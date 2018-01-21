جدل في مصر حول خطوات محتملة في دعم الاخوان ترشيح سامي عنان

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

اشعل‭ ‬اعلان‭ ‬الفريق‭ ‬سامى‭ ‬عنان‭ ‬عزمه‭ ‬على‭ ‬الترشح‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬المقبلة‭ ‬ساحة‭ ‬النقاش‭ ‬والتوقعات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ . ‬ويدور‭ ‬الجدل‭ ‬حول‭ ‬المفاجآت‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تحدث‭ ‬فيما‭ ‬لو‭ ‬لعبت‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬لعبة‭ ‬شق‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬وايدت‭ ‬عنان‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬ضرب‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬وجعل‭ ‬طريقه‭ ‬للفوز‭ ‬بتلك‭ ‬الانتخابات‭ ‬ليس‭ ‬مفروشا‭ ‬بالورود‭. ‬لاسيما‭ ‬ان‭ ‬عنان‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬مواقف‭ ‬مباشرة‭ ‬ضد‭ ‬الاخوان‭ .‬

‭ ‬وكشف‭ ‬حازم‭ ‬عبدالعظيم‭ ‬الناشط‭ ‬السياسى‭ ‬والذى‭ ‬يملك‭ ‬اتصالات‭ ‬واسعة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬المؤثرة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬السياسية‭ ‬ان‭ ‬الفريق‭ ‬سامى‭ ‬عنان‭ ‬يحظى‭ ‬بدعم‭ ‬قيادات‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬كما‭ ‬يحظى‭ ‬ايضا‭ ‬بتاييد‭ ‬التيارالاسلامى‭ ‬ومعارضى‭ ‬النظام‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬سامى‭ ‬عنان‭ ‬يلعب‭ ‬دور‭ ‬المحلل‭ ‬للنظام‭ ‬لتجميل‭ ‬صورته‭ ‬بل‭ ‬جاء‭ ‬ترشحه‭ ‬عن‭ ‬قناعة‭ ‬منه‭ ‬بانه‭ ‬مؤهل‭ ‬لقيادة‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬السنوات‭ ‬القادمه‭ ‬بصوره‭ ‬افضل‭ ‬من‭ ‬السيسى‭ ‬والذى‭ ‬لايمتلك‭ ‬مؤهلات‭ ‬لقيادة‭ ‬مصر‭ ‬واضاف‭ ‬ايمن‭ ‬عويان‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسى‭ ‬لمبادرة‭ ‬الفريق‭ ‬السيسى‭ ‬2018‭ ‬ان‭ ‬سامى‭ ‬عنان‭ ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬منافسا‭ ‬قويا‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬التصويت‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬او‭ ‬تيارات‭ ‬اخرى‭ ‬تاثرت‭ ‬بالظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الصعبة‭ ‬التى‭ ‬تعيشها‭ ‬مصر،‭ ‬وأكد‭ ‬عويان‭ ‬ان‭ ‬الفريق‭ ‬السيسى‭ ‬له‭ ‬مؤيدين‭ ‬فى‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭. ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬قوى‭ ‬اقليمية‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬حزب‭ ‬شفيق‭ ‬يرى‭ ‬ان‭ ‬عنان‭ ‬هو‭ ‬امتداد‭ ‬لنظام‭ ‬مبارك‭ ‬ولذلك‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬تاييده‭ ‬فى‭ ‬الانتخابات‭ ‬القادمة‭. ‬وكشف‭ ‬هيثم‭ ‬الخطيب‭ ‬رئيس‭ ‬ائتلاف‭ ‬شباب‭ ‬ثورة‭ ‬يناير‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬العصار‭ ‬وزير‭ ‬الانتاج‭ ‬الحربى‭ ‬يريد‭ ‬الثار‭ ‬من‭ ‬السيسي‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬لافتاً‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬التقى‭ ‬بوزير‭ ‬سابق‭ ‬فى‭ ‬جبهة‭ ‬الانقاذ‭ ‬واخبره‭ ‬ان‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬يجهز‭ ‬عنان‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭. ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬اكدت‭ ‬مصادر‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬ان‭ ‬الجماعة‭ ‬تعد‭ ‬الفريق‭ ‬سامى‭ ‬عنان‭ ‬هو‭ ‬المرشح‭ ‬المناسب‭ ‬خاصة‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬احد‭ ‬الجنرلات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭ ‬والذى‭ ‬قادها‭ ‬المباحثات‭ ‬مع‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬وكذلك‭ ‬الاحزاب‭ ‬السياسية،‭ ‬وكشفت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬عنان‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬دائم‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬دوائر‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬فى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬فيما‭ ‬اعتبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المراقبين‭ ‬ان‭ ‬اختيار‭ ‬الفريق‭ ‬سامى‭ ‬عنان‭ ‬لهشام‭ ‬جنينه‭ ‬رئيس‭ ‬الجهاز‭ ‬المركزي‭ ‬للمحاسبات‭ ‬نائبا‭ ‬له‭ ‬محاولة‭ ‬منه‭ ‬لجذب‭ ‬الكتلة‭ ‬الاخوانية‭ ‬للتصويت‭ ‬له‭ ‬واعتبر‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬سعيد‭ ‬الخبير‭ ‬السياسي‭ ‬ان‭ ‬اختيار‭ ‬عنان‭ ‬لهشام‭ ‬جنينه‭ ‬نائبا‭ ‬له‭ ‬لم‭ ‬ياتى‭ ‬مصادفه‭ ‬خاصه‭ ‬انه‭ ‬ثبت‭ ‬ان‭ ‬جنينه‭ ‬له‭ ‬علاقه‭ ‬تنظيمية‭ ‬بجماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬ويتبع‭ ‬الاستراتيجيه‭ ‬الخاصه‭ ‬بهم‭ ‬بتلويث‭ ‬سمعة‭ ‬شخصيات‭ ‬معينة‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬فى‭ ‬تقريره‭ ‬الاخير‭ ‬والذى‭ ‬اتهم‭ ‬شخصيات‭ ‬امنيه‭ ‬بالضلوع‭ ‬فى‭ ‬الفساد‭ .‬