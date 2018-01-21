ترامب يؤكد تقديره لدور محمد السادس داخل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي

واشنطن – الرباط – الزمان: عبر الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن «تقديره لريادة العاهل المغربي الملك محمد السادس داخل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي»، مؤكدا أنه يشاطر كذلك «الأهمية التي تكتسيها مدينة القدس بالنسبة لأتباع الديانات اليهودية والمسيحية والاسلام». جاء ذلك في رسالة توصل لها الملك المغربي محمد السادس، من رئيس الولايات المتحدة الامريكية، دونالد ترامب، جوابا على الرسالة التي بعث بها إليه مؤخرا، بشأن موضوع: قرار الإدارة الامريكية الاعتراف بالقدس كعاصمة لاسرائيل ونقل سفارتها إليها». ويضيف الرئيس الآمريكي في رسالته أن «القدس هي، ويجب أن تبقى، مكانا يصلي فيه اليهود بالحائط الغربي ويسير فيه المسيحيون على محطات الصليب، ومكانا يصلي فيه المسلمون بالمسجد الأقصى».
وبخصوص مسلسل السلام، أكد الرئيس الأمريكي، أنه «حريص على التوصل الى اتفاق دائم للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين»، مجددا في هذا الصدد دعمه «لحل الدولتين إذا ما انخرط فيه الطرفان».
وخلصت رسالة الرئيس الأمريكي إلى التأكيد على أن القيود المحددة للسيادة الاسرائيلية على القدس هي جزء من المفاوضات بشأن الوضع النهائي، وأن الولايات المتحدة الامريكية لا تتخذ أي موقف بشأن القيود أو الحدود.
يذكر أن جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة المؤتمر الاسلامي ، كان قد عبر، في رسالته إلى الرئيس الامريكي عن انشغال جلالته «الشخصي العميق، والقلق البالغ الذي ينتاب الدول والشعوب العربية والإسلامية»، إزاء الأخبار المتواترة بشأن نية الادارة الامريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إليها.
وذكر الملك بما تشكله مدينة القدس من أهمية قصوى، ليس فقط بالنسبة لأطراف النزاع، بل ولدى أتباع الديانات السماوية الثلاث.