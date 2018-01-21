باريس تدعو مجلس الأمن لإجتماع طارئ وطهران تطالب أنقرة بوقف العمليات

متظاهرون في أربيل تنديداً بالهجوم التركي على أكراد عفرين

اربيل- فريد حسن

اثارت العملية العسكرية التركية في مدينة عفرين السورية لملاحقة وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة ردود افعال اقليمية ودولية، ففيما دعت فرنسا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث القضية ، دعت ايران جارتها تركيا الى وقف العملية ، وشهدت مدينة اربيل تظاهرة غاضبة ضد الهجوم. وأعلنت رئاسة الأركان التركية مساء السبت انطلاق عملية أسمتها (غصن الزيتون) قالت انها بهدف (إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة، والقضاء على المسلحين الأكراد ومسلحي داعش في عفرين). وتصنف انقرة وحدات حماية الشعب الكردي في عفرين بأنها جماعة إرهابية لارتباطها بحزب العمال الكردستاني المعارض للنظام في تركيا. وقال الجيش التركي ان قواته البرية توغلت في عفرين مع تكثيف القصف المدفعي للكرد بهدف طردهم من منطقة الحدود، فيما نفت قوات حماية الشعب صحة ذلك.وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في حسابه على تويتر الأحد ان (فرنسا تطالب باجتماع عاجل لمجلس الأمن من أجل الوضع في الغوطة وإدلب وعفرين). وأضاف أنه تحدث مع نظيره التركي صباح امس. وكان لودريان قد اتصل هاتفياً بنظيره التركي في وقت سابق من يوم امس وابلغه إن باريس تطالب تركيا بضبط النفس في سوريا.وقال لو دريان في بيان عقب الاتصال ان (فرنسا تدعو السلطات التركية إلى ضبط النفس في ظل وضع صعب مع تدهور الظروف الإنسانية في مناطق عدة من سوريا نتيجة الأعمال العسكرية لنظام دمشق وحلفائه). وقالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون بحثا الصراع السوري في مكالمة هاتفية تركزت بشكل خاص على سبل إرساء الاستقرار في شمال البلاد. وقررت روسيا سحب قواتها من عفرين، معربة عن قلقها جراء الغارات لكنها أكدت عدم تدخلها. الى ذلك دعت إيران إلى نهاية سريعة للهجوم التركي. وقال المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي ان (إيران تأمل أن تنتهي تلك العملية على الفور لمنع تعميق الأزمة في منطقة الحدود بين تركيا وسوريا)، مضيفاً ان (استمرار الأزمة في عفرين قد يعزز الجماعات الإرهابية في شمال سوريا).

وفي دمشق، ندد الرئيس السوري بشار الأسد بالهجوم لدى استقباله الأحد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني كمال خرازي حيث بحثا تطورات الاوضاع. ونقلت وكالة سانا الرسمية عن الاسد قوله أن (العدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين السورية لا يمكن فصله عن السياسة التي انتهجها النظام التركي منذ اليوم الأول للأزمة في سوريا والتي بنيت أساسا على دعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على اختلاف تسمياتها). وفي اطار ردود الافعال ايضاً ، تظاهر عشرات الناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني في أربيل الأحد احتجاجا على العملية ، محذرين من حدوث كوارث إنسانية، مطالبين البرلمان والأحزاب السياسية باتخاذ موقف ضدها. كما طالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالتدخل لوضع حد للهجمات التركية). وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد بسحق المقاتلين الكرد في عفرين وقال ان عليهم ألا يعولوا على دعم واشنطن .واتهم اردوغان خلال كلمة القاها في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة بورصة التركية بعض حلفاء تركيا بتزويد وحدات حماية الشعب بألفي طائرة وخمسة آلاف شاحنة محملة بأسلحة في تعليق موجه على ما يبدو إلى الولايات المتحدة. من جهته، وأكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الأحد دخول الجيش التركي إلى عفرين، مشيراً الى أن العملية التي ستكون سريعة تهدف إلى إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا في الأراضي السورية. وقال يلدريم للصحفيين في اسطنبول امس إن (الهدف الرئيس للعملية التي ستتم على أربع مراحل هو ضمان أمن تركيا)، مهدداً بـ(استهداف أي دعم يمكن أن يقدم للتنظيمات الإرهابية خلال العملية). وأشار إلى أن (قوات برية تركية دخلت إلى عفرين في الحادية عشرة من صباح الأحد بالتوقيت المحلي). وقال الجيش التركي في بيان أنه قصف حتى الآن 153 هدفا للمقاتلين الأكراد من بينها معاقل ومخابئ. وافاد مسؤولون أتراك بأن الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا يساعد برا في العملية العسكرية.واكدوا إطلاق أربعة صواريخ من سوريا على مدينة كلس الحدودية التركية خلال الليل ما ألحق أضرارا بمنازل واصابة سيدة بجروح طفيفة جراء تناشر الزجاج ، وردت المدفعية التركية بالمثل.

من جهتها، قالت وحدات حماية الشعب إنها صدت الهجوم بعد اشتباكات ضارية. وأشارت إلى أن القوات التركية حاولت عبور الحدود إلى عفرين ولكنها فشلت وأرغمت على التراجع ، بحسب المتحدث باسمها في عفرين بروسك حسكة. واكد مقتل ستة مدنيين وثلاثة من مقاتليها وإصابة 13 مدنيا آخرين جراء الضربات الجوية التركية. في غضون ذلك، اطلعت وزارة الخارجية التركية الاحد سفراء العراق والأردن ولبنان وقطر والكويت والسعودية على المعلومات المتعلقة بالعملية. وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، فقد اطلع نائب مستشار وزارة الخارجية سادات أونال سفراء الدول المجاورة لسورية إضافة إلى قطر والكويت والسعودية، بمعلومات بشأن العملية. وكانت الخارجية التركية قد أطلعت السبت رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة لإيران، على معلومات بهذا الشأن.