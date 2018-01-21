علي كاظم يحضر القمة الجماهيرية بين الزوراء والشرطة

الحدود تواجه الطلاب اليوم والبطل يهزم نفسه وتعادل الديوانية والأمانة

الناصرية – باسم ألركابي

قبل الولوج في تفاصيل قمة الدور العاشر بين الزوراء والشرطة امس الأول لابد ان نتوجه بالشكر الى الجمهور الذي حرص على الحضور ومتابعة المباراة رغم الظروف الجوية الباردة وفي حضور حاشد أضاف جمالية على المباراة ونتيجتها العادلة كما نحيي مبادرة جمهور الزوراء عندما رفع صورة لاعب الفريق والمنتخب الوطني المرحوم علي كاظم وشكرا لذاكرة الجمهور المتجددة.

التعادل الايجابي

حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله مباراة الزوراء والشرطة التي جرت أمس الأول ضمن الجولة العاشرة وسط حشد جماهيري كبير زادة من نكهة المباراة التي نجحت في كل تفاصيلها حتى النتيجة كانت عادلة عندما حصل كل منهما على نقطة حيث وصل الزوراء للنقطة 28 والشرطة الى 24 والإبقاء على نفس فارق الأربع نقاط قبل ان يحافظ فريق الزوراء على صدارة فرق الدوري الممتاز بتعادله مع الشرطة بهدف مع الغريم الوصيف الشرطة عندما تقدم الوصيف عن طريق مهند محمد علي د65 قبل ان يعيد البديل الناجح امجد كلف المباراة للبداية بهدفه الصعب والجميل د86 من المباراة التي شكلت التحدي للفريقين لان الزوراء يريدان يستمر بنتائجه الايجابية وتحقيق الفوز العاشر والشرطة الى إيقاف تقدم المتصدر وتقليص الفارق الى نقطة.

تفريط الشرطة

وفرط الشرطة بفوز كان الأقرب له وفي فرصة للفوز خلال الشوط الثاني بعد الشوط الأول الممل للغاية وخلا من الخطورة مع السيطرة النسبية للزوراء لكنه لم يخلق الفرص الحقيقية والحال للشرطة قبل ان تظهر الاحتكاكات البدنية الواضحة التي أخذت الكثير من الوقت بعد تكرار صفارة الحكم الذي تمكن من إدارة المأمورية المهمة واجبر على إشهار البطاقة الصفراء.

وظهر الفريقان خلال وقت الشوط الأول من دون خطورة وتسجيل وفشلهما في اختراق دفاع الأخر وأداء ممل بعيد عن مستوى الفريقين لانهما لعبا بحذر شديد ومن اجل النتيجة لتأثيرها المعروف لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي قبل العودة للشوط الثاني وفكرة الشرطة في البحث عن الفوز وتعويض تعادل الميناء وتقليص الفارق الى نقطة وكان الأخطر ولعب مهاجما ربما أفضل مبارياته وتحرك من جهة اليسار واللعب السريع في تناقل الكرة والضغط على الزوراء الذي تراجع بشكل غير مسوغ قبل ان يتلقى هدف محمد علي من كرة مرفوعة من كرة ثابتة ليودعها شباك علاء كاطع الذي تحمل ضغط الكرات الخطرة لكنه لم يستمر على الصمود ليرى شباكه تهتز د 65 من وقت المباراة.

وكاد الشرطة ان يضيف هدفا أخر لكنه افتقد للتركيز بعدما نجح في اختراق دفاعات الزوراء اكثر من مرة قبل ان يتراجع بسرعة في اخر عشرين دقيقة وتحول للدفاع ما منح الزوراء للتحول للعب الهجومي وبعد الدور الذي قام به المدرب ايوب اوديشيو في التغيرات الناجحة التي مهدت لتحقيق التعادل عبر البديلين امجد كلف وأمير صباح اللذين رفعا من العمل الهجومي والعودة بالمباراة للتعادل الذي كاد ان باتي قبل وقت هدف امجد من خلال راسية عباس قاسم التي ردتها العارضة قبل ان يتمكن امجد كلف من انتزاع التعادل في الوقت القاتل وهز شباك مرمى فريقه السابق بهدف صعب لكنه جميل جدا ليشعل مدرجات جمهور الزوراء الذي واصل اللعب الهجومي بفاعلية واضحة وكاد ان يحقق الفوز بعدما واصل اختراق دفاعات الشرطة من الجانبين والوسط والتشديد على الحسم الذي كان يحتاج للتركيز بعدما خلق الفريق اكثر من فرصة بعد تفعيل الهجوم واستغلال تراجع الشرطة وتغيرات باكيتا الغير نافعة ليخرج الفريقان بالتعادل ليرفع الزوراء رصيده الى 28 نقطة من تسع نتائج فوز متتالية قبل ان يخرج متعادلا من مهمة صعبة بعدما لعب بنقص كبير من عناصره الأساسية لكن الفريق ظهر بانه الأفضل من خلال العودة بالنتيجة في الوقت القاتل وهو ما فعله مع الجوية مرتين ما ب يعكس علو كعب الفريق.

