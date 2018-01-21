أجواء العراق تشهد غباراً وأمطاراً خلال اليومين المقبلين

هزة أرضية تضرب مدينة قصر شيرين الإيرانية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، أن يكون طقس اليومين المقبلين، غائما جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة الى ثلاث درجات مئوية، فيما ضربت هزة ارضية جديدة مدينة قصر شيرين الايرانية القريبة من الحدود العراقية. واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس (استمرار الاجواء المغبرة اليوم الاثنين ففي المنطقة الوسطى سيكون الطقس بين غائم جزئي وأحياناً غائماً، وفي الشمالية، غائماً جزئياً وأحياناً غائماً يتحول خلال الليل الى صحو،وفي الجنوبية بين غائم جزئي وأحياناً غائماً)، واضاف ان (درجات الحرارة ستنخفض قليلا عن اليوم السابق فالعظمى في بغداد 17 مئوية والصغرى 3 مئوية )، واوضح البيان ان (طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في الوسطى، غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، وفي الشمالية غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى غائم مصحوب بتساقط أمطار خلال الليل مع فرصة لحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي الجنوبية، بين غائم جزئي وأحياناً غائماً يتحول تدريجيا خلال الليل الى صحو، ودرجات ترتفع قليلاً عن اليوم السابق)، وتابع ان (طقس الأربعاء المقبل، سيكون في الوسطى، بين صحو مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وفي الشمالية، غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة خاصة في أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية، صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق)، واضاف البيان ان (طقس الخميس المقبل سيكون في الوسطى، صحواً مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، وفي الشمالية، غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة خاصة في اقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، وفي الجنوبية بين صحو وغائم جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق). فيما ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر مدينة قصر شيرين التابعة لمحافظة كرمانشاه الايرانية القريبة من الحدود العراقية. وقال بيان امس ان (مركز رصد الزلزال بجامعة طهران أعلن أن مركز الهزة الأرضية يقع على مسافة سبعة كيلو مترات من مدينة قصر شيرين و25 كيلو مترا عن مدينة سربيل زهاب وعلى عمق 14 كيلو مترا وان وقت وقوعها كان في الساعة الخامسة و49 دقيقة من صباح يوم امس)، وأضاف أن (التقارير الواردة لم تذكر حدوث خسائر بشرية أو مادية جراء وقوع الهزة ).