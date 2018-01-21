نيجيرفان يتلقى وعداً إيرانياً بالعمل على إنجاح الحوار بين بغداد وأربيل

شمخاني: موقف طهران تثميناً لسياسة الإقليم الجديدة وتعاونه مع الحكومة الإتحادية

نيجيرفان يتلقى وعداً إيرانياً بالعملعلى إنجاح الحوار بين بغداد وأربيل

طهران – رزاق نامقي

وعد المسؤولون الايرانيون، رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني بالعمل على تقريب وجهات النظر بين بغداد واربيل ودعم الحوار بين الجانبين تثميناً للتغير الايجابي من حكومة الاقليم ازاء الحوار مع الحكومة الاتحادية، مؤكدين ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة ما وصفوه بسعي بعض القوى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة. ونقل عن الرئيس الايراني حسن روحاني قوله خلال استقباله البارزاني في طهران امس قوله (أنّنا ندعم العراق الموحّد، وجميع القوميات في منطقتنا يجب أن تحصل على حقوقها في إطار الدستور ووحدة الأرض)، مضيفاً أن (الدفاع عن سيادة الدول وتثبيت الحدود الجغرافية في المنطقة مهمّة تقع على عاتق دول وقوميات المنطقة)، مؤكداً (وجوب تعزيز علاقات الشعبين في إيران والعراق أكثر من السابق، وعدم السماح تحت أي ذريعة كانت زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة). واشار إلى أن (كردستان جزء مهم من العراق ويضطلع بدور مهم في تقوية أمنه واستقراره وهذا ضروري لتطور الإقليم)، مؤكداً (استعداد المستثمرين الإيرانيين للمشاركة في مشاريع تطوير الإقليم)، مشددا على (وجوب الإهتمام بتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة سعي بعض القوى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة).واشار روحاني الى دور بعض القوى في تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون الإقليمي وقال أنه (مما لا شك فيه أن قوى ودولاً خارج المنطقة ليست متعاطفة مع شعوب المنطقة ولن تفكر سوى في تحقيق مصالحها على الآماد الطويلة). الى ذلك أكد الامين العام للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني لبارزاني ان طهران ستقوم بكل ما في وسعها لدعم الجهود لتبديد الخلافات بين بغداد واربيل والمساهمة في انجاح الحوار الذي بدأ مؤخرا بين بغداد واربيل، بحسب وكالة الانباء الايرانية الرسمية التي قالت ان شمخاني عزا هذا الموقف الى (سياسة اربيل الجديدة التي تركز على التعاون والحوار مع بغداد). واشاد شمخاني خلال استقباله البارزاني بـ(العلاقات المتبادلة والتفاعلات التاريخية بين الشعب الايراني والعراقي، وخاصة في المحافظات التي يسكنها الاكراد) لافتا الى انه (على الرغم من مؤامرات أعداء الامتين، فإن سياق التعاون الشامل والعلاقات الاستراتيجية بين إيران والعراق آخذة في التزايد). وتابع انه (بالنظر الى سياسة أربيل الجديدة وتركيزها على الحوار والتعاون مع بغداد فإن إيران ستبذل جميع إمكانياتها لدعم تسوية العقبات القائمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان).وكان البارزاني والوفد المرافق قد وصل الى طهران مساء السبت بعد زيارة سريعة قام بها الى بغداد والتقى خلالها برئيس الوزراء حيدر العبادي لبحث انهاء الملفات العالقة بخصوص المنافذ الحدودية وادارة المطارات ورواتب الموظفين وملف النفط في الاقليم وسط انباء بأن اللقاء ساده التفاهم والايجابية.ويتألف الوفد الكردي من نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد الطالباني ورئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين والمتحدث باسم الحكومة سفين دزيي. من جهة اخرى تصل إلى أربيل اليوم لجنة الرقابة المالية الإتحادية لغرض تدقيق رواتب وزارتي التربية والصحة في الإقليم تمهيدا لصرفها.وقالت مدير عام التخطيط في وزارة الصحة بالإقليم فيان محمد في تصريح إن (لجنة الرقابة المالية العراقية الخاصة بالتدقيق في قوائم رواتب موظفي وزارتي التربية والصحة ستصل إلى أربيل اليوم الاثنين )، موضحة ان (اللجنة التي ستأتي الى أربيل قادمة من كركوك، ستجتمع أولاً مع وزيري الصحة والتربية على انفراد ، ثم تباشر أعمالها).وكان وفد من وزارتي الصحة والتربية في الإقليم قد حمل إلى بغداد قوائم رواتب موظفي الوزارتين لشهر كانون الأول الماضي لتدقيقها بناءً على طلب من بغداد، وقد قام وفد الإقليم بزيارتين إلى بغداد حتى الآن.

على صعيد آخر تقدم نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الوطني الكردستاني في قضاء طوزخورماتو حسن بارام، استقالته من منصبه. وعزا بارام قراره الى (لعدم رغبته بالمشاركة في الوضع القائم).وأوضح أن (الأحداث الأخيرة في المناطق المتنازعة والأزمة الداخلية التي يعاني منها الإتحاد الوطني الكردستاني وفشل إدارة الحكم في الإقليم من الأسباب التي دفعته للاستقالة). وأكد أنه سيواصل العمل السياسي من دون ان ينتمي لأي حزب آخر.