الزوراء بمن حضر

كما عكس الفريق تكامله الفني بمن حضر ولعب عندما غابت عناصر مؤثرة وأسماء معروفة لكن الفريق لعب بموجود من اللاعبين الذين نجحوا في تقديم مباراة مهمة والاهم الإبقاء على نظافة سجل المباريات والتخلص من منافس قوي كاد ان يخدش سجل النتائج هو الأخر قدم واحدة من أهم مبارياته لكن تقدمه اصطدم بقوة الزوراء ولان اوديشيو نجح في إدارة الامور في مراجعة الامور وتحديد الأخطاء خلال سير المباراة التي دارها بفكر فني ونجح مرة أخرى مع الفريق في تقديم الاداء الهجومي طيلة الوقت وهو ما اعتاد عليه الفريق في جميع مبارياته وواصل التميز في المستوى وباداء فني عالي أعطاه التفوق الهجومي منذ بداية الشوط الأول وتمكن من العودة في الوقت القاتل وهذه ميزة الزوراء الذي يقدم المستوى العالي الهجومي وهو من يتصدر الفرق هجوميا وخرج بنتيجة من مباراة صعبة بعد تاخر الفريق لكنه استخدم الأوراق الرابحة التي عدلت من المهمة التي كادت ان تعرقل امور لفريق الذي يواصل السير بالاتجاه الصحيح ويقدم نفسه بشكل واضح قبل ان يحرم الشرطة من النتيجة التي فرط بها باكيتا الذي كاد ان يجر الفريق للخسارة عندما قدم شوط اول بشكل مرتبك وفشل في الدفاع والهجوم وكان في عزلة ولم يعكس ما كان منتظرا منه قبل ان يعود للمباراة بشوطها الثاني وانتقل للهجوم بعدم لعب بخطوط متكاملة اندفعت بقوة وفاعلية وعرف كيف يقود المباراة ويقلبها على رؤوس الغريم في مهمة تحولت أكثر صعوبة بوجه عشاق الزوراء التي التزمت الصمت قبل ان تختفي الرايات البيض وترتفع الخضر عندما تمكن من تسجيل هدف التقدم الذي زاد من فاعلية اللاعبين في الضغط على الزوراء الذي واجه قوة الشرطة التي نجحت في اختراق خطوط المتصدر وتلاعبت بها قبل ان تتوقف قوة الشرطة من اجل الدفاع عن الهدف وفتح المجال للزوراء صاحب الأسلوب الهجومي للتقدم الى مناطقهم الذي نجح العودة بالمباراة لابل كاد يطيح بمفارز الشرطة التي قدمت مباراة مهمة وسيطرة اغلب وقت الشوط الثاني والاستحواذ على الكرة بشكل كبير وهو ما منحه التقدم قبل ان يشغل المدرب في الدفاع عنه قبل ان تفشل مفرزة الدفاع في تامين المرور بالفوز الذي كاد ان يخطفه الزوراء لانه تفوق في اخر الوقت ولعب على أخطاء الشرطة والتراجع الغريب الذي كادان يكلفه فاتورة المباراة بعدما اهتز توازنه في اخر الدقائق وتعرض هدفهم لضربات الزوراء الذي تعامل معها بمهارة عالية مدعومة بقوة الثنائي امجد كلف الذي كلف الشرطة التعادل وحرمانهم من الفوز وأمير صباح الذي قدم مجهودا وكان وراء التحول الهجومي الواضح رغم إصابتهما لكنهما شكلا إضافة هجومية كبيرة وانقذا الفريق من الخسارة الأولى الى ما قبل اربع دقائق من الوقت الأصلي ليبعثر قوة الشرطة التي للان لم تعترف طريق اللعب المطلوب والتعامل مع الفرص الحقيقية حتى في أفضل الأحوال وهو المدجج باللاعبين والأسماء والترسانة الدفاعية التي افتقدت للحول والتعامل مع المرات الخطرة وعدم ترجمة السيطرة الى اهداف لان نتيجة الهدف الوحيد لاتمر بسلام قبل ان تنجح خطوط الزوراء في العودة ومحاصرة منطقة الشرطة التي انشغلت عناصره في كيفية الخروج بالفوز قبل ان يعاقبهم كلف ردا على التخلي عنه لكن الرجل افضل عدم الاحتفال بالهدف رغم اشتعال الملعب بفرحة جمهور الزوراء الذي يدين لكلف بالتعادل وتدارك الخسارة الذي عرف الطريق من أصعب فرصة بعد ضياع أكثر من فرصة أبرزها لعباس قاسم وبعدها لكلف الذي كفر عنها في هز شباك فريقه السابق ولينقذ فريقه من خسارة بقيت تلوح في الأفق قبل ان تفرط بها عناصر الشرطة التي أصابها الارتباك فبعد الفشل في ترجمة الفرص فقد انحنى الدفاع في الوقت القاتل وليقبل بالنقطة بسبب انخفاض نشاط اللاعبين وأخطاء الدفاع التي تظهر مرة اخرى التي كادت تكلفه الخسارة الأولى في الوقت الذي نجح الزوراء في إدارة المهمة حتى مع اهتزاز شباكه لكنه عاد في الوقت المطلوبة بفضل فكر اوديشيو ومهارة كلف وامير اللذين دعما نظافة سجل فريقهما والحال للشرطة لكن بشكل أخر بعد ان كان ممسكا بالفوز قبل ان يفرط به بالطريقة التي شهد عليها جمهوره الذي انهي الوقت المتبقي من دون كلام صامتا نادما على ضياع النتيجة التي خلقها الطرف المنافس.

