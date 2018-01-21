فرنسا تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن تدهور الوضع في سوريا

باريس‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬طلبت‭ ‬فرنسا‭ ‬الاحد‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬طارىء‭ ‬لمجلس‭ ‬الامن‭ ‬لمناقشة‭ ‬التدهور‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬ودعت‭ ‬تركيا‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬المدعومة‭ ‬امريكياً‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬ايف‭ ‬لودريان‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماع‭ ‬لمجموعة‭ ‬5‭ + ‬5‭ ‬لدول‭ ‬غرب‭ ‬حوض‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬ان‭ ‬‮«‬فرنسا‭ ‬قلقة‭ ‬جدا‭ ‬ازاء‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وازاء‭ ‬التدهور‭ ‬المفاجئ‭ ‬هناك‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬الوزير‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬طلبنا‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬لمجلس‭ ‬الامن‭ ‬لتقييم‭ ‬المخاطر‭ ‬الانسانية‭ ‬الخطرة‭ ‬جدا‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬المعارك‭ ‬والافساح‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬امام‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬الى‭ ‬الجميع‮»‬‭. ‬وتحدث‭ ‬لودريان‭ ‬عن‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬السورية‭ (‬شمال‭) ‬التي‭ ‬دخلتها‭ ‬قوات‭ ‬تركية‭ ‬برية‭ ‬الاحد،‭ ‬كما‭ ‬اشار‭ ‬ايضا‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬التي‭ ‬تحاصرها‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬وتتعرض‭ ‬لقصف‭ ‬متواصل،‭ ‬والى‭ ‬منطقة‭ ‬ادلب‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬نزوحا‭ ‬كبيرا‭ ‬نتيجة‭ ‬المعارك‭ ‬فيها‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬وداعش‭.‬

كما‭ ‬دعت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تركيا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬التحرك‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬ضبط‭ ‬للنفس‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الاشارة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬فرنسا‭ ‬‮«‬حريصة‭ ‬على‭ ‬امن‭ (‬تركيا‭) ‬وسلامة‭ ‬اراضيها‭ ‬وحدودها‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬لودريان‭ ‬تحادث‭ ‬هاتفيا‭ ‬صباح‭ ‬الاحد‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬اوغلو‭ ‬وتناولا‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭. ‬ولم‭ ‬يكتف‭ ‬بيان‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬بتناول‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬بل‭ ‬تطرق‭ ‬الى‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬ادلب‭ ‬والغوطة‭ ‬الشرقية‭.‬

واضاف‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬فرنسا‭ ‬‮«‬تدين‭ ‬بكل‭ ‬حزم‭ ‬القصف‭ ‬العشوائي‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬خلال‭ ‬الاسابيع‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب‮»‬،‭ ‬ودعا‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬السماح‭ ‬بدون‭ ‬تأخير‭ ‬بادخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬الى‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬حيث‭ ‬يعيش‭ ‬400‭ ‬الف‭ ‬مدني‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬صعب‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬كانت‭ ‬وزيرة‭ ‬الجيوش‭ ‬الفرنسية‭ ‬فلورانس‭ ‬بارلي‭ ‬الاحد‭ ‬اكثر‭ ‬وضوحا‭ ‬في‭ ‬مطالبتها‭ ‬تركيا‭ ‬بانهاء‭ ‬عملياتها‭ ‬ضد‭ ‬الفصائل‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬معتبرة‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬يضر‭ ‬بجهود‭ ‬مكافحة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.‬

وقالت‭ ‬الوزيرة‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬3‮»‬‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نعود‭ ‬الى‭ ‬المهم،‭ ‬اي‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب،‭ ‬ويجب‭ ‬وقف‭ ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬المعارك،‭ ‬خصوصا‭ ‬الجارية‭ ‬حاليا‭ ‬بصورة‭ ‬فظيعة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬جيب‭ ‬ادلب‭ ‬او‭ ‬غيره‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬ان‭ ‬العملية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬عفرين‭ ‬قد‭ ‬‮«‬تُبعد‭ ‬القوات‭ ‬المقاتلة‭ ‬الكردية‭ ‬المنخرطة‭ ‬بزخم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تنتمي‭ ‬إليه‭ ‬فرنسا،‭ ‬عن‭ ‬المعركة‭ ‬الاساسية‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬الإرهاب‭. ‬واضافت‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬الا‭ ‬ننسى‭ ‬اننا‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬السورية،‭ ‬ويبدو‭ ‬لي‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬يقلق‭ ‬الرئيس‭ (‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭) ‬هو‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬التركية‮»‬‭. ‬وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬احتمال‭ ‬وقوع‭ ‬الاكراد‭ ‬السوريين‭ ‬ضحية‭ ‬المصالح‭ ‬المتعارضة‭ ‬في‭ ‬الازمة‭ ‬السورية،‭ ‬قالت‭ ‬بارلي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬بالطبع‭ ‬لا‭ ‬نتمنى‭ ‬ذلك،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المبكر‭ ‬جدا‭ ‬حاليا‭ ‬الكلام‭ ‬عن‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

ورفضت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الفرنسية‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬لانهاء‭ ‬عمليات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين،‭ ‬علما‭ ‬بان‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬كان‭ ‬حدد‭ ‬مؤخرا‭ ‬شهر‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬موعدا‭ ‬لذلك‭.‬

وقالت‭ ‬بحذر‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شك‭ ‬ان‭ ‬المسألة‭ ‬ستحتاج‭ ‬الى‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬الاضافي‮»‬،‭ ‬وانه‭ ‬رغم‭ ‬‮«‬هزيمة‭ ‬داعش‭ ‬الميدانية‮»‬‭ ‬فان‭ ‬مقاتليه‭ ‬‮«‬ينشطون‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬السري‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬المهم‭ ‬الان‭ ‬هو‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬كاف‭ ‬لبدء‭ ‬عملية‭ ‬سياسية‭ ‬تجيز‭ ‬تنظيم‭ ‬انتخابات‭. ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬حيث‭ ‬تقرر‭ ‬اجراءات‭ ‬انتخابات‭ ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬قوات‭ ‬تركية‭ ‬دخلت‭ ‬الاحد‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية‭ ‬مستهدفة‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬الكردية‭ ‬المتاخمة‭ ‬للحدود‭ ‬التركية،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬لعملية‭ ‬واسعة‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬غصن‭ ‬الزيتون‮»‬‭.‬