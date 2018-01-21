المهارات الفردية تنصر مانشستر يونايتد على بيرنلي

السيتي يجتاز إختبار قوة الشخصية بنجاح ويحافظ على الصدارة

{ مدن – وكالات: يمكن اعتبار الفوز على نيوكاسل يونايتد 3-1، مساء اول امس السبت، في الجولة 24 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، اختبار مهما لقوّة شخصيّة المضيف مانشستر سيتي، الذي خاض مباراته الأولى في المسابقة منذ تعرضّه لأوّل هزيمة أمام ليفربول (3-4) الأسبوع الماضي. وأثبت مانشستر سيتي، أنّه وضع الخسارة أمام ليفربول خلف ظهره، رغم معاناته قليلا في بعض مراحل المباراة أمام نيوكاسل، جرّاء اتباع الخصم خطّة دفاعيّة بحتة، وبات واضحا أن الفريق السماوي يبدو عازما على مواصلة تحقيق النتائج اللافتة وحسم اللقب في وقت مبكر من الموسم. لا يمكن تناول هذا الفوز دون الإشادة بنجم الفريق سيرجيو أجويرو الذي أحرز ثلاثية رفع بها رصيده في جميع المسابقات هذا الموسم إلى 23 هدفا، حيث قدّم المهاجم الأرجنتيني مباراة مميّزة من الناحية التكتيكية، وساهم أيضا في صناعة الفرص لزملائه إضافة إلى الهاتريك. وأعاد المدرب بيب جوارديولا، الإسباني دافيد سيلفا إلى تشكيلة سيتي بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام ليفربول، فعادت الروح لمنطقة المناورة، وتحلّى البلجيكي كيفن دي بروين بحريّة أكبر في التقدّم للأمام ومساندة الهجوم بانطلاقاته وتمريرات المتقنة، لا سيما وأن البرازيلي فرناندينيو كان واقفا في مركز لاعب الارتكاز، دون أن يبذل جهدا كبيرا لاحتواء هجمات الخصم القليلة، خصوصا في الشوط الأول. لجأ جوارديولا إلى طريقة اللعب 4-3-3، حيث لعب جون ستونز إلى جانب نيكولاس أوتاميندي في الخط الخلفي، وبدأ الأوكراني أولكسندر زينتشينكو أول مباراة له في الدوري الممتاز كأساسي في مركز الظهيرالأيسر لتعويض إصابة فابيان ديلف، فيما تواجد كايل ووكر على الناحية اليمنى. وفي الخط الأمامي، اعتمد جوارديولا على الثلاثي المعتاد أجويرو ورحيم سترلينج وليروي ساني الذي بدوره برهن على قدراته الفذّة مجددا، وتجلّى ذلك في لقطة الهدف الثالث عندما قدّم النجم الألماني فاصلا مهاريّا رائعا قبل التمرير إلى زميله الأرجنتيني. وبدا الفريق المضيف منظّما في عملية نقل الكرة بين خطوطه الثلاثة، بيد أن مشكلة الاندفاع الزائد عن الحد ما زالت تؤرق الفريق، وهو ما ظهر عندما أحرز نيوكاسل هدفا بتمريرة طويلة انفرد على اثرها جاكوب ميرفي بالمرمى بسبب سوء تغطية زينتشينكو.

في الناحية المقابلة، لم يحسن مدرب نيوكاسل رفاييل بينيتيز التعامل مع خصمه، فقدّم فريقه مباراة ضعيفة من الناحية الخططيّة، وساهم عدم ترابط الخطوط الثلاثة ووجود مساحات شاسعة بينها في تلقى مرماه الأهداف الثلاثة. واعتمد بينيتيز على طريقة اللعب 4-2-3-1، فقاد كياران كلارك دفاع الفريق إلى جانب بول دوميت، وعاني الأمريكي دي أندري ييدلين في مركز الظهير الأيمن، فلم يتمكّن من إيقاف السريع ساني، أما الظهير الأيسر خافي مانكيو فارتكب بعض الأخطاء المتعلّقة بسوء التغطية، إلا أنه غالبا ما عوّضها بالعودة إلى منطقة الجزاء وقطع الكرة، باستثناء اللعبة التي تسبّب فيها بركلة جزاء على فريقه بعدما أعاق سترلينج. وكعادته، لم يظهر لاعب الوسط جونجو شيلفي بصورة مستقرة فنّيا رغم إمكانياته المميّزة، ولم يحظ بالمساندة اللازمة من أيزاك هادين، فيما كان ثلاثي الهجوم وراء رأس الحربة خوسيلو صوريّا، باستثناء ميرفي صاحب الهدف الوحيد.

