ولادة طفل بعد وفاة أمّه بعشرة أيام

لندن‭ -‬الزمان‭ ‬‭: ‬قالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬إن‭ ‬رضيعا‭ ‬ميتا‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬رحم‭ ‬أمه،‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬وفاتها‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭. ‬وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬الراحلة‭ ‬نومفيليسو‭ ‬نوماسونتو‭ ‬مدوي،‭ ‬33‭ ‬عاما،‭ ‬اشتكت‭ ‬من‭ ‬ضيق‭ ‬التنفس‭ ‬المفاجئ‭ ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬بقرية‭ ‬متهايسي‭ ‬بجنوب‭ ‬أفريقيا‭. ‬وتوفيت‭ ‬المرأة‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة،‭ ‬ثم‭ ‬تسلمت‭ ‬الشركة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالدفن‭ ‬والجنازة‭ ‬جثتها‭. ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‭ ‬للجنازة‭ (‬بعد‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬وفاتها‭)‬،‭ ‬لاحظ‭ ‬الموظفون‭ ‬أن‭ ‬رضيعا‭ ‬ميتا‭ ‬ظهر‭ ‬بين‭ ‬ساقي‭ ‬المرأة‭. ‬واستنادا‭ ‬إلى‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬خبراء‭ ‬صحة،‭ ‬فإن‭ ‬استرخاء‭ ‬العضلات‭ ‬بعد‭ ‬الموت‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬تراكم‭ ‬الجراثيم‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أحد‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬خروج‭ ‬الرضيع‭. ‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬مسؤولي‭ ‬الشركة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالدفن‭ ‬‮«‬الرضيع‭ ‬كان‭ ‬ميتا‭.. ‬كنا‭ ‬مصدومين‭ ‬ومتفاجئين‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬حتى‭ ‬إننا‭ ‬لم‭ ‬نتأكد‭ ‬من‭ ‬جنس‭ ‬الطفل‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬اشتغلت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الشركة‭ ‬لمدة‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬ولم‭ ‬أسمع‭ ‬أو‭ ‬أشاهد‭ ‬أبدا‭ ‬ولادة‭ ‬امرأة‭ ‬بعد‭ ‬وفاتها‮»‬‭.‬