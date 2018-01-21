تركيا تقرر زيادة حصة العراق المائية وتتعهد منع استقبال اجتماعات تضر بمصالحه

أنقرة تدعو العبادي وتعرض الاسهام في إعادة الاعمار

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬وجهت‭ ‬تركيا‭ ‬الدعوة‭ ‬الى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكو،مة‭ ‬العراقية‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬لزيارتها‭ ‬ووعدت‭ ‬باسهام‭ ‬الشركات‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬اعمار‭ ‬العراق‭ ‬

حيث‭ ‬استقبل‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬مكتبه،‭ ‬الأحد،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬جاويش‭ ‬اوغلو‭ ‬والوفد‭ ‬الموافق‭ ‬له‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬للعبادي‭ ‬انه‭ ‬‮«‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬النفط‭ ‬والنقل‭ ‬ومحاربة‭ ‬الارهاب،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬تطورات‭ ‬الاوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬اوغلو‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬تركيا‭ ‬لوحدة‭ ‬العراق‭ ‬واستقراره‭ ‬ومشاركة‭ ‬الشركات‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬إعمار‭ ‬العراق،‭ ‬مقدماً‭ ‬الدعوة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لزيارة‭ ‬تركيا‮»‬‭. ‬،‭ ‬فيما‭ ‬بحث‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬سليم‭ ‬الجبوري،‭ ‬الأحد،‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬جاويش‭ ‬اوغلو‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬بغداد‭ ‬الاوضاع‭ ‬الأمنية‭ ‬والسياسية‭ ‬ومستجدات‭ ‬الاحداث‭ ‬الاقليمية،‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬أعلنت‭ ‬تركيا‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬الاطلاقات‭ ‬المائية‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬وانها‭ ‬تعتزم‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬قواتها‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬بعشيقة‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭.‬

واستقبل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجيَّة‭ ‬العراقـيَّة،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الجعفريّ،‭ ‬ببغداد،‭ ‬وزير‭ ‬خارجيَّة‭ ‬تركيا،‭ ‬وجرى‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائيَّة،‭ ‬وسُبُل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يُلبِّي‭ ‬طموح‭ ‬الشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

وأكّد‭ ‬الجعفريّ‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحافـيَّة‭ ‬عقب‭ ‬لقائه‭ ‬أوغلو‭ ‬ببغداد‭ ‬‮«‬حرص‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬أفضل‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأنقرة،‭ ‬وبذل‭ ‬الجُهُود‭ ‬الدبلوماسيَّة‭ ‬لتجاوز‭ ‬التحدِّيات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المنطقة،‮»‬‭ ‬داعياً‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الاقتصاديِّ،‭ ‬ورفع‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬مُثمِّناً‭ ‬قرار‭ ‬إيقاف‭ ‬العمل‭ ‬بسد‭ ‬أليسو‭: ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬الكميات‭ ‬المائيَّة‭ ‬الواصلة‭ ‬للعراق؛‭ ‬لأنَّ‭ ‬قِلـَّتها‭ ‬تهدِّد‭ ‬حياة‭ ‬الإنسان،‭ ‬والحيوان،‭ ‬والنبات،‭ ‬والأرض،‭ ‬والتاريخ،‭ ‬والحضارة‭ ‬العراقـيَّة‮»‬‭.‬

