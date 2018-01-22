أمانة بغداد تفتح أنفاقاً مرورية في جانب الكرخ

بغداد – داليا احمد

قررت امانة بغداد اجراء حملة لتأهيل وصيانة عدد من الانفاق المرورية بجانب الكرخ تمهيداً لفتحها بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد.

وقال بيان للامانة تلقته (الزمان) امس أن (الامينة ذكرى علوش وجهت باجراء حملة لتأهيل وصيانة 5 أنفاق مرورية بجانب الكرخ تمهيداً لفتحها بالتنــــــــسيق مع قيادة عمليات بغداد).

واضاف ان (علوش وجهت الملاك المتقدم في دائرة بلدية المنصور خلال جولة ميدانية بإجراء حملات تأهيل وصيانة للأنفاق الموجودة في شارعي صلاح الدين والشيخ ضاري لإعادة فتحها امام حركة السيارات في اقرب وقت بالتنــــــــسيق مع قيادة عمليات بغداد لتخفيف الزحامات المرورية في تلك المناطق).

واوضح البيان ان (علوش وجهت ايضا برفع الكتل الكونكريتية من امام مستشفى اليرموك وإعادة تأهيل الشريط الزراعي في الجزرة الوسطية على وفق تصاميم حديثة بالإعتماد على الجهود الذاتية للدائرة البلدية).

حملة تأهيل

وتابع البيان ان (الامانة باشرت بحملة لتأهيل مشروع ماء شرق دجلة لضمان عمله بطاقته القصوى في فصل الصيف المقبل وان الملاكات المتخصصة في دائرة ماء بغداد بالإعتماد على الجهود الذاتية باشرت حملة لصيانة جميع فقرات المشروع لضمان عمله بطاقته القصوى في فصل الصيف المقبل وضمان عملية ايـــــــــصال الماء الصافي الى المواطنين من دون انقطاع).

واضاف ان (الحملة شملت ادامة محطة الماء الخام واستبدال اجزاء عديدة منها وتنظيف احواض الترسيب وتأهيل منظومة الفلاتر والمحطات الكيمياوية الشب والكلور والمضخات).

واشارالبيان الى ان (دائرة ماء بغداد تعمل على استغلال فصل الشتاء في ادامة مشاريع الماء الصافي والخزانات الارضية واستبدال الاجزاء المتضررة في محطات الماء الخام او محطات الضخ وتهيئة المواد الاحتياطية وكميات كافية من مادتي الكلور والشب في عموم المشاريع التابعة لها لتهيئتها لفصل الصيف المقبل).