المهارات الفردية

على صعيد اخر نجح مانشستر يونايتد في حصد فوز صعب على مضيفه بيرنلي بهدف نظيف مساء اول امس السبت بالجولة الرابعة والعشرين للدوري الإنكليزي بعد مواجهة تكتيكية مثيرة بين البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للمانيو وشين ديتش المدير الفني لفريق بيرنلي خاصة أن المدربين اعتمدا على أسلوب متشابه إلى حد كبير باللعب الدفاعي المحكم. كيف فاز مانشستر يونايتد على بيرنلي؟ هذا السؤال لا يحتاج إلى سرد العديد من الأسباب فهناك لمسات فردية صنعت الفارق في ظل أداء تكتيكي متشابه بين مورينيو وديتش ولكن هناك بعض اللمحات والملاحظات الفنية التي ظهرت نستعرضها عبر التقرير التالي:

مهارات فردية

لعبت المهارات الفردية الدور الأبرز في فوز مانشستر يونايتد خاصة أن مورينيو وديتش يعتمدان على أسلوب غلق منطقة وسط الملعب دفاعيًا بشكل كبير وبالتالي أصبح الأداء منحصرًا في خط الوسط وهو الأمر الذي جعل اللقاء خاليًا من ملامح المتعة الكروية سوى في بعض اللقطات الفردية. ونجح مانشستر يونايتد في حصد الفوز عن طريق لمسات الجناح السريع مارسيال وأيضًا مهارات لينجارد، الأمر الذي جعل الضيوف يخطفون الفوز ويحصدون النقاط الثلاث عن طريق محاولات سريعة ومهارات فردية من جانب بعض اللاعبين خاصة أن خطورة الفرص التي سنحت للفريق لم تكن كبيرة.

خطة دفاعية

اعتمد مورينيو على خطة دفاعية مبالغ فيها بالشوط الأول تحديدًا، وكلف ثنائي الوسط بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش ببناء الهجمات مع تعليمات واضحة للجناحين مارسيال وخوان ماتا بعدم ترك أي مساحات. وربما تعلم مورينيو من درس مواجهة بيرنلي على ملعب أولد ترافورد بعدما استقبل هدفين في الشوط الأول وعمل المدرب البرتغالي على اللجوء للدفاع والانتظار حتى التراجع البدني لأصحاب الأرض. بيرنلي لعب أيضًا بشكل دفاعي ولم يندفع هجوميًا كما أن ديتش احتفظ أيضًا ببعض أوراقه الهجومية على مقاعد البدلاء وحاول غلق مناطقه الدفاعية واللعب على الكرات العرضية والتمريرات الطولية. ولم يتغير فكر مورينيو كثيرًا وبمجرد تراجع أداء ماتا الدفاعي اختار الحل الأسهل وأشرك مروان فيلايني لتدعيم منطقة الوسط على مستوى العمق كما أن الفريق ظل محتفظًا بتماسكه الدفاعي أمام اندفاع من بيرنلي في الدقائق العشر الأخيرة على الصعيد الهجومي.

دور بوجبا

لعب الفرنسي بول بوجبا دورًا مهمًا في الربط بين خطي الوسط والهجوم وحاول التقدم باستمرار على المستوى الهجومي. لم يكن غريبًا أن يلعب بوجبا هذا الدور للاستفادة من سرعاته وقدراته البدنية ولكن الغريب حالة الاستهتار في إنهاء الهجمات من جانب الفرنسي وأيضًا بعض لاعبي وسط الملعب في مانشستر خاصة في الشوط الثاني بعد التقدم المستمر لفريق بيرنلي. عانى مانشستر يونايتد على مستوى إنهاء الهجمات وتحسن في صناعة اللعب بالشوط الثاني مع بعض الانطلاق والتحرر لبوجبا ولكن اللاعب الفرنسي لم يقدم النهاية السعيدة لانطلاقاته.