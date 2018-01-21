تطبيق في الهاتف يحول التفاصيل الى خريطة حيّة

لوس انجلس -الزمان
يتيح تطبيق «Skyline» لمستخدمي هواتف أندرويد على متجر غوغل بلاي، تحويل موقعك الحالي إلى خريطة حيّة وعرضها في خلفية هاتف أندرويد الخاص بك. يستخدم التطبيق بيانات التضاريس ثلاثية الأبعاد لإظهار موقعك الحالي أو يستخدم إحداثيات محددة لإنشاء خلفيات على هاتفك الأندرويد كاملة التفاصيل. ويبدأ بالعمل على شاشة الهاتف عندما تقوم بفتح قفل الهاتف أو عندما تقوم بالتنقل بين صفحات الهاتف.
ويتيح التطبيق الانتقال ضمن الخريطة عن طريق إمالة الهاتف أو القيام بالسحب عن طريق الإصبع. ويسمح للمستخدمين بتبديل تأثيرات الخريطة من خلال الإعدادات، كما يتيح إمكانية اختيار الإطار المناسب الذي تريد أن تظهر به الخريطة.
يتوفر التطبيق على متجر غوغل بلاي بسعر 1.99 دولاراً.