خسارة البطل

اقتنص نفط الجنوب اغلي ثلاث نقاط في الدوري بعدما تغلب على ضيفه البطل القوة الجوية بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جرى بملعب الزبير في البصرة ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم وانهي أصحاب الأرض المباراة بالهدف الذي جاء في الوقت المفضل وبالنيران الصديقة والذي شكل الدعم المعنوي العالي لعناصر الجنوب التي قدمت ما عليها وخرجت بالنتيجة والأداء المتوازن والانتقال للواجهة وتقدم من حيث الموقع وزاد من أماله في مواجهة الإخوة الأعداء الأسبوع الحالي عندما يتواجه مع الميناء ويريدها الفرصة المواتية في استغلال ظروف الجار التي لاتحتاج التعليق والرغبة في إشعال مشاكله بعد أكثر بعدما دخل الجنوب المنافسات الحقيقية بعد هزيمة البطل الانجاز الأول للفريق الذي يعد أفضل مجمل نتائج كتيبة عادل ناصر الذي رفع من أسهم النجاح لان التغلب على الجوية له طعم خاص والمهمة وأدخلت الفريق في وضع أخر قبل ان يواجه شنيشل غضب جمهور الجوية وقبل ان تبقى عقدة الفشل في مباريات الفريق الذي يكون قد لعب أربع مباريات خسر اثنين منها وتعادل في واحدة وتغلب على ميسان قبل ان يعكر الجنوب صفو أجواء الجوية وزجه في مشاكل جديدة بعد خسارة النجف التي أطاحت بالسيد بعد هزيمة الزوراء ولايهم عند جمهوره الكبير من يدرب بل من يصنع النتائج ويضع الفريق في المستوى والواجهة لسببن لانه الجوية صاحب التاريخ ولأنه بطل الدوري لكن كرة القدم لاتعترف بالانجازات والتاريخ بل الحديث والاستقرار من خلال النتائج التي لم تستقر في هذا لفريق بعد لعنة الزوراء عندما خطف منه كاس السوبر في اول مباريات الموسم الذي استند على عناوين ولاعبين تتمنى الفرق ان تلعب لها ومع وجود النخبة لكن البطل يعاني بعدما الخسارة الثانية خارج ملعبه والثالثة في الدوري بعدما سقط في ملعب الزبير امام مضيفه نفط الجنوب بهدف دون رد بتوقيع اللاعب على كرار في الدقيقة الحادية عشرة على بداية المباراة التي رفع رصيده الى 14 نقطة قبل ان يتقدم أربعة مواقع الى العاشر في الوقت تجمد رصيد الجوية 15 متراجعا للسادس المهدد من النجف والحدود والطلاب.

