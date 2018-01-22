البزّاز يتكفّل رعاية إبنة عامل نظافة – أحمد عباس الذهبي

إذا أردت تعرف أى مجتمع انظر إلى حال الأيتام فيه، فالمجتمع الذى يتكاتف حتى لا يشعر اليتيم بأى حرمان أو ألم أو ذل أو فقر هو مجتمع بلغ أقصى درجات الرقى والإنسانية، أما المجتمعات اللاإنسانية التى يعانى فيها اليتيم من المجتمع أكثر من معاناته من فقده أبيه أو أمه فهو مجتمع وحشى لا يــــــستحق أفراده صفة إنسان، ففى عالـــــــم الحيوان ربما يحنو أسد على غزال صغير يتيم.

لا شىء يجعلنا عظماءً غير ألم عظيم؛، هكذا يرى الكاتب والشاعر الفرنسى دى موسيه (1810 – 1857)، ولا يوجد ألم عظيم يوازى ألم طفل خرج إلى الحياة ببراءته ليواجه مصاب فقد أحد أبويه أو كليهما، فيجد نفسه محروما من رحمة ورعاية لن يجدها عند سواهما، ليواجه العالم بأسره وحيدا وضعيفا.

دراسة سويسرية: مساعدة الآخرين تطيل العمر كشفت نتائج دراسة سويسرية حديثة، أجراها باحـــــــثون من جامعة بازل؛ السويسرية، أن مساعدة الآخرين يمكن أن تزيد في طول عمر المرء عدة أعوام.

وأوضحت الدراسة أن كبار السن الذين يهتمون بمساعدة الآخرين على غرار الأحفاد، يطول عمرهم إلى ما يصل إلى عشرة أعوام إضافية.

وللتوصل إلى هذه النتائج، قارن العلماء بيانات 500 شخص في فترة عمرية بين السبعين و103 أعوام، ضمن ما سمي دراسة الشيخوخة؛، بين أعوام 1990 و2009.

كل التقدير والاحترام والحب يا. من الخير فيكم اصيل

البزاز. … مواقفك نبيلة .. انا اكتب ما يتوجب عليّّّ ان اكتبه بحق كل انسان. يخدم ابناء وطنه

مواقفكم تدمع العين.

وحسب الدراسة اطال الله عمركم واتمنى لقاءكم.