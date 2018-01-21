أوغلو في بغداد بالتزامن مع عملية عفرين

بغداد – صباح الخالدي

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو خلال زيارته الى بغداد التمهيد لاجتماع اللجنة العليا للتعاون الستراتيجي التي ستنعقد في انقرة ويحضرها رئيسا الوزراء العراقي والتركي. وقال الناطق باسم الخارجية احمد محجوب في تصريح ان (الزيارة التي تستغرق يوماً واحداً، تتضمن بحث ملفات الطاقة والتعاون التجاري والتمهيد لاجتماع اللجنة العليا للتعاون الستراتيجي التي ستنعقد في انقرة ويحضرها رئيسا وزراء البلدين). وبحث وزير الخارجية ابراهيم الجعفري مع اوغلو سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب بيان مقتضب للخارجية. وتأتي زيارة اوغلو الى بغداد غداة شن الجيش التركي عملية عسكرية في مدينة عفرين مستهدفاً المقاتلين الاكراد. وأكد أوغلو ضرورة تطهير باقي مناطق سوريا والعراق من الارهابيين في عمليات مشابهة لعملية عفرين، وقال للصحفيين امس انه (مثلما بدأت تركيا بتطهير عفرين من الإرهابيين عبر عملية غصن الزيتون، يجب تطهير باقي مناطق سوريا والعراق وجبال تركيا منهم).وكان نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب حسن توران قد افاد السبت بأن اوغلو سيلتقي الرئاسات الثلاث والهيئة التنسيقية التركمانية لاعمار المناطق المحررة.