ترامب يؤكد تقديره لدور محمد السادس داخل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي

واشنطن‭ – ‬الرباط‭ ‬–‭ ‬الزمان‭:‬‭ ‬عبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تقديره‭ ‬لريادة‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬داخل‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ومنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬يشاطر‭ ‬كذلك‭ ‬‮«‬الأهمية‭ ‬التي‭ ‬تكتسيها‭ ‬مدينة‭ ‬القدس‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأتباع‭ ‬الديانات‭ ‬اليهودية‭ ‬والمسيحية‭ ‬والاسلام‮»‬‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬توصل‭ ‬لها‭ ‬الملك‭ ‬المغربي‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الامريكية،‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬جوابا‭ ‬على‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬إليه‭ ‬مؤخرا،‭ ‬بشأن‭ ‬موضوع‭:‬‭ ‬قرار‭ ‬الإدارة‭ ‬الامريكية‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالقدس‭ ‬كعاصمة‭ ‬لاسرائيل‭ ‬ونقل‭ ‬سفارتها‭ ‬إليها‮»‬‭. ‬ويضيف‭ ‬الرئيس‭ ‬الآمريكي‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القدس‭ ‬هي،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تبقى،‭ ‬مكانا‭ ‬يصلي‭ ‬فيه‭ ‬اليهود‭ ‬بالحائط‭ ‬الغربي‭ ‬ويسير‭ ‬فيه‭ ‬المسيحيون‭ ‬على‭ ‬محطات‭ ‬الصليب،‭ ‬ومكانا‭ ‬يصلي‭ ‬فيه‭ ‬المسلمون‭ ‬بالمسجد‭ ‬الأقصى‮»‬‭.‬

وبخصوص‭ ‬مسلسل‭ ‬السلام،‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬حريص‭ ‬على‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬دائم‭ ‬للسلام‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والفلسطينيين‮»‬،‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬دعمه‭ ‬‮«‬لحل‭ ‬الدولتين‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬انخرط‭ ‬فيه‭ ‬الطرفان‮»‬‭.‬

وخلصت‭ ‬رسالة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬القيود‭ ‬المحددة‭ ‬للسيادة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬على‭ ‬القدس‭ ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬الوضع‭ ‬النهائي،‭ ‬وأن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الامريكية‭ ‬لا‭ ‬تتخذ‭ ‬أي‭ ‬موقف‭ ‬بشأن‭ ‬القيود‭ ‬أو‭ ‬الحدود‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬القدس،‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬منظمة‭ ‬المؤتمر‭ ‬الاسلامي‭ ‬،‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬عبر،‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬عن‭ ‬انشغال‭ ‬جلالته‭ ‬‮«‬الشخصي‭ ‬العميق،‭ ‬والقلق‭ ‬البالغ‭ ‬الذي‭ ‬ينتاب‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‮»‬،‭ ‬إزاء‭ ‬الأخبار‭ ‬المتواترة‭ ‬بشأن‭ ‬نية‭ ‬الادارة‭ ‬الامريكية‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالقدس‭ ‬عاصمة‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬ونقل‭ ‬سفارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إليها‭.‬

وذكر‭ ‬الملك‭ ‬بما‭ ‬تشكله‭ ‬مدينة‭ ‬القدس‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬قصوى،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأطراف‭ ‬النزاع،‭ ‬بل‭ ‬ولدى‭ ‬أتباع‭ ‬الديانات‭ ‬السماوية‭ ‬الثلاث‭.‬