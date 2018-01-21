غادة عبد الرازق تتعافى من صدمة المحاكم وتستعرض رشاقتها

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

أطلت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬غادة‭ ‬عبدالرازق‭ ‬لجمهورها‭ ‬بشكل‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬ايام‭ ‬عصيبة‭ ‬قضتها‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬ملاحقتها‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬صورة‭ ‬مخلة‭ ‬نسبت‭ ‬لها‭ ‬ونفتها‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬لاحظ‭ ‬الجمهور‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الجمهور‭ ‬تغير‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬جسدها‭.‬

و‭ ‬ظهرت‭ ‬الفنانة‭ ‬الشهيرة،‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬أنستجرام‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬ترتدي‭ ‬ملابس‭ ‬رياضية‭ ‬أظهرت‭ ‬نحافة‭ ‬جسدها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬فأظهر‭ ‬البنطلون‭ ‬مدى‭ ‬نحول‭ ‬ذراعيها،‭ ‬وجاءت‭ ‬أغلب‭ ‬التعليقات‭ ‬لتؤيد‭ ‬ذلك‭.‬

جمهو‭ ‬غادة‭ ‬سألها‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬هذه‭ ‬النحافة‭ ‬الشديدة،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬فقدت‭ ‬وزنها‭ ‬لسبب‭ ‬فني‭ ‬أم‭ ‬أنها‭ ‬خضعت‭ ‬لحمية‭ ‬غذائية‭ ‬مؤخرا،‭ ‬وطالبها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفانز‭ ‬باكتساب‭ ‬بعض‭ ‬الكيلوجرامات‭ ‬اللازمة‭ ‬لجسدها‭.‬

غادة‭ ‬تستعد‭ ‬حاليا‭ ‬لتصوير‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬ضد‭ ‬مجهول‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬انتهت‭ ‬من‭ ‬تصوير‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬كارما‮»‬‭ ‬مع‭ ‬عمرو‭ ‬سعد‭ ‬وزينة‭.‬