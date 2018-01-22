ولله على الناس حج البيت – طارق الكناني

لعلي استبقت الوقت في الكتابة عن هذه الشعيرة وتحت نفس العنوان فأنا في كل عام لي مقالة تتزامن مع أداء هذه الفريضة ولكن ماحصل امامي امس دعاني ان اسبق التاريخ واكتب عنها خلافا للكتاب الذين انشغلوا بأمر الانتخابات واترك امر الانتخابات وارهاصاتها للبيت الابيض والمرشد الاعلى ليقرروا مصيرها .

هذه الشعيرة الاسلامية ارتبطت بالقدرة والاستطاعة حيث تقول تتمة الآية الكريمة من استطاع اليه سبيلا ،والاستطاعة اليوم هي توفّر القدرة المادية والحصول على مقعد من خلال القرعة التي تجريها هيأة الحج والعمرة ، لابد لنا ان نعرف ان هذه الشعائر تتوق لها نفس كل مسلم ومسلمة مهما بَعُدت الشقة وطالت المسافات ،ولهذا نجد ان الحكومات في الدول الاسلامية سعت جاهدة لتوفير هذه الفرصة من خلال تقديم المساعدة للراغبين بأدائها وذلك من خلال تخفيض اجور السفر والاقامة والاشراف عليها مباشرة بغض النظر عن نظام الحكم فيها حتى لاتكون دولة بين الاغنياء .

لا اريد ان ادخل في تفاصيل السرد التاريخي لكي لا اكون مملا في ايصال الفكرة التي اكتب من اجلها هذه السطور ،فالدولة العراقية منذ نشوئها ترعى هذه الشعائر اسوة ببقية الحكومات، وتسعى جاهدة لتوفير الفرصة لكل الراغبين بادائها بشكل عادل بعيدا عن المزايدات السياسية والحزبية،حيث كانت كلفة الحج اي النقل والاقامة لاتتجاوز (300$)ثلثمائة دولار في احلك الظروف التي مرت بها الدولة العراقية ومن ثم ارتفعت لتصبح(500 $) خمسمائة دولار ،هكذا ورث العهد الجديد نظام القرعة حيث كانت المملكة تهتم بالحجاج العراقيين بشكل خاص وتوفير السكن الملائم لهم وبالقرب من الحرم المكي الشريف .

يوم امس فاجئتني احدى زميلاتي بأنها اشترت مقعدا للحج بمبلغ خيالي حيث دفعت اكثر من (8000$) ثمانية الاف دولار او تزيد قليلا لشراء هذا المقعد عدا اجور السفر والاقامة التي ستدفعها لاحقا وهي امرأة تجاوزت الخمسين من العمر وهذه هي الفرصة الاخيرة لها حتى تحظى بقدرة كافية لاداء مناسك الحج التي تحتاج إلى قوة بدنية كافية لادائها، حيث تصبح عسيرة على الذين تجاوزت اعمارهم الستون عام .

الفكرة بأن تقوم الدولة برعاية هذه الشعائر نابعة من توفير الفرصة العادلة لكل المواطنين بدون تمييز لاداء فريضة الحج وعدم السماح للغني بتكرار ممارسة الشعيرة على حساب الفقير ومن هنا جاءت فكرة القرعة والدعم الحكومي وعدم تكرار الاسماء التي سبق لها وان شاركت في اداء فريضة الحج، الغريب في هذا الموضوع ان الدول التي يوجد بها مسلمون دأبت وبشكل مستمر على تذليل كل العقبات امام مواطنيها من المسلمين للوصول إلى بيت الله الحرام لاداء هذه الفريضة انطلاقا من قوله تعالى (من استطاع اليه سبيلا )ورعاية لحقوق الله .

الدولة العراقية الحديثة وبما تحمله من طابع اسلامي اضيف على المشهد السياسي منذ العام 2003 ولحد اليوم كان سلوكها هجيناً وغريباً عن كل النظم الاسلامية والعلمانية فهي لم تعد ترى ان هذه الشعيرة مقدسة، فهي ترعى الجانب التجاري بعيدا عن كل الاعراف التي سلكتها الانظمة السابقة في توفير الفرص المتكافئة للمواطن العراقي ،حيث انشأت مملكة خاصة لمنتسبي الاحزاب للاثراء من خلال هذه الفريضة على حساب المواطن ،فالاسماء تتكرر في كل عام منذ 2003 والى يوم الناس هذا ،وهذه الاسماء تذهب إلى الحج مع عوائلهم حتى الرضيع مجانا بحجج كثيرة ومن يدفع اجورهم هو المواطن البسيط الذي يتحمل تكلفة الحج الجديدة والبالغة (3000$) ثلاثة الاف دولار، والغريب في الموضوع ان المواطن يدفعها مقدما اي قبل ثلاث سنوات من موعد سفره ،وتقوم هذه الهيأة التجارية باستثمار هذه الاموال في جوانب شتى منها شراء الطائرات وتسخيرها لاغراضهم الشخصية بعيدا عن الرقابة فالدولة اصبحت ممالك مقسمة بين الطبقة السياسية لا احد يتجاوز الحدود بين هذه الممالك.

بالرغم من هذه الاسعار الخيالية التي تفرضها الاحزاب التي تقود الدولة العراقية لأداء فريضة الحج إلا ان الخدمات ساءت وبشكل كبير عما كانت عليه في السابق ناهيك عن رداءة اماكن السكن وابتعادها عن البيت الحرام مما يحمل الحاج العراقي تكلفة اضافية في الانتقال وخصوصا خلال ايام التشريق.

المعروف ان الحصة المقررة لكل بلد تخضع لضوابط تقررها المملكة العربية السعودية وهي نسبة معينة من سكان البلد وعلى ما اعتقد لكل مليون الف حاج يعني واحد بالالف ،الا اننا بدأنا نرى ظاهرة الحج التجاري تستشري ،ظاهرة تبعث على العجب ،حيث نرى ان الاسماء التي تظهر في القرعة اغلبها من الشباب وعوائل السياسيين ورجال الدين ، وتتكرر في كل عام وهؤلاء يقومون ببيع هذه القرعة لمن يستطيع ان يدفع اكثر ففي كل عام نجد ان السعر ارتفع بشكل مضاعف ليصل هذا العام إلى عشرة الاف دولار او اكثر للمقعد الواحد ويتم استبدال هذه الاسماء من قبل الهيأة في حالة البيع وبشكل سلس ،اي بمعنى اصبحت هذه الفريضة مصدرا للاثراء لمثل هذه الطبقات على حساب الفقراء الذين لم تتح لهم الفرصة لأداء هذه المناسك . وهذه القابليات التي نراها عند الطبقة السياسية في ادارة هذه الهيأة نابعة من تجربتهم الطويلة في مضمار الحملدارية فلا تستغرب حين تعلم ان رئاسة الوزراء وكثير من المناصب الوزارية قد تم تسليمها إلى حملدارية .