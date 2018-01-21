الاستيقاظ منتصف الليل عادي أم مرضي؟

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‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬

النوم‭ ‬هو‭ ‬حجر‭ ‬الاساس‭ ‬للصحة‭ ‬الجيدة،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬لا‭ ‬يحصل‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬الراحة‭ ‬الكافية‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬مستويات‭ ‬التوتر،‭ ‬وتزاحم‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬التشويش‭ ‬والقلق‭. ‬وقد‭ ‬وجدت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أن‭ ‬الإفاقة‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬تعادل‭ ‬تقريباً‭ ‬عدم‭ ‬النوم‭ ‬من‭ ‬الأساس‭!‬

وبحسب‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬‮«‬سليب‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬تنعكس‭ ‬آثار‭ ‬الاستيقاظ‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬على‭ ‬القدرات‭ ‬الذهنية،‭ ‬وتزداد‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬فيها‭ ‬الإنسان‭. ‬وقد‭ ‬وجدت‭ ‬الأبحاث‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬العوامل‭ ‬تزيد‭ ‬احتمال‭ ‬الاستيقاظ‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الليل،‭ ‬وهي‭:‬

الكافيين‭. ‬يستمر‭ ‬تأثير‭ ‬الكافيين‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬لمدة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬5‭ ‬و6‭ ‬ساعات،‭ ‬وإذا‭ ‬تناولت‭ ‬أحد‭ ‬مشروبات‭ ‬الكافيين‭ ‬الساعة‭ ‬8‭ ‬مساءً‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬احتمال‭ ‬الاستيقاظ‭ ‬بين‭ ‬الساعة‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭.‬

الذكريات‭. ‬استعادة‭ ‬الذكريات‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬المساء،‭ ‬وخاصة‭ ‬الأخطاء‭ ‬والسلبيات‭ ‬التي‭ ‬مر‭ ‬بها‭ ‬الإنسان‭ ‬يقلّب‭ ‬عليه‭ ‬المواجع‭. ‬احرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬الفراش‭ ‬مبتسماً‭.‬

نقص‭ ‬التريبتوفان‭. ‬يؤثر‭ ‬نقص‭ ‬التريبتوفان،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬الأحماض‭ ‬الأمينية،‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬الجسم‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬هرمون‭ ‬السيروتونين‭ ‬الذي‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬الاسترخاء‭ ‬والنعاس‭.‬

الكحول‭. ‬تفيد‭ ‬تقارير‭ ‬طبية‭ ‬أن‭ ‬تعاطي‭ ‬الكحول‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬انتظام‭ ‬مواعيد‭ ‬النوم‭.‬

الفراش‭. ‬تأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الفراش‭ ‬مريح،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬تصدر‭ ‬عنه‭ ‬أصوات‭ ‬عند‭ ‬تقلّب‭ ‬الجسم‭ ‬أثناء‭ ‬النوم‭.‬

المشاكل‭ ‬الصحية‭. ‬آخر‭ ‬العوامل‭ ‬المسببة‭ ‬للاستيقاظ‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬هي‭ ‬المشاكل‭ ‬الصحية،‭ ‬خاصة‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬ألماً‭.‬