إتحاد القوى يرفض إجراء الإنتخابات في مخيّمات النزوح

بغداد – قصي منذر

يشرع مجلس النواب اليوم الاثنين بالتصويت على قانون الانتخابات النيابية بعد صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا يقضي بعدم جواز تأجيل موعد الاقتراع ، فيما يعلن اتحاد القوى العراقية خلال الجلسة عن شروطه الخاصة بالمناطق المحررة. وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب لـ (الزمان) امس ان (البرلمان ورؤساء الكتل اتفقوا على حسم موضوع الانتخابات في جلسة اليوم بعد صدور قرار من المحكمة بيقضي عدم جواز تأجيل الموعد)، واضاف ان (اتحاد القوى اشترط مقابل اجراء الانتخابات اعادة النازحين الى مدنهم وتوفير بيئة ملائمة لهم تمكنهم من اجراء الاقتراع). وترأس رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اجتماعا ضم رؤساء وممثلي الكتل واللجان النيابية لمناقشة المصادقة على موعد الانتخابات . وفي مستهل الاجتماع شدد الجبوري على ان (اجراء الانتخابات في الموعد المقرر اصبح لزاما بعد قرار المحكمة بشان ذلك)، واضاف ان (المجتمعين وافقوا على عرض القرار خلال الجلسة والمصادقة على الموعد المحدد من قبل مجلس الوزراء فضلا عن تشكيل لجنة غير سياسية لتضييف اللجنة الامنية المعنية بامن الانتخابات)، منوها الى (اهمية اتخاذ الاجراءات التي تضمن توفير الاحتياجات اللازمة للانتخابات والتأكيد على تحديد موعد لتضييف مفوضية الانتخابات لمناقشة الجوانب الفنية)، واضاف ان (الاجتماع ناقش حسم موعد الانتخابات المحلية عبر تقديم مقترحات تتضمن المصادقة على الموعد المقرر من قبل مجلس الوزراء او تاجليها لمدة من ثلاثة الى ستة اشهر بالاضافة الى الاسراع بحسم القانون وخاصة مايتعلق بانتخابات محافظة كركوك وكذلك عرض قانون الموازنة للقراءة الاولى). وبشأن اخر بحث الجبوري مع السفير البريطاني لدى العراق جون ويلكس ملف الانتخابات ودعم النازحين . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا ملفات عدة منها الانتخابات والنازحين واعمار المدن المحررة). واكد الجبوري (سعي البرلمان الى اقرار القانون من خلال حث الكتل للتوصل الى اتفاق بشأن النقاط الخلافية). في غضون ذلك كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفرعن وجود طلب وصفه بالخجول لتأجيل الانتخابات المحلية .

وقال جعفر في تصريح امس إن (هناك طلباً خجولاً قدم في اجتماع رؤساء الكتل لتأجيل الانتخابات المحلية ثلاثة أشهر مع تجميد عملهم)، واضاف انه ( تم الاتفاق على طلب فرصة من مفوضية الانتخابات لاعطاء مدة جديدة للتحالفات لإيجاد أي تغيير ممكن فضلا عن مخاطبة الحكومة بتنفيذ الشروط الأربعة وهي إعادة النازحين والاستقرار الأمني وتطبيق البايومتري وسحب السلاح). وأبدى تحالف القوى العراقية احترامه لقرار المحكمة بشأن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وقال رئيس كتلة التحالف صلاح الجبوري في بيان امس ان (الكتلة تحترم قرار المحكمة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد). من جانبه شكك عضو الاتحاد احمد السلماني بقدرة الحكومة على اعادة النازحين . وقال السلماني في تصريح امس (نحن مع اجراء الانتخابات في موعدها اذا تحقق شرط اعادة النازحين الى مناطقهم)، رافضا (اجراء الاقتراع في مخيمات النزوح).

وكانت المحكمة قد اصدرت قرارا يقضي بعدم جواز تأجيل الموعد. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة اياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحكمة أصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة 56 ثانياً من الدستور بناء على الطلب الوارد من البرلمان)، مبيناً أن (المحكمة قضت فيه بوجوب التقيد بالمدة المحددة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد)، وأضاف أن (المحكمة أكدت عدم جواز تغيير الموعد وذلك حسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري). من جهة اخرى دعا الجبوري الى الحفاظ على الانتصارات وتفويت الفرصة على الارهاب. ونقل البيان امس عن الجبوري خلال اجتماع عقدته لجنة الامن والدفاع النيابية بحضور وزيري الدفاع والداخلية القول ان (الخروقات الاخيرة يجب ان لا تؤثر على المنجز الامني الذي تحقق في بغداد وباقي المحافظات)، داعيا الى (مزيد من الحيطة والحذر خلال المرحلة المقبلة وتفويت الفرصة على الارهاب الذي يحاول النيل من حالة الاستقرار التي يعيشها العراق).