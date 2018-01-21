خير علاج للأرق

الدكتور مناف الطائي:

جرّب‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬تأكل‭ ‬كثيراً‭ ‬ولا‭ ‬تفكر‭ ‬مساءً‭ ‬فتهدأ‭ ‬اعصابك‭ . ‬

إنه‭ ‬الأرق‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬البال‭ ‬دائماً‭ ‬،

كل‭ ‬الناس‭ ‬يأرقون‭ .. ‬الا‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يفكرون‭ …‬

واكثر‭ ‬الذين‭ ‬يتعرضون‭ ‬للأرق‭ ‬المفكرون‭ .. ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬القوم‭ ‬ام‭ ‬من‭ ‬اواسطهم‭ .. ‬فكل‭ ‬من‭ ‬يكدح‭ ‬ذهنه‭ ‬وتضطره‭ ‬واجبات‭ ‬النهار‭ ‬ومتطلبات‭ ‬المعيشة‭ ‬الى‭ ‬التفكير‭ ‬معرض‭ ‬للأرق‭ ‬حتما‭ .‬

فالأرق‭ ‬هو‭ ‬عارض‭ ‬يعرض‭ ‬لكل‭ ‬الناس‭ ‬امر‭ ‬لا‭ ‬سبيل‭ ‬الى‭ ‬الشك‭ ‬فيه‭ ‬ولا‭ ‬الى‭ ‬نكرانه‭.‬

ولهذا‭ ‬نجد‭ ‬الارق‭ ‬على‭ ‬انواع‭ ‬منها‭ : ‬الأرق‭ ‬الكامل‭ ‬الذي‭ ‬ينتاب‭ ‬المرء‭ ‬اياما‭ ‬،‭ ‬نادر‭ ‬الا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬الشاذه‭ ‬وعذه‭ ‬لا‭ ‬تقام‭ ‬عليها‭ ‬المقاييس‭ ‬ولا‭ ‬الاحكام‭ ‬،‭ ‬ثم‭ ‬لا‭ ‬يلبث‭ ‬حتى‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬تولاه‭ ‬الارق‭ ‬ان‭ ‬ينام‭ ‬ويغطفي‭ ‬نومه‭ ‬متى‭ ‬ذهبت‭ ‬المحاذير‭ ‬وانعدمت‭ ‬الاسباب‭ ‬كالالم‭ ‬الشديد‭ ‬المتتابع‭ ‬وبعض‭ ‬الحالات‭ ‬المستعصية‭.‬

وهنا‭ ‬يدخل‭ ‬الارق‭ ‬في‭ ‬باب‭ ‬المشاكل‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬المصاب‭ ‬بصورة‭ ‬سلبية‭ ‬بسبب‭ ‬المشكلة‭ ‬المرضية‭ .‬

ارق‭ ‬نفسي‭: ‬وسببه‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬الحالة‭ ‬نفسية‭ ‬ثم‭ ‬تتدرج‭ ‬شيئا‭ ‬فشيئا‭ ‬لحدوث‭ ‬حالة‭ ‬الهلع‭ ‬لديه‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬مرهقا‭ ‬وعدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬النوم‭.‬

ارق‭ ‬ناتج‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬تناول‭ ‬الاطعمه‭ ‬او‭ ‬شرابها‭ ‬والتي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬الكافيين‭ ‬منها‭ ‬تناول‭ ‬القهوة‭ ‬يوميا‭ ‬ان‭ ‬لايقل‭ ‬عن‭ ‬اربعة‭ ‬اكواب‭ ‬كبيرة‭ ‬وهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الارق‭ ‬يزول‭ ‬بزوال‭ ‬المسبب‭ ‬له‭.‬

لذلك‭ ‬فان‭ ‬محاولة‭ ‬النوم‭ ‬بالقوة‭ ‬تضني‭ ‬الجسم‭ ‬وتسقمه‭ ‬وتضعفه‭ ‬ولاتفيد‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬ولا‭ ‬قليل‭.‬

الافضل‭ ‬ان‭ ‬يترك‭ ‬المرء‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬سجيتها‭ ‬فان‭ ‬تعسر‭ ‬النوم‭ ‬عنده‭ ‬فليحاول‭ ‬الاستماع‭ ‬الى‭ ‬الموسيقى‭ ‬او‭ ‬ان‭ ‬يعمد‭ ‬الى‭ ‬قراءة‭ ‬كتاب‭ ‬حتى‭ ‬اذا‭ ‬احس‭ ‬برغبة‭ ‬النوم‭ ‬القاه‭ ‬جانبا‭ ‬واغمض‭ ‬عينيه‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬تناسى‭ ‬الافكار‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬تشابكت‭ ‬في‭ ‬راسه‭.‬

علاج‭ ‬الارق‭ : ‬وخير‭ ‬علاج‭ ‬للارق‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬مساءً‭ ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬الالبان‭ ‬والفاكهة‭ ‬وسيطرة‭ ‬المرء‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬وتناسي‭ ‬مشاكل‭ ‬نهاره‭.‬

والافضل‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬يحاول‭ ‬المرء‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الليل‭ ‬الا‭ ‬اذا‭ ‬اضطر‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬اضطرارا‭ ‬لان‭ ‬ما‭ ‬ينتجه‭ ‬في‭ ‬النهار‭ ‬وهو‭ ‬نشيط‭ ‬قد‭ ‬اخذ‭ ‬حظه‭ ‬من‭ ‬الراحه‭.‬

ويحسن‭ ‬بالمرء‭ ‬قبل‭ ‬الخلود‭ ‬الى‭ ‬النوم‭ ‬ان‭ ‬يذهب‭ ‬لقضاء‭ ‬حاجته‭ ‬لان‭ ‬هذا‭ ‬يساعده‭ ‬على‭ ‬النوم‭ ‬وينقي‭ ‬جسمه‭ ‬من‭ ‬السموم‭ ‬ويريح‭ ‬الاعصاب‭ ‬ويساعدها‭ ‬على‭ ‬السكينه‭.‬

وافضل‭ ‬طرق‭ ‬النوم‭ ‬ان‭ ‬يمد‭ ‬المرء‭ ‬اطرافه‭ ‬في‭ ‬فراشه‭ ‬وان‭ ‬نام‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬لان‭ ‬النوم‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الايسر‭ ‬يزعج‭ ‬القلب‭ ‬ويربك‭ ‬المعدة‭ ‬ويؤخر‭ ‬عملية‭ ‬الهضم‭. ‬اطعمة‭ ‬نافعة‭ ‬للارق

تناول‭ ‬التفاح‭ ‬،‭ ‬البرتقال،‭ ‬النارنج‭ ‬،‭ ‬فهي‭ ‬مهدئة‭ ‬وتنظم‭ ‬الدوره‭ ‬الدموية‭ ‬ثانيا‭.‬

واذا‭ ‬وجد‭ ‬المرء‭ ‬نفسه‭ ‬معرضا‭ ‬للارق‭ ‬اكثر‭ ‬مما‭ ‬يجب‭ ‬فعليه‭ ‬ان‭ ‬يعرض‭ ‬

نفسه‭ ‬الى‭ ‬طبيب‭ ‬الاختصاص‭.‬

باحث‭ ‬علمي