الاجتماعية)، لافتا الى ان (هذا البرنامج تضمن إعداد خارطة الطريق ستراتيجية للحماية الاجتماعية للحد من الفقر بالاضافة الى تنفيذ برنامج للتدخلات السريعة في المناطق المحررة بهدف التخفيف من أثر الصراع على السكان الحاليين والعائدين).

تحويل نقدي

واطلقت الوزارة خلال المدة الماضية بالتعاون مع البنك برنامج تحويل نقدي مشروط تجريبي في بغداد لتوفير حوافز للأسر المعيشية للاستثمار في رأس المال البشري للرعاية الصحية للأم والطفل والالتحاق والحضور المدرسي بالاضافة الى تقديم المساعدة النقدية والخدمات العاجلة إلى المناطق المحررة. من جهة اخرى اتفقت الوزارة مع منظمة الطفولة العالمية على تفعيل خط ساخن للتبليغ عن حالات العنف الموجه ضد الاطفال. وذكر وكيل الوزارة لشؤون العمل عبد الكريم عبد الله خلال زياته الى سجن الاحداث في الطوبجي ولقائه وفدا من المنظمة ان (العراق يفتقد الى خدمة الخط الساخن للابلاغ عن حالات العنف الموجه ضد الاطفال).

لافتا الى ان (اوضاع العراق الحالية تقتضي استحداث تلك الخدمة ولاسيما ان مرحلة داعش وتداعياتها ولدت العديد من مظاهر العنف ومنه الموجه للاطفال حيث يحتاج ذلك الى معالجات سريعة حتى يتم السيطرة على حالات العنف).

من جانبها وعدت المنظمة بـ (العمل سريعا على استحداث خط ساخن خاص بحالات العنف ضد الطفولة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية والمختصة)، داعية الوزارة الى (تحديد اولويات احتياجاتها في ضوء المستجدات وانتهاء حقبة داعش لادراجها ضمن خطة المنظمة لعامي 2018- 2019 ولاسيما ان الخطة المستقبلية ستكون داعمة للوزارة في مسارات دعم سياسة حماية الطفل وايضا تقديم الاستشارات القانونية و الرعاية واعادة تأهيل سلوك الاحداث من اجل دمجهم في المجتمع).