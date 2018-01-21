خبير لـ (الزمان): لايمكن مقاضاة التحالف الدولي على الضحايا

بغداد – محمد الصالحي

اكد خبير قانوني عدم امكانية مقاضاة التحالف الدولي ضد الارهاب بتهم قتل المدنيين خلال المعارك ضد تنظيم داعش ، مشيرا الى ان الحكومة العراقية هي التي تتكفل وفق قانون تعويض المتضررين من العمليات العسكرية والارهابية بتسليم الضحايا من المدنيين رواتب ومبالغ تعويضية وقطعة ارض. وقال الخبير طارق حرب لـ(الزمان) امس ( بموجب القانون الدولي لا يحق للمدنيين خلال الحرب مقاضاة الجيوش التي اقترفت اخطاء مطلقا فضلا عن عدم امكانية محاسبة اي جيش لقتله ارهابيين خلال المعارك). واضاف ان (الحكومة وبموجب قانون تعويض ضحايا العمليات العسكرية والارهابية هي من تتكفل بتعويض الضحايا من المدنيين باموال تعويضية وصرف رواتب شهرية وقطع اراض سكنية تعويضا لما اصابهم من ضرر). وتابع ان (حوادث كثيرة مماثلة لم يتمكن فيها الجانب العراقي من استحصال تعويضات من الجيش الامريكي او التحالف الدولي ).وكانت منظمة دولية اعلنت قد اعلنت عن استشهاد 1579 مدنيا عراقيا بغارات للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية خلال اقل من عام. وتابعت منظمة إيروورز التي تأسست في لندن صيف العام 2014 وتضم صحفيين وباحثين، في تقريرها السنوي، إنه (بين بداية معركة الموصل في 17 تشرين الأول 2016 وإعلان تحريرها في العاشر من تموز 2017 قتل ما بين 1066 – 1579 مدنيا بغارات التحالف على ثاني أكبر مدن العراق).