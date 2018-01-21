الرضاعة الطبيعية تحمي الأطفال من السكري والبدانة

‭ ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ : ‬أصبح‭ ‬الآن‭ ‬لدى‭ ‬الأمهات‭ ‬اللائي‭ ‬يرضعن‭ ‬أولادهن‭ ‬سبب‭ ‬آخر‭ ‬لمواصلة‭ ‬ذلك،‭ ‬مادام‭ ‬في‭ ‬وسعهن‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أشارت‭ ‬دراسة‭ ‬أمريكية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬طول‭ ‬فترة‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬مرتبط‭ ‬بتراجع‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬عشرات‭ ‬السنين‭. ‬وأوصى‭ ‬أطباء‭ ‬الأطفال‭ ‬بألا‭ ‬ترضع‭ ‬الأمهات‭ ‬أولادهن‭ ‬إلا‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬حتى‭ ‬يصبح‭ ‬عمرهم‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬إصابة‭ ‬الرضع‭ ‬بأي‭ ‬عدوى‭ ‬في‭ ‬الأذن‭ ‬والجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬والموت‭ ‬المفاجئ‭ ‬للرضع‭ ‬والحساسية‭ ‬والبدانة‭ ‬والسكري‭.‬

وينصح‭ ‬الأطباء‭ ‬الأمهات‭ ‬بمواصلة‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وهي‭ ‬عادة‭ ‬ربطتها‭ ‬دراسات‭ ‬سابقة‭ ‬بالحد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالاكتئاب‭ ‬والبدانة‭ ‬وأنواع‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬السرطان‭. ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة،‭ ‬فحص‭ ‬الباحثون‭ ‬بيانات‭ ‬1238‭ ‬أما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مصابات‭ ‬بالسكري‭ ‬في‭ ‬البداية‭. ‬وخلال‭ ‬الخمسة‭ ‬والعشرين‭ ‬سنة‭ ‬التالية‭ ‬أصيبت‭ ‬182‭ ‬امرأة‭ ‬بالسكري‭.‬

وقلّ‭ ‬احتمال‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكري‭ ‬بنسبة‭ ‬48‭% ‬لدى‭ ‬الأمهات‭ ‬اللائي‭ ‬أرضعن‭ ‬أولادهن‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بالمقارنة‭ ‬بالأمهات‭ ‬اللائي‭ ‬لم‭ ‬يرضعن‭ ‬أولادهن‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬مطلقاً‭.‬

وقالت‭ ‬اريكا‭ ‬جوندرسون‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬الأبحاث‭ ‬بشركة‭ ‬كايزر‭ ‬بيرماننت‭ ‬في‭ ‬أوكلاند‭ ‬بولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬قد‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬فوائد‭ ‬صحية‭ ‬للنساء‭ ‬من‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية‭ ‬أكبر‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬معروفاً‭ ‬من‭ ‬قبل‮»‬‭.‬