غادة عبد الرازق تتعافى من صدمة المحاكم وتستعرض رشاقتها

القاهرة – الزمان
أطلت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق لجمهورها بشكل جديد بعد ايام عصيبة قضتها في قضية ملاحقتها في المحاكم على خلفية صورة مخلة نسبت لها ونفتها ، حيث لاحظ الجمهور من خلاله الجمهور تغير كبير في شكل جسدها.
و ظهرت الفنانة الشهيرة، عبر حسابها على موقع «أنستجرام» وهي ترتدي ملابس رياضية أظهرت نحافة جسدها بشكل كبير، فأظهر البنطلون مدى نحول ذراعيها، وجاءت أغلب التعليقات لتؤيد ذلك.
جمهو غادة سألها عن سبب هذه النحافة الشديدة، وإن كانت فقدت وزنها لسبب فني أم أنها خضعت لحمية غذائية مؤخرا، وطالبها عدد من الفانز باكتساب بعض الكيلوجرامات اللازمة لجسدها.
غادة تستعد حاليا لتصوير مسلسل «ضد مجهول»، بينما انتهت من تصوير فيلم «كارما» مع عمرو سعد وزينة.