وريح الهدف الذي جاء بالوقت المطلوب والذي فأجا به الضيوف في مهمة خطط لها المدرب عادل ناصر الذي ادار الامور بشكل فني مع ارتفاع المد الفني للفريق في الجولات الأخيرة وبعد خسارة الشرطة واستفاد مرتين بوقت قريب من ملعبه وهذا هو المطلوب فبعد الفوز في الجولة قبل الأخيرة على الصناعات بهدف قبل ان يعود بنقطة من ملعب الوسط بنقطة ليضيف سبع نقاط لرصيده محققا أفضل نتيجة له للان وتعامل اللاعبين بقدرات فنية وباهمية مع سير الوقت والحفاظ على الهدف والنتيجة والخروج مرفوع الراس من مباراة اكثر المتفائلين بالجنوب ان يظهر متعادل لكن خبرة المدرب عادل ناصر غير من كل التوقعات والترشيحات للبطل عندما تمكن الفريق من ادارة المهمة وغير من حسابات الفريقين حيث ثقة شنيشل بعناصره التي فشلت في التهديف ومنع الجنوب من التسجيل لان نفط الجنوب تعامل مع الامور وحشد للهجوم الذي لم يتمكن البطل ن من الصمود سوى إحدى عشر دقيقة قبل ان تهتز شباكه في الوقت الذي اهتم اللاعبين في الدفاع وبشكل ايجابي وتمكنوا من إفشال هجمات الجوية عبر عملية الربط للوسط الذي شارك مع الدفاع في الرد على هجمات الجوية الذي لعب بكامل عناصره كما قاموا برفد الهجوم بالكرات المرتدة عبر استغلال تقدم الجوية ومحاولة التسجيل التي اغلبها لم تشكل الخطورة قبل ان يظهر عدي طالب في أفضل حالاته وصمد للنهاية وعلى نظافة شباكه وإبقاء الضيوف تحت ضغط النتيجة وإفشال محاولاتهم رغم ان المدرب زج بكل أوراقه التي عجزت عن التهديف لاكثر من سبب لانها تفاحات بوقت تسجيل الهدف بعدما صمد لاعبو الجنوب وتبادلوا الأدوار والوقوف بقوة بوجه عناصر الجوية التي افتقدت للتركيز في التعامل مع الكرة في منظمة الجنوب التي تواجدت فيها اغلب الوقت ومع الضغط الهجومي لكنهم اصطدموا بالدفاع المنظم للجنوب والتعامل مع الوقت كما يجب واستغلوا الحال التي عليها الضيوف الذين تأثروا بالهدف الذي نال من قدراتهم وحسابات شنيشل الذي لعب بترسانة النجوم والاسماء التي كان يعول عليها التي لم تعكس مهاراتها الفردية والعمل على إعادة المباراة للتعادل لكنها فشلت في خلق الفرص الحقيقية بعد ان مالت السيطرة للجوية خلال فترات متعددة من وقت المباراة التي نجح في إداراتها لاعبو الجنوب الذي نجحوا في التسجيل والإقدام ومن ثم المرور بالهدف الى الأخير ولعب بتوازن حيث التعامل مع الكرات المرتدة وكذلك الرد بقوة على هجمات الجوية الذين استحوذوا على الكرة لكن انقضاض أصحاب الارض على الكرة وانتزاعها وفشل لاعبي الجوية في متابعة الكرة في الوقت الذي لم يكتفي الجنوب في الدور الدفاعي بل تعامل مع الكرات المرتدة وكاد ان يضيف الهدف الثاني بعدما استمر الجوية مهاجما سعيا لتعديل النتيجة من خلال السيطرة النسبية التي تحرك فيه اللاعبين لكن ما كان ينقصهم التركيز والتعامل مع الفرص مع وجود العناصر الهجومية التي يعتمد عليها في مشاركات الفريق وهي نفسها التي حققت اللقبين الأسيويين والدوري.

مباريات الذهاب

وتبقى عقدة الفريق من مباريات الذهاب عندما نزف عشر نقاط من تعادل مع الميناء والاخر من السماوة وخسارة النجف قبل ان يسقط في لعب الزبير ويخسر موقعه وانزعاج الأنصار الذين تابعوا المباراة وندبوا حظهم عندما شاهدو الأسماء وهي تعجز عن التهديف والمرور بالمباراة قبل ان يتأخر ويتعثر من خلال اللعب الغير منظم وافتقد لتمرير المحاولات والكرات المرتدة وفي خلق الفرص لكن يبدو مخاوف اللعب خارج العاصمة تسيطر على الفريق منذ مدة طويلة كما شاهدناه يخسر مرتين من خ لال عشر مباريات كما تعادل في مباراتين وحقق فوزا وحيدا على ميسان مع انه الأفضل قوة وإمكانات وعناصر واسم وتاريخ لكنه اليوم يلعب خارج توقعات الأنصار الذي تلقوا النتيجة على مضض وسط خوض الفريق المباراة بكامل عناصره التي خذلته بعد تلقي الخسارة الثالثة وهي كثيرة بعد مرور عشرة ادوار نالت الكثير من البطل الذي خرج عن مسار المنافسة وزادت عليه الضغوط بعد الخسارة الثالثة وتبقى الحلول الصعبة امام شنيشل واللاعبين في تحديد موقف الفريق.

