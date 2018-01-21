شمخاني:سياسة أربيل تغيّرت وندعم حوارها مع بغداد

بارزاني يعود من ايران بتفاهمات جديدة لحل الأزمة

طهران‭- ‬اربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬ابدت‭ ‬طهران‭ ‬الاحد‭ ‬دعمها‭ ‬للجهود‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الازمة‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬استفتاء‭ ‬الاكراد‭ ‬الذي‭ ‬نظم‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2017‭ ‬مؤكدة‭ ‬تمسكها‭ ‬بوحدة‭ ‬اراضي‭ ‬العراق‭.‬

وتجلى‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬مهمة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬لطهران‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬نجيرفان‭ ‬بارزاني‭.‬

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الايرانية‭ ‬اكد‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للامن‭ ‬القومي‭ ‬الايراني‭ ‬علي‭ ‬شمخاني‭ ‬لبارزاني‭ ‬ان‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬ستقوم‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعها‭ ‬لدعم‭ ‬الجهود‭ ‬لتبديد‭ ‬الخلافات‮»‬‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬واربيل‭ ‬و»المساهمة‭ ‬في‭ ‬انجاح‮»‬‭ ‬الحوار‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬مؤخرا‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬وكردستان‭ ‬العراق‭. ‬وعزا‭ ‬شمخاني‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬الى‭ ‬‮«‬سياسة‭ ‬اربيل‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬والحوار‭ ‬مع‭ ‬بغداد‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬13‭ ‬الجاري‭ ‬بحث‭ ‬وزير‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الكردية‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬الحصار‭ ‬الجوي‭ ‬الذي‭ ‬تفرضه‭ ‬بغداد‭ ‬على‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬التأييد‭ ‬الساحق‭ ‬للاستقلال‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الذي‭ ‬نظم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬نهاية‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2017‭. ‬وهي‭ ‬اول‭ ‬زيارة‭ ‬لوزير‭ ‬كردي‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬منذ‭ ‬تنظيم‭ ‬الاستفتاء‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬الاستفتاء‭ ‬استعادت‭ ‬بغداد‭ ‬بالقوة‭ ‬كل‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬استولى‭ ‬عليها‭ ‬الاكراد‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬حدود‭ ‬كردستان‭ ‬الادارية‭.‬

ولدى‭ ‬استقباله‭ ‬بارزاني‭ ‬ذكر‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬بتمسك‭ ‬طهران‭ ‬ب»عراق‭ ‬موحد‮»‬‭ ‬يعترف‭ ‬فيه‭ ‬ب»الحقوق‭ ‬الشرعية‮»‬‭ ‬للاكراد‭ ‬‮«‬في‭ ‬اطار‭ ‬احترام‭ ‬الدستور‭ ‬ووحدة‭ ‬اراضي‭ ‬الدول‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬للرئاسة‭ ‬الايرانية‭.‬

واذ‭ ‬اشار‭ ‬الى‭ ‬الهجمات‭ ‬المتكررة‭ ‬لمجموعات‭ ‬المعارضة‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬ايران‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬اعتبر‭ ‬شامخاني‭ ‬انه‭ ‬‮«‬من‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬ان‭ ‬تستخدم‭ ‬بعض‭ ‬المجموعات‭ ‬المضادة‭ ‬للثورة‭ ‬المنطقة‭ ‬الكردية‮»‬‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬قاعدة‭ ‬خلفية‭ ‬‮«‬لقتل‭ ‬جنودنا‭ ‬ومواطنينا‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭ ‬الايرانية‭ ‬الرسمية‭.‬

وبحسب‭ ‬الرئاسة‭ ‬الايرانية‭ ‬‮«‬اكد‭ ‬بارزاني‭ ‬ان‭ ‬منطقة‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬لاحد‭ ‬باستخدام‭ ‬اراضيها‭ ‬لتهديد‭ ‬جمهورية‭ ‬ايران‭ ‬الاسلامية‭ ‬باي‭ ‬شكل‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬ذلك‭ ‬خط‭ ‬احمر‭ ‬لاربيل‮»‬‭.‬