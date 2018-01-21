طلبة إعلام الجامعة العراقية في ضيافة (الزمان)

تدريسيو الكلية يثمّنون دعم الجريدة للطاقات الشابة

بغداد – داليا احمد

ضيفت هيئة تحرير جريدة (الزمان) عددا من طلبة المرحلة الرابعة في كلية الاعلام بالجامعة العراقية صحبة التدريسي الدكتور محسن عبود للاطلاع على اقسام الجريدة والمراحل التي تتم فيها صياغة الاخبار والاسلوب المهني للمحررين خلال العمل اليومي.

واستمع الطلبة خلال تجوالهم في اقسام الجريدة الى شرح مفصل من رئيس تحرير طبعة العراق الدكتور احمد عبد المجيد عن تميز (الزمان ) منذ تأسيسها عام 1997 في لندن التي كانت تعج بعدد من كبريات الصحف العالمية والعربية حيث استطاعت (الزمان) وبفضل المهنية الصحفية العالية لمؤسسها ورئيس مجلس الادارة الاستاذ سعد البزاز ان (تكون تميزة من بين وسائل الاعلام المقروءة ضمن محيطها لمواكبة الاحداث المحلية والدولية وغدت وبمدة قصيرة من الصحف التي يشار لها بالبنان في حضورها الصحفي وتاثيرها بمواكبة الاوضاع العربية والدولية وانتشرت لتكون لها طبعة في العراق واخرى في لندن .

جريدة مستقلة

واضاف عبد المجيد ان (ما يميز الجريدة انها مستقلة في رأيها وتطرح موضوعاتها بحيادية ومهنية عالية دون تاثير حزب او كتلة او جهة ممولة لها كونها تعتمد في صدورها على التمويل الذاتي فقط من الاعلانات والمردودات المالية للتوزيع).

مشيرا الى ان (تلك السياسة المستقلة دعت العديد من كبار الكتاب والمثقفين الى رفدها بالموضوعات والمقالات ومن كل الاتجاهات بحيث تتضمن الجريدة وهي صفة ربما الوحيدة من بين الصحف المحلية وحتى العربية ان تنشر يوميا مالايقل عن ستة عشر عمودا لمختلف الموضوعات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية ومن مختلف التوجهات دون المساس بالاسماء والتجريح غير المبرر).

فيما رحبت مديرة التحرير ندى شوكت بطلبة الاعلام في القسم الفني للاطلاع على طريقة العمل وصياغة الصفحات الفنية حيث استمعوا الى شرح مفصل من رئيس محرري القسم فائز جواد عن إضاءة الفعاليات الفنية في العراق والوطن العربي ومتابعة جميع تلك النشاطات بالتغطية المتواصلة .

نتاجات متميزة

ودعا جواد باسم القسم الى (المساهـــــمة وتزويد الصفحة الفنية باي نتاجات متميزة ستجد طريقها الى النشر تشجيعا للطاقات الشابة).

واوضح رئيس القسم الرياضي في الجريدة عمار طاهر للطلبة ان (الزمان) تتميز باربع صفحات رياضية يومية تعد محط متابعة واهتمام الرياضيين ولاسيما لانها صفحات تغطي الاحداث الرياضية اليومية على المستويات المحلية والعربية والعالمية وان اي حدث مهم تكون الجريدة سباقة في إضاءته بالخبر والتحليل والصور.

وفي القسم الفني اطلع طلبة الكلية على خطوات والمراحل الاخيرة التي تصدر بها الصحيفة من خلال تصميم الصفحات واختيار الصور المناسبة لكل خبر حيث اكد رئيس القسم اشرق صادق ان (طريقة واسلوب ونظام تصميم الصفحات حرفية فنية ولاسيما ان الجريدة تعتمد نظاما في التصميم لا تلجأ اليه باقي الصحف بالاضافة الى الكيفية التي يتم ايصال الاخبار والتحقيقات والتقارير الى القارئ بطريقة مشوقة).

وفي ختام الزيارة عبر عبود عن امتنانه لرئيس وهيئة التحرير والعاملين في الجريدة على حسن التضييف والمعلومات المهنية القيمة التي استمع اليها الطلبة من مختلف اقسام الجريدة التي سيكون لهم دليل عملهم للاستفادة منها وتطبيقها في حياتهم العملية المهنية بعد التخرج خاصة وان تلك النصائح جاءت من صحفيين لهم باع طويل في مجال مهنة المتاعب ,مثمنا دعم وتشجيع عبد المجيد للطلبة في استقبال نتاجاتهم وفسح المجال لهم بالتدريب والعمل الميداني خلال العطلة الصيفية في الجريدة للاستفادة من الخبرات الصحفية التي يتمتع بها محررو(الزمان). فيما عبر الطلبة عن اعجابهم بما اطلعوا عليه من مهنية عالية وحرفية جيدة لهذه المؤسسة الاعلامية المتميزة على المستويين المحلي والعربي . من جهة اخرى ذكر عبود على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك ان (الفريق الطلابي حظي بحفاوة واستقبال من العاملين في الجريدة، إذ عبر عبدالمجيد عن سعادته بالزيارة، وأبدى رغبته في تعميق التعاون وفتح فرص التدريب للطلبة في الجريدة بشكل منظم وحملنا تحياته لعمادة الكلية وأساتذتها).

واضاف ان (عبدالمجيد اجاب على تساؤلات الطلبة بشأن مستقبل الصحافة الورقية ومعايير النشر لنتاجات الطلبة المبتدئين، كما قدم شرحا وافيا وميدانياً لمراحل انتاج الجريدة وأهم التحديات التي تواجه العمل الصحفي في العراق).

من جانب آخر عبر الطلبة عن سعادتهم بالزيارة وما أضافته لهم من معلومات بشأن العمل الصحفي ولاسيما ما يتعلق بقسم الطباعة والاخراج الصحفي،

وتركت الزيارة انطباعات ايجابية عن المستوى العلمي لطلبة الكلية، كما أسهمت في تعريف الطلبة بمتطلبات سوق العمل من خبرات ومهارات للتواصل مع الصحف اليومية.