كونتي يستخدم السلاح القديم الجديد لتشيلسي في سحق برايتون

أطراف أرسنال تصيب كريستال بالاس بالشلل المبكّر

{ مدن – وكالات: لعبت عودة المصابين دورًا كبيرًا في فوز آرسنال العريض على كريستال بالاس (4-1)، في المباراة التي جمعتهما اول امس السبت ضمن منافسات الجولة الـ23 بالبريمييرليج. واستعاد فينجر لاعبيه مسعود أوزيل ولوران كوسيلني وناتشو مونريال من الإصابة، رغم أن الأخير خرج مصابًا بعد حوالي نصف ساعة، ولكنه قدم المطلوب منه وأكثر. ومن أربعة أهداف سجلها آرسنال صنع أوزيل ومونريال 3 أهداف فيما سجل الأخير هدفًا، وأحرز كوسيلني آخر أيضًا. ودخل فينجر اللقاء بخطة 4-3-2-1 بوجود بيتر تشيك في حراسة المرمى، ورباعي دفاعي مكون بيليرين وموستافي وكوسيلني ومونريال، وفي الوسط الثلاثي محمد النني وويلشير وتشاكا، وأمامهم أوزيل وأيوبي، ولاكازيت كرأس حربة.

تعزيز الوسط الدفاعي

لعب فينجر باللعب بثلاثي في الوسط ما خلق كثافة عددية في وسط الملعب في الحالة الدفاعية بينما تتحول الخطة إلى 4-1-4-1 بتقدم ويلشير وتشاكا في الحالة الهجومية. ورغم ضعف النني في مواقف واحد على واحد بعض الشيء إلا أن دقة تمريره ساهمت نسبيًا في قدرة آرسنال على بناء اللعب بالإضافة إلى السيطرة على وسط الملعب.

الأطراف كلمة السر

كانت الأطراف هي كلمة السر في تكتيك فينجر حيث منح تقدم هيكتور بيليرين الحرية لأوزيل للدخول إلى العمق وضرب دفاعات كريستال بالاس بفضل تمريراته المتقنة والحاسمة التي خلقت عديد الفرص خلال اللقاء. بينما أحيا مونريال، أليكس أيوبي الذي عاش سباتًا عميقًا خلال المباريات الأخيرة، حيث شكل جبهة قوية على الرواق الأيسر، بالإضافة إلى قيام أوزيل وأيوبي بأدوراهما الدفاعية على أكمل وجه.

منافس خارج الخدمة

وشكلت الرباعية التي مني به مرمى بالاس خلال أول 22 دقيقة من اللقاء خروج لاعبيه عن تركيزهم، إذ غلبت العشوائية على أدائهم خاصة الجهة اليمنى التي ظهرت بشكل كارثي خاصة على المستوى الدفاعي.

السلاح القديم الجديد

على صعيد اخر تمكّن تشيلسي أخيرا من تقديم عرض قوي واستعراضي في العام الحالي، بفوزه الساحق على مضيفه برايتون 4-0 يوم اول امس السبت، في افتتاح الجولة 24 من الدوري الإنكليزي الممتاز، على الرغم من غياب اثنين من أفضل مهاجميه. وافتقد تشيلسي خدمات المهاجم الإسباني ألفارو موراتا ومواطنه الجناح بيدرو رودريجيز بسبب طردهما من مباراة الفريق السابقة في كأس إنكلترا أمام نوريتش سيتي، إلا أن الفريق الأزرق لم يبد متأثرا بغياب اللاعبين، بعدما غيّر قليلا من طريقة لعبه ليحقّق النتيجة المطلوبة، ويواصل تواجده بين الأربعة الكبار على سلّم الترتيب. وعاد مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي إلى طريقة اللعب 3-4-3 بعدما اعتمد مؤخّرا على 3-5-2، وشارك المهاجم البلجيكي متشي باتشواي أساسيا كرأس حربة، وتواجد حوله كل من إيدين هازارد وويليان اللذين أمّنا الفوز لفريقهما بأداء مميّز وسلس. في خط الوسط، لعب تيموي باكايوكو إلى جانب نجولو كانتي، مقابل وجود فيكتور موسيس وماركوس ألونسو كظهيرين، فيما قاد الدنماركي أندريس كريستينسن الدفاع بمساندة سيزار أزبيليكويتا وأنطونيو روديجر، أمام حارس المرمى الأرجنتيني ويلي كاباييرو الذي لعب مكان المصاب البلجيكي تيبو كورتوا. وثبت بالوجه القاطع خلال هذه المباراة، أن تشيلسي يؤدّي هجوميا بشكل أفضل عند إشراك 3 لاعبين في الأمام بدلا من اثنين، فكان ويليان شعلة نشاط على الجهة اليمنى، خصوصا عند الارتداد السريع إلى الهجوم، وتفاهم بشكل لافت مع هازارد الذي بدوره قدّم عرضا أخاذا توّجه بهدفين، تخطى من خلالهما حاجز الـ100 هدف في الدوري الممتاز. الاعتماد المكثّف على الهجمات السريعة، جعل الحياة أسهل على ثنائي الوسط باكايوكو وكانتي، كما لم نشاهد انطلاقات عديدة من الظهيرين، لا سيما ألونسو الذي قدّم مباراة هادئة على الناحية اليسرى، لكن الدفاع ارتكب بعض الهفوات، خصوصا في الشوط الأول الذي كان فيه الحكم رؤوفا بتشيلسي عندما امتنع عن احتساب ركلتي جزاء واضحتين لصاحب الأرض.