الأمن المصري يوافق على عودة الجماهير

{ القاهرة – وكالات: أعلن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اول امس السبت، حصوله على موافقة مبدئية، من جانب الجهات الأمنية، على حضور الجماهير للمباريات المتبقية، من بطولة كأس مصر. وأشار أبو ريدة، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن مجلس إدارة الاتحاد، سيعقد جلسة مع مسؤولي الأندية، للتنسيق بشأن ضوابط وآليات حضور الجماهير، من أجل عرضها على الأمن، والحصول على الموافقة النهائية. ومن جهة أخرى، استبعد مجلس إدارة الجبلاية، فكرة حضور الجماهير، لمباريات الدور الثاني من الدوري، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص. وتعاني ملاعب الكرة المصرية، من غياب الجماهير عن معظم المباريات، لدواعٍ أمنية، منذ مذبحة بورسعيد، عام 2012 .