فشل الديوانية

وفشل الديوانية في العودة لعزف نغمة الفوز في ملعبه وتحت أنظار جمهوره عندما خرج بنقطة اثر تعادله مع ضيفه بغداد الأخر الذي لم يتواصل مع النتائج الايجابية الأخيرة بعد الفوز على كربلاء والتعادل مع البحري بعدما استعاد توازنه وغير من النتائج قبل ان يعود بنقطة رافعا رصيده الى 14 نقطة في الموقع التاسع والأخر الى 9 نقاط في الموقع السادس عشر ويبدو ان سقوط السماوة ترك أثاره على أداء الفريق الذي كان عليه ان لايفوت فرص التعامل مع مباريات الأرض التي تمثل طموحات كل الفرق بعدما بات الخروج يشكل التحدي قبل ان يفشل لاعبو الديوانية في تحقيق النتيجة والنقاط كاملة بعدما اخفق وعدم اقناع جمهوره الكبير الذي يخشى المباراة القادمة في ملعب ميسان الصعب فيما فشل الأمانة في تحقيق نتيجة الفوز من مجمل مباريات الذهاب التي أضعفت منه الكثير في المنافسة على موقع أفضل.

مبا راتا اليوم

وتختتم مباريات الجولة العاشرة بإقامة مباراتين الاولى بين النجف وفريق الحسين الاول عاد من خسارة الحدود كما خسر مدربه من مواصلة العمل بسبب ظروف النادي المالية والفريق الفنية التي أغضبت جمهوره الذي يطالب في حل الامور وتحقيق النتيجة التي تفتح الطريق للفريق التقدم لموقع افضل في الوقت نفسه كان فريق الحسين قد خسر اللقاء الأخير من الزوراء بعدما قدم المستوى المناسب لكن خيارات النتيجة ذهبت للزوراء ويأمل هادي مطنش ان يستغل ظروف النجف ويحول دون النتيجة السلبية وهو الذي يقدم الفريق بالشكل الفني المهم.

وتشهد العاصمة المبراة الوحيدة بين الحدود والطلبة ومدة تأثيرها على واقع الفريق عبر اللعب بخيار الفوز من اجل الخروج بفوائد كبير لم يحصلا عليها منذ بداية الدوري فقط بالفوز الذي يكون قد هيا له مظفر الجبار حامي الحدود للان ويرفض عبور الطلاب تحت أي مسوغ لان اللاعبين يساندونه في تحقيق النتيجة والخروج بكامل النقاط والتقدم أكثر من موقع في اضافة نقاط المباراة كاملة والتخلص من موقع الثالث عشر والخروج بالفوائد الكبيرة من خلال مراجعة سريعة لسلم الموقف الذي يكون قد اطلع عليه عصام حمد واللاعبين الذين يعول عليهم في خطف النتيجة الثانية بعد الفوز الأول للمدرب على زاخو ليضرب فيها اكثر من عصفور بحجر عندما فاز على و زاخو ومحو اثأر خسارة الديوانية ونظرة الأنصار على المدرب في كيفية إدارة الامور بعد موسم قضاه مع الزوراء ويعتزم على خدمة الطلاب عبر تنظيم صفوفهم وتدارك السقوط في كل فصول الدوري وتقديم الفريق لجمهوره في الحالة الفنية والعمل سوية لعبور الحدود القوية والمختلفة عن الموسم الماضي لكن اهل الطلاب ياملون في ان تظهر قدرات المدرب الفنية خصوصا اليوم امام فرصة لموقع أفضل لكن السؤال هل يقدر الطلاب من تحقيق الفوز الثاني مع أنهم سيلعبون تحت ضغط جمهورهم الغير قابل على عمل الإدارة ومطالبتها بالرحيل لكن الفوز اليوم قد يغير من وجهة نظرهم المتشددة ومنح الوقت لحمد لتدبير المهمة .