خير علاج للأرق

الدكتور مناف الطائي:
جرّب ان لا تأكل كثيراً ولا تفكر مساءً فتهدأ اعصابك .
إنه الأرق الذي يشغل البال دائماً ،
كل الناس يأرقون .. الا هؤلاء الذين لا يفكرون …
واكثر الذين يتعرضون للأرق المفكرون .. سواء كانوا من كبار القوم ام من اواسطهم .. فكل من يكدح ذهنه وتضطره واجبات النهار ومتطلبات المعيشة الى التفكير معرض للأرق حتما .
فالأرق هو عارض يعرض لكل الناس امر لا سبيل الى الشك فيه ولا الى نكرانه.
ولهذا نجد الارق على انواع منها : الأرق الكامل الذي ينتاب المرء اياما ، نادر الا في بعض الحالات الشاذه وعذه لا تقام عليها المقاييس ولا الاحكام ، ثم لا يلبث حتى هذا الشخص الذي تولاه الارق ان ينام ويغطفي نومه متى ذهبت المحاذير وانعدمت الاسباب كالالم الشديد المتتابع وبعض الحالات المستعصية.
وهنا يدخل الارق في باب المشاكل الصحية التي تنعكس على حالة المصاب بصورة سلبية بسبب المشكلة المرضية .
ارق نفسي: وسببه ان تكون الحالة نفسية ثم تتدرج شيئا فشيئا لحدوث حالة الهلع لديه مما يجعله مرهقا وعدم القدرة على النوم.
ارق ناتج عن سبب تناول الاطعمه او شرابها والتي تحتوي على الكافيين منها تناول القهوة يوميا ان لايقل عن اربعة اكواب كبيرة وهذا النوع من الارق يزول بزوال المسبب له.
لذلك فان محاولة النوم بالقوة تضني الجسم وتسقمه وتضعفه ولاتفيد في كثير ولا قليل.
الافضل ان يترك المرء نفسه على سجيتها فان تعسر النوم عنده فليحاول الاستماع الى الموسيقى او ان يعمد الى قراءة كتاب حتى اذا احس برغبة النوم القاه جانبا واغمض عينيه بعد ان يكون قد تناسى الافكار الكثيرة التي تشابكت في راسه.
علاج الارق : وخير علاج للارق التخفيف من الطعام مساءً والاعتماد على الالبان والفاكهة وسيطرة المرء على نفسه وتناسي مشاكل نهاره.
والافضل ان لا يحاول المرء العمل في الليل الا اذا اضطر الى هذا اضطرارا لان ما ينتجه في النهار وهو نشيط قد اخذ حظه من الراحه.
ويحسن بالمرء قبل الخلود الى النوم ان يذهب لقضاء حاجته لان هذا يساعده على النوم وينقي جسمه من السموم ويريح الاعصاب ويساعدها على السكينه.
وافضل طرق النوم ان يمد المرء اطرافه في فراشه وان نام على الجانب الايمن لان النوم على الجانب الايسر يزعج القلب ويربك المعدة ويؤخر عملية الهضم. اطعمة نافعة للارق
تناول التفاح ، البرتقال، النارنج ، فهي مهدئة وتنظم الدوره الدموية ثانيا.
واذا وجد المرء نفسه معرضا للارق اكثر مما يجب فعليه ان يعرض
نفسه الى طبيب الاختصاص.
باحث علمي