تطبيق في الهاتف يحول التفاصيل الى خريطة حيّة

لوس‭ ‬انجلس‭ -‬الزمان‭ ‬

يتيح‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬Skyline‮»‬‭ ‬لمستخدمي‭ ‬هواتف‭ ‬أندرويد‭ ‬على‭ ‬متجر‭ ‬غوغل‭ ‬بلاي،‭ ‬تحويل‭ ‬موقعك‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬خريطة‭ ‬حيّة‭ ‬وعرضها‭ ‬في‭ ‬خلفية‭ ‬هاتف‭ ‬أندرويد‭ ‬الخاص‭ ‬بك‭. ‬يستخدم‭ ‬التطبيق‭ ‬بيانات‭ ‬التضاريس‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬لإظهار‭ ‬موقعك‭ ‬الحالي‭ ‬أو‭ ‬يستخدم‭ ‬إحداثيات‭ ‬محددة‭ ‬لإنشاء‭ ‬خلفيات‭ ‬على‭ ‬هاتفك‭ ‬الأندرويد‭ ‬كاملة‭ ‬التفاصيل‭. ‬ويبدأ‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬الهاتف‭ ‬عندما‭ ‬تقوم‭ ‬بفتح‭ ‬قفل‭ ‬الهاتف‭ ‬أو‭ ‬عندما‭ ‬تقوم‭ ‬بالتنقل‭ ‬بين‭ ‬صفحات‭ ‬الهاتف‭.‬

ويتيح‭ ‬التطبيق‭ ‬الانتقال‭ ‬ضمن‭ ‬الخريطة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إمالة‭ ‬الهاتف‭ ‬أو‭ ‬القيام‭ ‬بالسحب‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الإصبع‭. ‬ويسمح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬بتبديل‭ ‬تأثيرات‭ ‬الخريطة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإعدادات،‭ ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬إمكانية‭ ‬اختيار‭ ‬الإطار‭ ‬المناسب‭ ‬الذي‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬به‭ ‬الخريطة‭.‬

يتوفر‭ ‬التطبيق‭ ‬على‭ ‬متجر‭ ‬غوغل‭ ‬بلاي‭ ‬بسعر‭ ‬1‭.‬99‭ ‬دولاراً‭.‬