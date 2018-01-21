غرامات مالية بحق لاعبي الجوية

بغداد – الزمان

فرضت الهيئة الادارية لنادي الجوية غرامات مالية على لاعبيها بقطع 5 بالمئة من قيمة عقودهم بعد خسارتهم امام نفط الجنوب في الجولة العاشرة من الدوري.

وذكر بيان للنادي تلقت (الزمان) نسخة منه أن …الادارة تتعامل مع اللاعبين بمبدأ العقاب والثواب من خلال ما يقدمونه داخل الملعب وعلى جميع اللاعبين مراجعة انفسهم و ادائهم في ارض الملعب وما يقدموه لا يليق باسم وتاريخ فريق القوة الجوية.

وأضاف البيان، أن …الفريق يمر برحلة صعبة تتطلب تضافر الجهود من الجميع لإعادة الفريق على طريق الانتصارات لان القادم اصعب كون الفريق مقبلاً على منافسات كاس الاتحاد الاسيوي ونحن مطالبون بالحفاظ على اللقب بالإضافة الى المسابقات المحلية.يذكر ان فريق الجوية خسر امام نفط الجنوب بنتيجة هدف دون رد على ملعب الزبير.