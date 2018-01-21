جدل في مصر حول خطوات محتملة في دعم الاخوان ترشيح سامي عنان

القاهرة -مصطفى عمارة
اشعل اعلان الفريق سامى عنان عزمه على الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة ساحة النقاش والتوقعات السياسية في مصر . ويدور الجدل حول المفاجآت التي يمكن ان تحدث فيما لو لعبت جماعة الاخوان لعبة شق المؤسسة العسكرية وايدت عنان في مقابل ضرب الرئيس السيسي وجعل طريقه للفوز بتلك الانتخابات ليس مفروشا بالورود. لاسيما ان عنان لم يعلن مواقف مباشرة ضد الاخوان .
وكشف حازم عبدالعظيم الناشط السياسى والذى يملك اتصالات واسعة مع عدد من الشخصيات المؤثرة على الساحة السياسية ان الفريق سامى عنان يحظى بدعم قيادات داخل المؤسسة العسكرية كما يحظى ايضا بتاييد التيارالاسلامى ومعارضى النظام واضاف ان سامى عنان يلعب دور المحلل للنظام لتجميل صورته بل جاء ترشحه عن قناعة منه بانه مؤهل لقيادة مصر فى السنوات القادمه بصوره افضل من السيسى والذى لايمتلك مؤهلات لقيادة مصر واضاف ايمن عويان عضو المكتب السياسى لمبادرة الفريق السيسى 2018 ان سامى عنان ربما يكون منافسا قويا فى حالة التصويت له من جانب جماعة الاخوان المسلمين او تيارات اخرى تاثرت بالظروف الاقتصادية الصعبة التى تعيشها مصر، وأكد عويان ان الفريق السيسى له مؤيدين فى المؤسسة العسكرية. فضلا عن دعم قوى اقليمية كما ان حزب شفيق يرى ان عنان هو امتداد لنظام مبارك ولذلك سيعمل على تاييده فى الانتخابات القادمة. وكشف هيثم الخطيب رئيس ائتلاف شباب ثورة يناير فى تصريحات خاصه ان اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربى يريد الثار من السيسي خاصة بعد خروجه من المجلس العسكري لافتاً الى انه التقى بوزير سابق فى جبهة الانقاذ واخبره ان المجلس العسكري يجهز عنان لانتخابات الرئاسة. فى الوقت ذاته اكدت مصادر مقربة من جماعة الاخوان المسلمين ان الجماعة تعد الفريق سامى عنان هو المرشح المناسب خاصة انه كان احد الجنرلات خلال الفترة الانتقالية والذى قادها المباحثات مع جماعة الاخوان وكذلك الاحزاب السياسية، وكشفت المصادر ان عنان على تواصل دائم مع بعض دوائر صنع القرار فى الولايات المتحدة. فيما اعتبر عدد من المراقبين ان اختيار الفريق سامى عنان لهشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات نائبا له محاولة منه لجذب الكتلة الاخوانية للتصويت له واعتبر عبدالمنعم سعيد الخبير السياسي ان اختيار عنان لهشام جنينه نائبا له لم ياتى مصادفه خاصه انه ثبت ان جنينه له علاقه تنظيمية بجماعة الاخوان المسلمين ويتبع الاستراتيجيه الخاصه بهم بتلويث سمعة شخصيات معينة كما حدث فى تقريره الاخير والذى اتهم شخصيات امنيه بالضلوع فى الفساد .