وأبدى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬‮«‬استعداد‭ ‬بلاده‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ضبط‭ ‬الحُدُود،‭ ‬وزيادة‭ ‬المنافذ‭ ‬الحُدُوديَّة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‮»‬‭ ‬مُشدِّداً‭ ‬‮«‬أوفينا‭ ‬بوعدنا‭ ‬للعراق،‭ ‬وتفاعلنا‭ ‬مع‭ ‬طلب‭ ‬العراق،‭ ‬وقرَّرنا‭ ‬تجميد‭ ‬العمل‭ ‬بسدِّ‭ ‬أليسو‭ ‬حتى‭ ‬شهر‭ ‬حزيران،‭ ‬وسنزيد‭ ‬حجم‭ ‬الإطلاقات‭ ‬المائيَّة‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬متراً‭ ‬مكعباً‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬90،‭ ‬ولن‭ ‬نـُقدِم‭ ‬على‭ ‬أيِّ‭ ‬إجراء‭ ‬يُضِرُّ‭ ‬بمصلحة‭ ‬العراق‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬‮«‬سنتخذ‭ ‬قراراً‭ ‬بشأن‭ ‬سحب‭ ‬القوات‭ ‬التركيَّة‭ ‬من‭ ‬بعشيقة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقـيَّة‭ ‬ولن‭ ‬نرضى‭ ‬بعقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬التركيَّة‭ ‬تـُضِرُّ‭ ‬بمصالح‭ ‬العراق‮»‬‭. ‬وبيَّنَ‭ ‬‮«‬أكـَّدنا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تأجيل‭ ‬موضوع‭ ‬سدّ‭ ‬أليسو،‭ ‬مثلما‭ ‬اتفق‭ ‬وزير‭ ‬الموارد‭ ‬العراقيّ‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الموارد‭ ‬التركيّ،‭ ‬وأكّدنا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬رفع‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬متراً‭ ‬مكعباً‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬90‭ ‬متراً‭ ‬مكعباً‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬ركّزنا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تقف‭ ‬تركيا‭ ‬إلى‭ ‬جانبنا‭ ‬بعد‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬داعش؛‭ ‬لتساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وحدة‭ ‬العراق،‭ ‬وأكّدنا‭ ‬على‭ ‬أهمِّـيَّة‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬لمُواجَهة‭ ‬داعش،‮»‬‭ ‬مُضيفاً‭ ‬‮«‬أكَّدنا‭ ‬على‭ ‬أهمِّـيَّة‭ ‬الاستثمار‭ ‬التركيِّ‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وما‭ ‬يُمكِن‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وتركيا،‭ ‬مُشدِّداً‭: ‬العراق‭ ‬يتمتـَّع‭ ‬بعلاقات‭ ‬مُمتازة،‭ ‬ومُتميِّزة‭ ‬مع‭ ‬تركيا،‭ ‬وينوي‭ ‬تعميقها‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬صعيد»مُثمِّناً‭ ‬موقف‭ ‬تركيا‭ ‬من‭ ‬النازحين،‭ ‬وتقديم‭ ‬التسهيلات‭ ‬والخدمات‭ ‬لهم‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬الجعفري‭ ‬‮«‬ركّزنا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬التركيَّة‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬بعشيقة،‭ ‬وأهمِّـيَّة‭ ‬زيادة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬لضمان‭ ‬استئناف‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬عبر‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬مُمكن‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬وزير‭ ‬خارجيَّة‭ ‬تركيا‭ ‬مولود‭ ‬جاويش‭ ‬أوغلو‭ ‬قدَّم‭ ‬تهاني‭ ‬الشعب‭ ‬التركيّ‭ ‬إلى‭ ‬الشعب‭ ‬العراقيِّ‭ ‬بالانتصارات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬ضدَّ‭ ‬داعش،‭ ‬مُؤكّداً‭: ‬ستكون‭ ‬تركيا‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الرائدة‭ ‬بدعم‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار،‭ ‬وسنستمرّ‭ ‬في‭ ‬الوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العراق‭ ‬الشقيق‭ ‬بإمكانياتنا‭ ‬كافة،‭ ‬وسنستمرّ‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقـيَّة،‭ ‬وسلامتها،‭ ‬والحفاظ،‭ ‬واحترام‭ ‬سيادته‮»‬‭. ‬وبين‭ ‬‮«‬سنشارك‭ ‬في‭ ‬مُؤتمَر‭ ‬المانحين‭ ‬الذي‭ ‬سيُقام‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬وسيكون‭ ‬لنا‭ ‬دور‭ ‬فاعل‭ ‬فيه،‭ ‬مُضِيفاً‭: ‬تركيا‭ ‬تترأس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلاميِّ،‭ ‬وسنبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجُهُود‭ ‬لحشد‭ ‬الدعم‭ ‬الدوليِّ‭ ‬للعراق‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬أوغلو‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬التعاون،‭ ‬والتنسيق‭ ‬لتفويت‭ ‬الفرص‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الأطراف،‭ ‬والجماعات‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬زعزعة‭ ‬أمن،‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة،‭ ‬مُؤكّداً‭: ‬سنعمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬التركيَّة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬ونتطلع‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للتعاون‭ ‬الستراتيجيّ‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وتفعيل‭ ‬العمل،‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة،‭ ‬والزراعة،‭ ‬والثروة‭ ‬الحيوانيَّة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬سنعمل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬القنصليَّة‭ ‬التركيَّة‭ ‬في‭ ‬البصرة،‭ ‬والظروف‭ ‬مُهيَّأة‭ ‬لذلك،‭ ‬وسنستأنف‭ ‬فتح‭ ‬القنصليَّة‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬بعد‭ ‬تهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬اللازمة‮»‬‭ ‬مُوجِّهاً‭ ‬الدعوة‭ ‬الجعفريِّ‭ ‬لزيارة‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائيَّة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬‭. ‬وبين‭ ‬ان‭ ‬‮«‬أربيل‭ ‬لم‭ ‬تصغِ‭ ‬إلى‭ ‬توصياتنا،‭ ‬وذهبت‭ ‬إلى‭ ‬الاستفتاء،‮»‬‭ ‬مُوضِحاً‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬واثق‭ ‬أنـَّهم‭ ‬تفهَّموا‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬أقدموا‭ ‬عليها،‭ ‬ومدى‭ ‬خطأهم،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬احترام‭ ‬الدستور،‭ ‬والقوانين‭ ‬العراقـيَّة،‭ ‬مُضِيفاً‭: ‬ندعم‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل،‭ ‬ومُستعِدُّون‭ ‬لتقديم‭ ‬التسهيلات‭ ‬لنجاح‭ ‬الحوار‮»‬‭. ‬وشدَّد‭ ‬بالقول‭:‬‭ ‬تحرُّر‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الإرهابيَّة‭ ‬مُهمّ‭ ‬جدّاً،‭ ‬مُعرِباً‭ ‬عن‭ ‬رغبة‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة»مُوضِحاً‭: ‬شهدت‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬ارتفاع‭ ‬حجم‭ ‬التبادُل‭ ‬التجاريِّ،‭ ‬ونرغب‭ ‬في‭ ‬زيادته‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬اوغلو‭ ‬‮«‬ناقشنا‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الرابع‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الأعلى‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬مُمكِن،‭ ‬وعقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاقتصاديِّ‭ ‬المُشترَك‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬شباط‭ ‬المقبل